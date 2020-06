Machen das Weyher Theater schick für die Rückkehr der Besucher: Anicia Stehmeier und Anika Töbelmann (von links). (Michael Galian)

Weyhe-Kirchweyhe. Auf diese Nachricht haben die Besucher des Weyher Theaters lange gewartet: An diesem Mittwoch, 1. Juli, öffnen sich nach drei Monaten endlich wieder die Türen des Schauspielhauses direkt am Marktplatz. Das bedeutet aber nicht, dass auch gleichzeitig der erste Vorhang nach dem Lockdown fällt. In dieser Hinsicht ist weiterhin Geduld gefragt. Allerdings startet an diesem Tag der Vorverkauf für das kommende Weihnachtsmärchen „Urmel aus dem Eis“.

„Unser Team hinter der Bühne hat alle Vorkehrungen getroffen, dass wir den nächsten Schritt machen können“, verkündet Pressesprecher Marc Gelhart. So haben Kostümbildnerin Anika Töbelmann und Auszubildende Anicia Stehmeier zusammen mit ihren Kollegen aus den Bereichen Bühnenbild und Technik unter anderem im Foyer kreative Abstandsmarkierungen („Unsere Kunden sind mit Abstand die Besten“) vorgenommen und im gesamten Haus Desinfektionsspender angebracht. Damit steht dem angekündigten Vorverkaufsstart und dem zu erwartenden Kundenandrang nichts mehr im Weg. „Parallel dazu haben wir unser Ticketsystem optimiert, sodass die Karten selbstverständlich auch online bestellt werden können“, ergänzt der Pressesprecher.

Das sind aber nicht die einzigen Neuerungen. Während der Spielbetrieb im Theatersaal und auf der Probebühne in den vergangenen drei Monaten komplett ruhte, haben die fleißigen Mitarbeiter hinter den Kulissen ordentlich gewerkelt. „Wir haben der Probebühne, der Maske, der Garderobe und den Kunden-WCs einen neuen Anstrich verpasst und gleichzeitig unseren Fundus an Requisiten auf Vordermann gebracht“, berichtet Anika Töbelmann und verweist auf etliche Kisten und Kartons sowie aussortierte Accessoires aus vergangenen Stücken. Für gewöhnlich werde für diese Verschönerungs- und Aufräumarbeiten immer die spielfreie Sommerpause genutzt, aber zurzeit ist eben auch im Theater nur wenig normal.

Umso mehr freuen sich Marc Gelhart und seine Schauspielkollegen, dass sie mit dem geplanten Weihnachtsmärchen einen kleinen Hoffnungsschimmer in Richtung neue Spielzeit verkünden können. „Nach der zwangsbedingten Enthaltsamkeit brennen wir förmlich darauf, endlich wieder auf der Bühne zu stehen und in Kontakt mit unserem Publikum zu treten. Das fehlt uns sehr, ebenso wie der Beifall, denn zu Hause klatscht komischerweise niemand, wenn wir den Geschirrspüler ausräumen“, erläutert er die aktuelle Lage des Ensembles mit einem Augenzwinkern.

Nach wie vor peilen Intendant Kay Kruppa und Dramaturg Frank Pinkus eine Wiederaufnahme des normalen Spielbetriebs Anfang September an (wir berichteten). Vermutlich können sich die Besucher dann zunächst auf die Premiere des Stückes „Nicht nur Träume können fliegen“ freuen. Zur Erinnerung: Die musikalische Komödie sollte ursprünglich in der Woche erstmals vor Publikum aufgeführt werden, als auch das Weyher Theater aufgrund der Pandemie seine Türen schließen musste. An dem endgültigen Spielplan feilt die künstlerische Leitung aufgrund der aktuellen Situation und der damit verbundenen Corona-Bestimmungen weiterhin fast täglich. „Das Heft war kurz vor dem Druck, als uns der Shutdown getroffen hat. Jetzt müssen wir sehen, wie wir die knapp 70 ausgefallenen Vorstellungen in der neuen Spielzeit unterbringen können“, berichtete dazu Kay Kruppa. Alle Abonnenten seien bereits informiert.

„Uns haben aber in den vergangenen Wochen vermehrt Anfragen von Schulen und Kindergärten erreicht, die sich nach unserem Weihnachtsmärchen erkundigt haben, deshalb wollen wir sie nicht weiter auf die Folter spannen“, kündigt Marc Gelhart nun den ersten Vorverkaufsstart der neuen Theatersaison an. Darüber hinaus hoffen alle Beteiligten, dass sich bis Ende November die Lage soweit normalisiert hat, dass die abenteuerliche Geschichte vom „Urmel aus dem Eis“ wie geplant über die Bühne gehen kann und für zahlreiche strahlende Kinder- und Erwachsenenaugen sorgen wird. Geplant sind von der Premiere am 26. November bis zum Heiligabend mehr als 60 Vorstellungen.

Während sich viele Erwachsene vermutlich noch aus ihrer Kindheit an die Abenteuer vom grünen Urmel erinnern, können sich die jüngsten nun auf ihre erste Begegnung mit Professor Habakuk Tibatong, dem Hausschwein Wutz, dem Pinguin Ping, dem Waran Wawa und dem Seele-Fant auf der Insel Titiwu freuen. „Die Geschichte verspricht beste Unterhaltung von ganz Jung bis Alt“, kündigt Marc Gelhart an, der bei der vorweihnachtlichen Produktion nicht nur selbst auf der Bühne stehen wird, sondern erstmals am Weyher Theater auch Regie führt. „Hinsichtlich der Eröffnung unseres zweiten Standorts im Tabakquartier in Woltmershausen werden wir uns hier im Haus zukünftig im Bereich Regie breiter aufstellen“, erklärt er seine neue Aufgabe. Die Planungen und Vorbereitungen für das neue Komödienhaus „Boulevardtheater Bremen“ seien im Übrigen von der Pandemie weitestgehend unbeeinflusst, sodass die Verantwortlichen weiterhin von einer Eröffnung im September 2021 ausgehen.

Weitere Informationen rund um das Weyher Theater sowie Tickets für das Weihnachtsmärchen „Urmel aus dem Eis“ gibt es online unter www.weyhertheater.de. Die Theaterkasse ist ab Mittwoch, 1. Juli, von montags bis freitags von 9.30 bis 13 Uhr und von 15 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 9.30 bis 13 Uhr geöffnet.