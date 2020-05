Die Brinkumer Sängerin Kirsten Artal begleitet den Freiluft-Gottesdienst musikalisch. (FR)

Konzerte fallen derzeit flach. Warum nicht also einen musikalischen Auftritt einbetten in einen großen Freiluft-Gottesdienst? Genau das planen die Stuhrer Kirchengemeinden Brinkum, Heiligenrode und Seckenhausen für Himmelfahrt am Donnerstag, 21. Mai. Die Brinkumerin Kirsten Artal wird singen und dabei Klavier spielen. So wird etwa die Arie „How beautiful are the feet“ von Georg Friedrich Händel aus „Messiah“ zu hören sein.

Es hat Tradition, dass die Kirchenregion Stuhr den Feiertag mit einem gemeinsamen Gottesdienst begeht. Seit Jahren im Wechsel auf regionalen Bauernhöfen. „Darauf haben wir verzichtet, um den Besitzern nicht die Verantwortung aufzubürden“, sagt Tabea Rösler, Pastorin in der Heiligenroder Kirchengemeinde, angesichts der zu beachtenden Hygiene-Auflagen.

Daher wird ihre Klosterkirche nun Schauplatz für den besonderen Gottesdienst ab 11 Uhr sein. Die Kulisse bildet die mobile Straßenkirche, die in den vergangenen Wochen Auf dem Kloster 5 mit der Bildergalerie an der Wäscheleine, dem „Segen to Go“, den Klosterziegeln, der Bücherkiste und nicht zuletzt der bunten Hoffnungskette von Stuhr Rocks entstanden ist. Letztere schlängelt sich bereits ein gutes Stück um die Kirche. Außerdem ziert eine neue Sitzbank den Klosterbrunnen. „Wir sind bereit für unsere Gäste“, freut sich Rösler. Rund 70 Stühle werden aufgestellt. Sitzkissen oder Decken müssen die Besucher selbst mitbringen. Der Gottesdienst steht jedem offen. Pastor Marc Heinemeyer moderiert den Open-Air-Gottesdienst und spricht das Gebet, die Predigt hält Tabea Rösler. Ihre Worte hängen auch zum Mitnehmen an der Wäscheleine der mobilen Straßenkirche.

Die Musikerin Kirsten Artal wird eine Mischung aus klassischer Musik, Pop und Rock spielen. Sonst begleitet der Posaunenchor die Himmelfahrt-Gottesdienste, durch die Corona-Bestimmungen kann er jedoch nicht zusammenkommen. Pastorin Rösler ist sich sicher, dass Artal eine besondere Atmosphäre schaffen wird: „Mit ihrem lyrischen Sopran wird sie die Zuhörer verzaubern.“