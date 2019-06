Das Team "Die fliegenden Waden" mischte beim Sportfest vorne mit. Im Zentrum stand aber der Spaß. (Michael Braunschädel)

Stuhr-Seckenhausen. „Hopp, hopp, hopp“, Nadine motivierte ihre Sportkameraden dazu, etwas schneller zu machen. Die 24-Jährige war eine der Sportlerinnen auf dem Sportplatz in Seckenhausen, die am Sportfest für Behinderte und Nichtbehinderte teilnahm. Und sie wollte gewinnen. Neben Nadine gehörten Julian (23) und Hannes (59) sowie Andreas Reglin (29) als Ehrenamtlicher zum Team.

An die 30 Menschen mit und ohne Behinderungen aus der Region waren an die Timmstraße gekommen. Eingeladen hatten der Verein Gemeinsam (ein eingetragener, gemeinnütziger Verein, der überwiegend von Eltern behinderter Kinder gegründet wurde und getragen wird) sowie der Bremer Verein Crazy Run, der ungewöhnliche Projekte für geistig-behinderte und nichtbehinderte Menschen initiiert und anbietet, sich diese Events aber auch bezahlen lässt. Zehn Euro Startgebühr gingen pro Teilnehmer über den Tisch, allerdings gab es dafür kostenlos Gegrilltes. Die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst als Partner hatte für die Veranstaltung den Platz zur Verfügung gestellt, etliche Sportler des Vereins waren wie eben Andreas Reglin als Helfer eingesetzt.

Gutes Timing gefragt

Das Sportfest stand unter dem Motto „Spiele ohne Grenzen – Das etwas andere Sportfest“. An zehn verschiedenen Stationen konnten die Teams (bestehend aus behinderten und nichtbehinderten Teilnehmern) ihre Geschicklichkeit und ihre Sinnesorgane testen und trainieren. Neben Feingefühl war auch Teamgeist gefragt. Jede Crew hatte natürlich auch einen Namen wie „Die fliegenden Waden“, „Laufmaschen“ oder „Flinke Wiesel“ und „Barmherzige Sprinter“.

Gutes Timing war zum Beispiel beim Zeltaufbauen gefragt. Auch hier stand Nadine wieder im Vordergrund. Sie brachte Erfahrung mit, benötigte mit ihrer Mannschaft nur vier Minuten und 14 Sekunden. Das war kaum zu toppen. Nicht viel einfacher: das Blumenpflanzen. Sand in Schubkarren zu Blumenkübeln transportieren, die Blumen setzen. Dazu immer wieder kleinere Strecken laufen. Das war bei der anfänglichen Wärme schon anstrengend.

Eine nächste Herausforderung war das Regenschirmspiel, um Tennisbälle zu transportieren. „Blindfüttern“, „Luftballon aufblasen und wegschießen“ oder „Klettanzug“ und „Shit Happens“ hießen weiteren Stationen. Immer im Vordergrund Nadine mit ihrem Team. Sie hatte schnell begriffen, hier ist Einsatz gefragt. Der 23-jährige Julian war da eher der ruhigere Vertreter und Hannes konnte mehr, als er sich vielleicht zutraute. Besonders im Spiel „Kingelbeuteltreffen“ war er zielsicher. Andreas Reglin, der die drei Behinderten begleitete, hatte eine angenehm ruhige Art. Er erklärte, wo etwas erklärt werden musste. Er half, wenn es nötig war. Der 29-Jährige ist Lagerist in Syke, möchte aber Pädagoge werden. Ehrenamtlich sei er bereits beim Projekt Intakt in Syke unterwegs, ein Treffpunkt für Kinder und Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund.

Überall wurden die Sportler angefeuert und unterstützt. Es ging oft ruhig zu, nicht jedem Mitmachenden fiel eine Konzentration auf den Punkt leicht. Andere wiederum brauchten die Unterstützung ihrer Eltern.

Spaß steht im Vordergrund

Einige Teams waren sehr strebsam, doch in erster Linie stand der Spaß im Vordergrund. Besonders beliebt waren bei den sommerlichen Temperaturen, die Übungen, bei denen Wasser zum Einsatz kam. Unter anderem mussten die Teilnehmer in Seckenhausen Wasser in einem kleinen Eimer holen, um einen großen zu füllen.

Verlierer gab es hier nicht. Alle Teilnehmer des Sportfestes bekamen eine Urkunde, bevor es die Leckereien vom Grill gab. „Heute wird Inklusion gelebt“, brachte es Anne Hiepler, erste Vorsitzende des Vereins Gemeinsam, auf den Punkt.