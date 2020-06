Anne Roecken-Strobach führt an zwei Sonntagen durch die Ausstellung "Ei des Lebens". (Vasil Dinev)

Weyhe-Sudweyhe. Eigentlich hatte die Ausstellung „Ei des Lebens“ eine Oster-Ausstellung sein sollen. Eigentlich. Denn dann kam alles ganz anders als geplant. Rund drei Monate ist es inzwischen her, dass Anne Roecken-Strobach in der Wassermühle Sudweyhe ihre Vernissage feierte. Zwei Tage später war dann direkt wieder Schluss: Die Corona-Pandemie hatte Deutschland erreicht und das gesamte kulturelle Leben zum Erliegen gebracht. Seitdem befand sich die Ausstellung sozusagen im Dornröschenschlaf hinter verschlossenen Türen. Nun sollen aber doch noch Interessierte dazu Gelegenheit haben, sich die rund 30 Werke anzuschauen: „Die Wassermühle öffnet endlich wieder ihre Pforten, allerdings nicht mit regulären Öffnungszeiten“, erklärt Weyhes Kulturbeauftragte Hedda Stock.

Denn weil in der Wassermühle nur begrenzt Platz ist, können nicht viele Menschen gleichzeitig dort hinein: 60 Quadratmeter ist der Ausstellungsraum groß und da wegen Corona pro Besucher zehn Quadratmeter Platz vorgehalten werden müssen, dürfen sich maximal sechs Menschen, die auch einen Mund-Nasen-Schutz tragen müssen, gleichzeitig dort aufhalten. Deswegen soll es nun an zwei Sonntagen in diesem Monat exklusive Führungen mit der Künstlerin geben, an denen immer fünf Menschen gleichzeitig teilnehmen können. Jeweils um 15, 15.30 sowie 16 Uhr führt Künstlerin Anne Roecken-Strobach die Teilnehmer am 21. und 28. Juni durch die Ausstellung.

In ihrer Schau stellt Roecken-Strobach eine Reihe von Skulpturen aus. Das zentrale Werk „Ei des Lebens“ ist dabei im Rakubrand-Verfahren entstanden, einer bestimmten Brenntechnik, bei der durch die Nachreduktion markante Risse im Ton, starke schwarz-weiße und schwarz-bunte Kontraste kombiniert mit Krakelee entstehen. Bei der Form hat sich Roecken-Strobach an Urformen wie Ei, Kugel und Bohne orientiert. „Die Werke sind sehr reduziert, das macht sich in diesem historischen Gebäude echt gut“, findet Stock, die sich freut, dass die Ausstellung jetzt doch noch gezeigt werden kann.

Denn eigentlich hätte diese längst wieder abgebaut werden sollen. Lediglich bis 19. April sollte sie ursprünglich gezeigt werden – eben rund um die Osterzeit. Nun wird sie zumindest noch bis Ende Juni bestehen bleiben. „Wir werden die Führungen erst mal nur an den zwei Sonntagen anbieten“, erzählt Stock. Für Interessierte, die an den beiden Tagen nicht können, gibt es aber auch die Möglichkeit, individuelle Termine zu vereinbaren. Wenn die Nachfrage nach den Führungen groß ist, könnte sich die Kulturbeauftragte aber auch vorstellen, dass man noch einmal in die Verlängerung mit der Ausstellung geht und weitere Termine anbietet.

Klar ist dagegen schon, dass „Ei des Lebens“ vorerst die letzte Schau in der Sudweyher Wassermühle ist: „Wir haben geplant, dass das die letzte Ausstellung in diesem Jahr ist“, erklärt Stock. Das hat dabei allerdings weniger mit Corona zu tun, sondern war auch vorher schon so geplant. Grund dafür ist die Baustelle in unmittelbarer Nähe, die noch bis Ende des Jahres andauern wird. Deswegen sollten auch die Besucher der derzeitigen Ausstellung die aktuelle Verkehrssituation an der Wassermühle beachten. Aufgrund der Straßensanierung ist die Wassermühle derzeit nämlich nur über die Sudweyher Straße zu erreichen, die Zufahrt von der Kirchweyher Straße ist gesperrt.

Wer sich für eine der Führungen anmelden möchte, kann das bei der Kunstschule Stuhr, deren Leiterin auch Anne Roecken-Strobach ist. Erreichbar ist die Kunstschule per E-Mail an info@kunstschule-stuhr.de oder telefonisch unter der 04 21 / 89 52 95. Sollte das Büro nicht besetzt sein, darf gern der Anrufbeantworter benutzt werden. Individuelle Termine abseits der Führungen können mit Hedda Stock aus dem Kulturbüro unter der Rufnummer 0 42 03 / 7 12 69 oder per E-Mail an stock@weyhe.de vereinbart werden.