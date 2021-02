Kinder aus suchtbelasteten Familien haben statistisch ein höheres Risiko, selbst zu erkranken. (Alexander Heinl/DPA)

In dieser Woche liegt der Fokus bundesweit auf den Kindern aus suchtbelasteten Familien. Zum zehnten Mal beteiligt sich auch der Suchthilfe-Verein Release aus dem Landkreis Diepholz an der Aktionswoche des Vereins Nacoa, der deutschen Partnerorganisation der amerikanischen National Association for Children of Alcoholics. Für Kinder aus Familien, in denen Sucht eine Rolle spielt, veranstaltet das Netzwerk in diesem Sommer vom 26. Juli bis 30. Juli eine Kanufreizeit auf der Hunte. Bereits jetzt sind Anmeldungen möglich. Teilnehmen können diejenigen Kinder, deren Eltern bei Release in der Beratung oder Therapie sind.

Denn die Corona-Pandemie stellt Familien derzeit vor große Herausforderungen. „Für diese Kinder ist es aber besonders schlimm“, sagt Patrick Ehnis, Präventionsberater bei Release. Vermehrt seien Kinder aus suchtbelasteten Familien aktuell Bedrohungen wie häuslicher Gewalt verstärkt ausgesetzt. Laut Ehnis hat der Verein Nacoa in jüngster Zeit 50 Prozent mehr Anfragen per E-Mail und Telefon erhalten als üblich. „Auch bei uns ist es spürbar“, sagt Release-Sprecherin Ilona Drescher. Der Therapie- und Beratungsbedarf sei seit Beginn der Pandemie um 30 Prozent gestiegen. In Situationen von Homeoffice, Homeschooling und der fehlenden Möglichkeit, sich großartig außerhalb der eigenen vier Wände aufzuhalten, kommen Probleme manchmal verstärkt an die Oberfläche, sagt Drescher. „Das Trinkverhalten hat sich bei vielen stark von der Kneipe nach Hause verlagert.“

Verlässlichkeit und der Kontakt zu anderen sind für Kinder aus suchtbelasteten Familien elementar wichtig, sagt Patrick Ehnis. Ziel der Kanufreizeit sei es nun, jene Kinder kurzzeitig aus der Familiensituation herauszuholen. „Wir wollen die Gesamtsituation stabilisieren und Kontakt zu den Kindern bekommen“, sagt Ehnis. In der Beratung ist Release ja sonst vornehmlich für die Eltern da. „Dass wir direkt mit dem Kind arbeiten, ist möglich, aber relativ selten.“

Weisen auf die neuen Angebote hin: Patrick Ehnis und Ilona Drescher. (Penth)

Zwölf bis 15 Kinder im Alter von zehn bis 13 Jahren können an der Freizeit teilnehmen. Für Kinder, deren Eltern in der Therapie oder Beratung bei Release sind, kostet die Freizeit 25 Euro für die Anmeldegebühr. Freunde der Kinder können gegen eine Kostenbeteiligung ebenfalls mitmachen. Gefördert wird das Projekt von „Mitten drin! – jung und aktiv in Niedersachsen“ vom Niedersächsischen Ministerium für Soziales und vom Kinderschutzbund. Patrick Ehnis weist auch darauf hin, dass Projekte wie dieses nicht zur Regelförderung gehören, weshalb immer wieder neue Anträge gestellt werden müssen. Der Verein Nacoa aber setze sich für die Aufnahme der Regelförderung für Angebote ein, die sich auf Kinder aus suchtbelasteten Familien konzentrieren.

Dabei sprechen die Zahlen für sich: Laut Patrick Ehnis herrschen in Deutschland in der Familie jedes sechsten bis siebten Kindes Suchtprobleme vor. Psychischen Belastungen ist sogar jedes vierte bis fünfte Kind ausgesetzt. Statistisch sind sie stärker gefährdet, selbst zu erkranken. Um seine Präventionsarbeit in dem Bereich weiter zu intensivieren, nimmt Release im kommenden Schuljahr erstmals an dem Programm „1000 Schätze Grundschule“ zur Förderung der Gesundheit und Suchtprävention in der Grundschule teil. Es soll spielerisch den Übergang vom Kindergarten zur Grundschule begleiten und beinhaltet kreative Einheiten wie Koordinationsspiele, Geschichten, Einzel- und Teamaufgaben sowie Gesprächsrunden für die erste Klasse. Patrick Ehnis lässt sich derzeit zum „1000 Schätze“-Trainer ausbilden. Im ersten Durchlauf nach den Sommerferien startet er zunächst mit zwei Grundschulen. Eine davon steht mit Brinkum schon fest, eine weitere sucht er noch. Der erste Durchlauf wird gefördert, beinhaltet drei Fortbildungen für Lehrkräfte, einen Materialkoffer und kostet die Schulen 90 Euro.

Die Arbeit von Release läuft im Lockdown derweil auf Hochtouren. „Wir müssen aufpassen, dass die Kalender nicht auseinanderbrechen“, sagt Drescher. Die Beratung im persönlichen Gespräch ist weiter möglich, nur die Gruppentreffen fallen vorübergehend komplett weg. Derzeit gehen auch viele Anfragen per Telefon in den fünf Beratungsstellen im Landkreis ein. „Wir versuchen, die Wartezeiten für Ersttermine möglichst klein zu halten“, sagt Ilona Drescher.

Zur Sache

Kontaktmöglichkeiten

Auf der frisch überarbeiteten Homepage unter www.release-netz.de können Ratsuchende nun auch per Knopfdruck schnellen Kontakt zu Release aufnehmen und einen Fragebogen ausfüllen, wenn sie sich sorgen, suchtgefährdet zu sein. Ansprechpartner sowohl für die Kanufreizeit auf der Hunte im Juli im Zuge der Nacoa-Aktionswoche als auch für das Programm „1000 Schätze Grundschule“ ist Patrick Ehnis unter der Rufnummer 04 21 / 89 32 33 oder per E-Mail an patrick.ehnis@release-netz.de.