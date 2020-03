Die Schäden an der K 116 sind wohl doch stärker als gedacht. (Vasil Dinev)

Landkreis Diepholz/Weyhe. Die Schäden an der Kreisstraße 116 zwischen Henry-Wetjen-Platz und der Bundesstraße 6 am Gasthaus Zum Waldkater in Weyhe sind größer als angenommen. Das haben vertiefende Untersuchungen ergeben, wie die Kreisverwaltung im Ausschuss für Kreisentwicklung und Umwelt am Dienstag informierte. So müssten tiefere Schichten ausgebessert werden. Die Erneuerung der 3,071 Kilometer langen Strecke und den Neubau eines Radweges in einem 500 Meter langen Teilbereich hatte der Kreisausschuss in den Jahren 2018 und 2019 beschlossen.

Die Erneuerung der Fahrbahn der K 116 war zunächst als eigenfinanziertes Projekt mit Kosten in Höhe von 1 417 000 Euro geplant gewesen, da eine Förderung nicht möglich gewesen war. Der Radweg war von vornherein als förderfähig eingestuft worden, sodass der Kreis 206 000 Euro von 431 000 Euro berappen muss. Demnach hätte sich der gesamte Anteil des Landkreises bei der K 116 auf 1 623 000 Euro belaufen. Durch die Änderungen ergibt sich ein neuer Betrag von 2 204 000 Euro.

Die Gemeinde Weyhe möchte ob der neuen Erkenntnisse auch gleich die Gelegenheit für Arbeiten am Regenwasserkanal und an den Nebenanlagen nutzen. „Die Arbeiten der Gemeinde und des Landkreises sind dann wahrscheinlich förderfähig nach dem Niedersächsischen Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz“, heißt es dazu in der Sitzungsvorlage.

Nun wäre durch eine geänderte Bauweise innerhalb der Ortsdurchfahrt Leeste auf einer Länge von 948 Metern eine Förderung mit 60 Prozent der Baukosten möglich. Die Gesamtkosten erhöhen sich auf 3 398 000 Euro, der Anteil der Gemeinde Weyhe beträgt 920 000 Euro. Der Landkreis trägt 1 239 000 Euro. Die Kosten für die Erneuerung außerorts zwischen Leeste und B 6 auf 2,123 Kilometern liegen laut neuester Berechnungen bei 965 000 Euro. Die Ausschreibung für die Bauarbeiten wird laut Kreisverwaltung wohl erst 2022 erfolgen.