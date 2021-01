Bei der Vorbereitung ihrer Sprachkurse leisten Dozentin Jackie Schneider ihre Haustiere Gesellschaft. (Vasil Dinev)

Weyhe. Jackie Schneider ist ein optimistischer Mensch. „Ich hoffe, dass wir weitermachen können“, sagt sie und meint damit ihren Englisch-Kursus, der im Februar bei der Volkshochschule (VHS) in Weyhe startet – beziehungsweise fortgesetzt wird. Denn „Monday Evening English“ leitet die gebürtige Amerikanerin schon seit 17 Jahren, den Kursus selbst gibt es sogar noch länger. Doch die Corona-Pandemie hat auch dort den gewohnten Ablauf durcheinander gebracht, wie insgesamt die Planung bei der VHS erschwert. Doch auch die Weyher VHS-Arbeitsstellenleiter Meike Lahusen und Heinrich Warneke hoffen, dass möglich viele ihrer rund 60 Veranstaltungen im neuen Semester stattfinden können.

Auch in Weyhe startet die VHS am 1. Februar ins neue Semester. „Trotz der unsicheren Zeiten“, sagt Heinrich Warneke, der in Weyhe für den Bereich Gesellschaft zuständig ist. Doch die VHS hat auf die veränderten Umstände reagiert. „Ein immer größer werdender Bereich wird online angeboten, obwohl es keinen wirklichen Ersatz für Präsenzveranstaltungen gibt“, so Warneke. Alle Angebote würden deshalb unter dem Vorbehalt stehen, dass das Infektionsgeschehen Präsenzveranstaltungen erlaubt.

Unter anderem hat Warneke für Donnerstag, 4. März, den interaktiven Vortrag „Argumente gegen Stammtischparolen: Populismus aus der Mitte der Gesellschaft“ mit Prof. Dr. Klaus-Peter Hufer ins Programm genommen. Die dreistündige Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Die Teilnahme ist kostenfrei. Stattfinden soll der Vortrag in der Kooperativen Gesamtschule Kirchweyhe. „Wir hoffen, dass bis dahin wieder Veranstaltungen möglich sind, ansonsten werden wir versuchen, diese Veranstaltung auch online anzubieten“, verspricht Warneke.

Die im vergangenen Semester wegen Corona ausgefallene Reihe „Frauen in Bewegung“ mit Manuela Günther bietet die VHS Weyhe erneut an. Los geht es am Mittwoch, 24. März, ab 19 Uhr mit einem Impulsvortrag durch die Dozentin im VHS-Bahnhof Kirchweyhe. Dann will Manuela Günther unverbindlich über den Ablauf der Seminarreihe informieren. „Das Angebot umfasst ein breites Programm, das an sechs weiteren Abenden ab dem 13. April stattfindet“, erklärt Warneke. Ort des Geschehens ist dann der Seminarraum der Dozentin im Heideweg 36 in Melchiorshausen. Die seit vielen Jahren stattfindenden Vortragsabende zu den Themen „Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung“ und zum „Testament“ mit Dr. Sabine Weymann als Dozentin finden sich ebenfalls wieder im Programm.

Langjährige Teilnehmer

Meike Lahusen, die bei der Weyher VHS für Kultur, Gesundheit, Sprachen, Computer und Co. zuständig ist, hat ebenfalls ein paar Klassiker wieder im Angebot, darunter auch „Monday Evening English“ mit Jackie Schneider. Doch der Kursus, der am Montag, 15. Februar, um 19 Uhr im Kirchweyher VHS-Bahnhof startet, ist schon so gut wie ausgebucht. „Wir haben nur noch einen freien Platz“, gesteht Schneider, die sich aber vor allem über das langjährige Interesse vieler Teilnehmer freut. „Die Leute wollen einfach im Englischen drin bleiben, sodass sie sich im Urlaub verständigen können oder mal einen Film im englischen Original schauen können“, sagt Jackie Schneider, die einst an der Georgetown University in Washington studiert hat und seit dem Jahr 1981 in Deutschland lebt. Sie hofft, dass sie wenigstens wie im vergangenen Jahr mit einer geteilten Gruppe starten kann.

Neben Jackie Schneiders Kursus hat die Weyher VHS weitere Sprachkurse im Angebot: Neben Englisch können Interessierte Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, Türkisch und Schwedisch lernen. Einen großen Teil des Programms nehmen auch die Gesundheitskurse ein, darunter ein Vortrag, der naturheilkundliche Behandlungsmethoden bei Heuschnupfen und Allergien vorstellt. Die kostenfreie Veranstaltung mit Referentin Ingrid Beer soll am Donnerstag, 11. Februar, ab 19 Uhr im VHS-Bahnhof Kirchweyhe stattfinden. Bei anderen Gesundheitsangeboten werden die Teilnehmer hingegen selbst aktiv. Beim Yoga haben sie sogar die Auswahl zwischen Hatha-Yoga, Kundalini-Yoga, Faszien-Yoga und Yoga-Walking oder einfach Yoga für Anfänger.

Das neue VHS-Programm liegt auch in Weyhe an den bekannten Stellen aus, online kann es unter www.vhs-diepholz.de heruntergeladen werden. Auf der VHS-Internetseite kann man außerdem Veranstaltungen suchen und die Teilnahme auch direkt buchen.