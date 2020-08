Dieser Buick Riviera wird am 23. August zwar nicht auf der Mühlenwiese zu sehen sein. Ulrich Brauer vom Heimatverein Heiligenrode (von links) sowie Heiko Prigge und Horst-Dietrich Schweder vom Oldiclub Altkreis Syke versprechen aber zahlreiche Vorkriegsmodelle für die Schau. (Eike Wienbarg)

Stuhr-Heiligenrode. Ihren traditionellen Handwerkerbaum mussten die Mitglieder des Heimatvereins Heiligenrode Mitte Juli aufgrund der Corona-Pandemie noch ohne Publikum aufstellen. Jetzt wollen die Ehrenamtler wieder langsam zurück zu Veranstaltungen mit Gästen – wenn auch zunächst vorsichtig. Am Sonntag, 23. August, soll wieder der Ofen im Heiligenroder Backhaus angeheizt werden. „Die Heizer heizen wieder und die Bäcker backen wieder“, freut sich Ulrich Brauer, stellvertretender Vorsitzender des Heiligenroder Heimatvereins. Und während drinnen die Bleche mit Brot und Kuchen im glühenden Ofen backen, sollen draußen alte Karossen zu bestaunen sein.

Die geplante Oldtimer-Show auf der Mühlenwiese sei in ihrer Form eine Premiere, wie Ulrich Brauer weiter berichtet. „Das ist unser Saisonstart“, sagt er über das erste Projekt nach längerer, corona-bedingter Pause. Für die Schau mit historischen Fahrzeugen hat sich der Verein einen Partner gesucht. Zu Gast ist an diesem Tag der Oldiclub Altkreis Syke.

Der Oldtimerclub wurde im Jahr 1989 gegründet und hat sich dem Ziel verpflichtet, historische Fahrzeuge zu pflegen, zu erhalten und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Dabei setzen die Autoliebhaber auf alle Arten von Fahrzeugen, wie Heiko Prigge und Horst-Dietrich Schweder vom Verein berichten. „Wir haben alle möglichen Fahrzeuge“, berichtet Schweder, der seit zweieinhalb Jahren Vorsitzender des Vereins ist, über die Bandbreite des Clubs. Die reicht dabei von Autos und Traktoren bis hinzu historischen Motorrädern. „Das meiste sind aber Pkw“, sagt Schweder weiter.

Traditionell steht für die Oldtimerfreunde am 1. Mai die große Saisoneröffnung an. Früher am Erbhof in Thedinghausen, mittlerweile auf dem Marktplatz in Bruchhausen-Vilsen, wie Schweder weiter berichtet. Im vergangenen Jahr kamen dort rund 1000 Fahrzeuge zusammen, bis zu 5000 Besucher schauten sich die alten Schätze an, so der Vorsitzende. Aber auch viele Oldtimerausstellungen fielen in diesem Jahr Corona zum Opfer – unter anderem auch die Norddeutsche Oldtimershow in Brinkum, die von den Organisatoren bereits abgesagt wurde.

Vorkriegsmodelle im Fokus

An diesem Sonntag, 16. August, wollen die Autoliebhaber aber eine erste größere Ausfahrt mit 46 Teilnehmern in Angriff nehmen, sagt Schweder weiter. Ziel ist der Bahnhof in Harpstedt, dort soll die Museumsbahn begleitet werden.

Eine Woche später kommt der Oldiclub Altkreis Syke, der ein Ortsklub im ADAC Weser-Ems ist, dann nach Heiligenrode. Und dabei haben die Mitglieder laut Heiko Prigge ganz besondere Schätze mit im Gepäck. Aktuell hat Prigge acht Teilnehmer auf seiner Liste. „Es sind alles Vorkriegsautos“, berichtet er stolz. Ein besonderer Wagen ist dabei der Borgward Hansa 1700 aus dem Jahr 1937. „Davon wurden nur elf Stück hergestellt“, erzählt Prigge über den Zweisitzer. Da das Auto auch kein Verdeck besitzt, sei es nur etwas für gutes Wetter, sagt er weiter.

Außerdem sollen unter anderem ein Hanomag aus dem Jahr 1934, zwei Fords von 1927 und 1930 sowie ein Adler Triumph aus dem Jahr 1934 auf der Mühlenwiese auffahren. Auch ein DKW aus dem Jahr 1954 ist mit dabei. „Es ist aber ein Vorkriegsmodell“, erklärt Prigge. „Das sind alles einzigartige Autos“, sagt der Autoliebhaber beeindruckt. Um auch die Besucher an den technischen Daten der historischen Autos teilhaben zu lassen, soll es für jeden Wagen einen kleinen Steckbrief mit den wichtigsten Informationen geben. „Wir wollen den Kontakt am Auto so gut wie möglich vermeiden“, erklärt Prigge über diese Corona-Vorkehrung.

Mit Tauen abgetrennt soll sich so ein Rundkurs durch die Schau auf der Mühlenwiese ergeben, berichtet Ulrich Brauer aus den Vorbereitungen. Bereits ab 14 Uhr können die Besucher dann auch schon Brot und Butterkuchen zum Mitnehmen aus dem Backhaus abholen. Die Oldtimer werden gegen 14.30 Uhr eintreffen.

Sollte die Veranstaltung bei den Besuchern ankommen, können sich alle Beteiligten auch eine Wiederholung in den kommenden Jahren vorstellen. „Das ist jetzt die Probe aufs Exempel“, sagt Heiko Prigge, der mit seinen Mitstreitern auf viele Gäste hofft.

Und auch Ulrich Brauer hat noch eine Überraschung mit im Gepäck: So wird anlässlich der Veranstaltung am 23. August auch ein neues Kunstwerk auf der Mühlenwiese enthüllt werden. Mehr möchte der stellvertretende Vorsitzende des Heimatvereins aber noch nicht verraten.

Für die nähere Zukunft hat der Heimatverein auch noch weitere Veranstaltungen im Blick. Wie etwa am Tag des offenen Denkmals am 13. September, dann gibt es wieder einen Backtag. Auch sei ein Live-Stream des Heiz- und Backvorgangs im Internet geplant. Und auch am Tag der Regionen am 4. Oktober möchte der Heimatverein wieder frisches Brot und Kuchen anbieten.



Der Backtag des Heimatvereins Heiligenrode mit der Oldtimer-Show des Oldiclubs Altkreis Syke am Sonntag, 23. August, beginnt um 14 Uhr an der Mühlenwiese, An der Wassermühle, in Heiligenrode. Ab dann können am Backhaus Butterkuchen und Brot zum Mitnehmen gekauft werden. Die Oldtimer sollen ab 14.30 Uhr zu besichtigen sein. Weitere Informationen zum Oldiclub gibt es im Internet unter www.oldiclub.de, per E-Mail an vorstand@oldiclub.de oder unter der Rufnummer 0 42 21 / 4 22 05.