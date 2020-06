Das Feuer war bereits gelöscht, als die Einsatzkräfte eintrafen (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr-Seckenhausen. Die Ortsfeuerwehr Seckenhausen ist am Sonnabendnachmittag zu einem Heckenbrand in den Hördener Heideweg in Seckenhausen gerufen worden. Dort wurde bei Gartenarbeiten zur Unkrautbekämpfung mit einem Gasbrenner versehentlich eine Hecke in Brand gesetzt. Nach Angaben des Sprechers der Seckenhauser Ortsfeuerwehr, Dieter Wendt, war der Brand bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr mit Gartenschläuchen gelöscht worden. Die Einsatzkräfte kontrollierten daraufhin die Brandstelle mit einer Wärmebildkamera auf Glutnester. In diesem Zusammenhang weist die Feuerwehr ausdrücklich darauf hin, auf solche Arbeiten wegen der sehr trockenen Vegetation möglichst zu verzichten.