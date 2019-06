Den bisher leichtesten Elektro-Rennwagen der PHWT präsentierte der Racingteam-Verein Deefholt Dynamics bei einem offiziellen "Roll out" auf der Straße. (Daniel Meier)

Weyhe/Landkreis Diepholz. Bühne frei für den leichtesten Elektro-Rennwagen der privaten Hochschule für Wirtschaft und Technik (PHWT) aller Zeiten: Im Diepholzer Theater hob sich nun der Vorhang für einen Flitzer, der fit für die Teilnahme an internationalen Rennen ist und erstmals der Öffentlichkeit präsentiert wurde. Auch Studierende aus Weyhe waren an der Entwicklung beteiligt gewesen. Da die Zahl der Teilnehmer an diesem sogenannten „Roll out“ deutlich höher war als erwartet, wurde die Präsentation kurzerhand von der PHWT in das Theater verlegt.

Für die Leistungen der 51 Studierenden der PHWT Vechta/Diepholz mit ihrem Racing Team des Vereins Deefholt Dynamics gab es immer wieder Szenenapplaus. So hatten sie es geschafft, in weniger als sechs Monaten den Wagen mit der Typbezeichnung dd-19e für die Teilnahme am internationalen Konstruktionswettbewerb „Formula Student“ auf Kurs zu bringen. Und das mit einem komplett neuen Team.

Die Teamleiter erläuterten, dass sie den Rennwagen zwar auf der Basis des letztjährigen Wagens haben entwickeln können, sich aber zugleich viele neue ambitionierte Ziele gesetzt hätten. Und die konnten sie auch erreichen. So konnten sie das Auto von 300 auf 225 Kilo abspecken und es noch schneller machen. Gewichtseinsparungen erzielten sie unter anderem beim Umstieg von Lithium-Eisenphosphat-Akkus auf Lithium-Ionen-Akkus sowie durch die Verwendung eines Hybridrahmens aus Metall und Carbon.

Die Studierenden der PHWT-Fachbereiche Maschinenbau, Mechatronik, Elektrotechnik, Wirtschaftsingenieurwesen aus Diepholz sowie erstmals auch Business Administration mit IT aus Vechta planten den Elektro-Flitzer komplett in Eigenregie. Dazu hatten sie zwölf sogenannte Baugruppen eingerichtet, die sich jeweils um einzelne Aufgaben kümmerten. Dazu gehörten zum Beispiel technische Planung, Materialentwicklung, Budgetverantwortung, Sponsoring und Marketing.

Eindrucksvoll ging die Veranstaltung auf dem Parkplatz der PHWT weiter: Dort gab es ein Feuerwerk in den Farben des Vereins – der Startschuss für den Rennwagen, der auf dem Parcours sein Können zeigte. Im Juli und August geht es dann nach Ungarn und Spanien, wo Deefholt Dynamics bei internationalen Rennen gegen andere Teams antritt.