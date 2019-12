Die Feuerwehr konnte ohne Gewalt den Zugang zum Patienten ermöglichen (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr-Brinkum. Die Feuerwehr Brinkum und der Rettungsdienst sind am Freitagnachmittag um 16.20 Uhr mit dem Stichwort Notfall-Türöffnung zu einer Patientenbergung in den Brinkumer Ortskern gerufen worden. Laut Feuerwehrpressesprecher Christian Meinen könnten die Kräfte sich vor Ort gewaltfrei Zugang ins Gebäude verschaffen und den Patienten an den Rettungsdienst übergeben. Nach 30 Minuten war der Einsatz wieder beendet.