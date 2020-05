Auf die jeweilige Branche zugeschnittene Hilfestellung beim Datenschutz wollen Haye Hösel (links) und Holger Gerken mit ihrem Unternehmen Hubit geben. Die Firma ist in bislang zehn Bundesländern aktiv, die Zentrale liegt in Brinkum-Nord. (Michael Braunschädel)

Stuhr-Brinkum. Der Datenschutz – ein Feld mit zahlreichen Fallstricken. In denen können sich selbst die versiertesten Menschen verheddern, weil es so viele unterschiedliche Anforderungen gibt. Glücklich kann da sein, wer als Datenschutzbeauftragter ein Netzwerk hinter sich weiß. Das wird derzeit von Brinkum aus geknüpft. Knotenpunkt ist die Firma Hubit Datenschutz GmbH & Co. KG an der Rudolf-Diesel-Straße. Der im Jahr 2008 gegründete IT-Datenschutz-Dienstleister baut derzeit ein Franchisemodell auf. Mittendrin: Geschäftsführer Haye Hösel und Torsten Gerken. Letzterer nennt sich Verantwortlicher für den Aufbau der Pilotregion Oldenburg. Derzeit befindet sich das Projekt in der sogenannten Pilotphase, richtig losgehen soll es im September.

Franchise: Wer daran denkt, dem kommen sicherlich zuerst die bekannten Modelle in den Sinn. Dazu zählen die Fastfood-Ketten McDonalds und Burger King, aber auch Subway oder der Bauinstandsetzer Getifix. Doch dies sind nur einige. „Vielfach ist vielen gar nicht bewusst, wo überall Franchise hintersteckt“, sagt Hubit-Geschäftsführer Hösel. Das Portal „Gründerszene“ beschreibt Franchising als „eine Art Partnerschaftssystem, bei dem ein bereits bestehendes Unternehmen seine Geschäftsidee einem oder mehreren verschiedenen Unternehmensgründern leiht“.

Die Idee eines eigenen Modells hatte Hösel schon vor einigen Jahren, wie er sagt. Ursprünglich wollte der Mittelständler mit der Umsetzung der neu gefassten Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in Deutschland damit starten. Doch Hösel und seinem Team erging es, wie wohl den meisten Dienstleistern im Bereich Datenschutz. „Die Nachfrage unserer Kunden war so groß, dass wir einfach nicht dazu gekommen sind“, berichtet er.

Nachdem sich die ersten Erregungswellen über die neue Datenschutzverordnung gelegt hatten, startete und entwickelte Hösel das Konzept. Dazu gehören diverse Dokumentationen und Schulungen. Außerdem führte er erste Gespräche mit potenziellen Partnern. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Hubit gab es ordentlich zu tun. „Der Aufbau eines Franchise-Systems ist mit viel Aufwand verbunden“, weiß der Unternehmer. Ursprünglich sollte es im ersten Quartal mit der Kundenakquise losgehen. Doch der von der Politik wegen der Corona-Pandemie verordnete Lockdown machte dem Hubit-Zeitplan einen Strich durch die Rechnung beziehungsweise den Zeitplan.

Als hinderlich empfinden Hösel und Gerken das Ausbremsen durch das Virus indes nicht wirklich. Statt Kunden und Partner zu finden, arbeiten beide an der Verbesserung von Prozessbeschreibungen, Schulungsunterlagen und Co. Gerken kommt dabei als Verantwortlicher für den Pilotbetrieb eine Schlüsselposition zu: Jetzt kann er einschätzen, wo genau Optimierungen notwendig sind. Das bedeute jedoch nicht, dass dieser Prozess mit dem geplanten Projektstart abgeschlossen sei, erklärt Hösel: „Mit jedem neuen Franchise-Partner gibt es immer neue Anforderungen. Das hört nie auf.“

Was das Datenschutz-Franchise-Modell aus Hösels und Gerkens Sicht so attraktiv macht, ist der Umstand, dass alle Partner im gerade entstehenden Netzwerk arbeiten. Hintergrund: Die Ausbildung zum Datenschutzbeauftragten bei einem zugelassenen Bildungsträger dauert fünf Tage. Doch es ist wie mit dem Führerschein: Wer das Dokument nach erfolgreicher Prüfung in der Hand hält, muss erst jetzt Autofahren lernen.

Auf die Datenschutzbeauftragten übertragen heißt das: Im Hubit-Netzwerk gibt es für unterschiedliche Bereiche fachliche Unterstützung, und das sowohl für den jeweiligen Mandanten als auch für den Franchise-Partner. Gerken nennt als Beispiel die Altenpflege: „Da geht es um Sozialdatenschutz.“

Doch es gibt weit mehr Beispiele. Wie kompliziert der Umgang insbesondere für kleine Betriebe damit ist, weiß Gerken aus eigener Erfahrung. Er selbst hatte bis zum Jahr 2012 ein eigenes Unternehmen geführt, arbeitete bis vor zwei Jahren noch in seinem Beruf als Heizungsbauer und hat sich danach in Richtung Datenschutz neu orientiert. Dieser Werdegang helfe ihm, sich in seine Kunden hineinzuversetzen, sind sich Gerken und Hösel gleichermaßen sicher. „Wir können Unternehmen in ihren Strukturen unterstützen“, sagt Gerken, „sie sind ja fremd in der Materie“.

Dass das Potenzial groß ist, davon sind er und Hösel überzeugt. Der Hubit-Chef weiß: „Es gibt noch immer ganz viele Unternehmen, die keinen Datenschutzbeauftragten haben.“ Und dort, wo jemand benannt worden sei, müsse es der machen, „der nicht schnell genug auf dem Baum ist.“ Soll heißen: Eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter wird mit dieser eigentlich wichtigen Aufgabe betraut. Allerdings, so Hösel, erledige sie oder er das alles zusätzlich zur eigentlichen Tätigkeit.

Diesem Dilemma möchte Hubit mit dem neuen Franchisemodell in möglichst großem Maße den Garaus machen. Dabei sind Hösel, Gerken und die späteren Franchise-Nehmer nicht auf bestimmte Branchen fokussiert. Auch Vereine und Kleinstunternehmer kommen zum Zuge. Für diese Zielgruppe gibt es beim Stuhrer Unternehmen den sogenannten Erste-Hilfe-Koffer-Datenschutz.

Nur auf eines legt sich Hösel fest: Jeder Franchise-Nehmer genießt Gebietsschutz. So wird Gerken die Region Oldenburg betreuen. Hierzu zählen unter anderem die Stadt und der Landkreis Oldenburg. Für diese Region sei mit dem Sitz in Stuhr die räumliche Nähe optimal, findet Gerken. Für das Franchisemodell denkt Hösel weiter. So ist die Firma Hubit nach seinen Angaben schon jetzt in zehn Bundesländern aktiv; mit dem Datenschutz-Franchise möchte der Unternehmer logischerweise auch die fehlenden sechs zusätzlich in Angriff nehmen.