Nehmen viel Arbeit für die Studie in Kauf: Matthias Luttermann, Torsten Drescher und Lars Pohlmeier (v.l.) aus der Brinkumer Praxis. (Michael Galian)

Der große silberfarbene Kühlschrank in der Arztpraxis an der Melcherstätte in Brinkum zeigt es an: minus 78 Grad Celsius. Die Temperatur des Ultratiefkühlschranks wird rund um die Uhr überwacht. Denn in ihm befindet sich eine kostbare Fracht, in die viele Menschen in der aktuellen Corona-Pandemie ihre Hoffnung setzen. Die Praxis rund um die beiden Ärzte Lars Pohlmeier und Torsten Drescher ist einer von nur sechs Standorten in Deutschland, an denen aktuell der mögliche Covid-19-Impfstoff der Firmen Biontech und Pfizer in Studien erprobt werden.

Insgesamt 100 Patienten der Praxis nehmen an der Studie zur möglichen Zulassung des Impfstoffes teil, wie Pohlmeier berichtet. Gemeinsam mit seinen Kollegen habe er die Patienten über die Möglichkeit der Studienteilnahme informiert. „Das ergibt sich aus dem alltäglichen Patientengespräch“, sagt der Internist. „Es waren viel mehr, die sich dafür interessiert haben“, erzählt er. Rund dreimal so viele Patienten wie jetzt Teilnehmer hätten ihr Interesse bekundet.

Da die Studie aber nur insgesamt 500 Teilnehmer in Deutschland hat, blieb es bei den 100 Patienten, die am 15. Oktober das erste Mal eine Injektion in Brinkum bekamen. Die eine Hälfte erhielt den zu testenden Corona-Impfstoff, die andere ein Placebo-Produkt, also ein Mittel ohne Wirkstoff. Keiner der Teilnehmer weiß, welches Mittel er bekommen hat. So sollen die möglichen Nebenwirkungen des Impfstoffes getestet werden. „Das ist die wissenschaftlich beste Methode“, sagt Pohlmeier. Drei Wochen später erfolgte dann die zweite Impfung. Damit sei der Impfprozess zunächst abgeschlossen.

Jetzt geht es darum, ob der Impfstoff auch seine Wirkung entfaltet und ob Nebenwirkungen auftreten. Dafür werden die Studienteilnehmer laufend überwacht. So müssen sie unter anderem ein Tagebuch führen. „Es gibt einen Teil der Patienten, die spüren, dass in ihrem Körper etwas passiert“, berichtet Pohlmeier. Die Begleiterscheinungen der Injektionen erinnern seinen Angaben nach an die einer typischen Grippe-Impfung: Schmerzen und Rötungen im und am Arm, Schwellungen oder Abgeschlagenheit. Die gute Nachricht ist aber: „Es geht allen soweit gut“, wie Pohlmeier betont.

Der Arzt und seine Mitstreiter sind während der Studie sieben Tage die Woche rund um die Uhr für die Patienten im Einsatz. So gibt es ein Extra-Notfalltelefon für die Patienten, falls es zu Komplikationen kommen sollte. Alle Daten müssen sofort an die zuständigen Firmen weitergeleitet werden, berichten Pohlmeier und Matthias Luttermann, Leiter der Studie in Brinkum, weiter. „Die Auswertung aller Ergebnisse erfolgt in den USA“, sagt Luttermann.

Die Teilnehmer der Studie haben ganz unterschiedliche Hintergründe. Ihr Alter reiche von 20 bis 85 Jahren, berichtet Pohlmeier. „Es sind alle möglichen Patienten, die stabil sind“, sagt er. Das heißt, sie sollten keine schwere, akute Erkrankung haben. Chronische Leiden sind mit der Teilnahme vereinbar, sagt der Arzt. Für ihn sei es wichtig, dass die Teilnehmer möglichst verschieden sind. Seit Beginn der Pandemie habe er auch zahlreiche junge Patienten gehabt, bei denen die Krankheit schwer verlaufen ist. Einige mussten sogar ins Krankenhaus, andere leiden auch nach Abklingen immer noch an Folgeproblemen wie Leistungseinschränkungen, hat der Internist beobachtet. „Die Vorstellung, Covid-19 sei eine normale Grippe, ist nicht haltbar“, betont er.

„Die Patienten machen toll mit“, freut sich der Mediziner über die Unterstützung seiner Probanden. Der Rücklauf der notwendigen Informationen liege bei 99,6 Prozent. „Das erfordert ein besonderes Vertrauensverhältnis“, sagen Luttermann und Pohlmeier über die Zusammenarbeit mit den Patienten für die Studie, die insgesamt über zwei Jahre läuft. So soll alle sechs Monate das Blut der Teilnehmer untersucht werden, um zu sehen, ob die Immunität, die durch den Impfstoff erreicht werden soll, anhält.

Über diese zwei Jahre hinweg bedeutet die Teilnahme auch die Notwenigkeit zur ständigen Erreichbarkeit des Praxisteams. „Die Anforderungen auch an die Arzthelferinnen sind sehr hoch“, betont Luttermann. So mussten die Mitarbeiter unter anderem Zertifikate erwerben, um die Sicherstellung der Proben und die funktionierende Logistik leisten zu können. „Wir haben Mitarbeiter, die Unglaubliches leisten“, ergänzt Pohlmeier. „Es ist viel zusätzliche Arbeit, aber es macht auch viel Spaß“, sagt er und spricht von einem „Bruch in der normalen Arbeit“.

Dabei habe die Praxis schon lange Erfahrung mit der Teilnahme an klinischen Studien. Schon seit Jahrzehnten werden vor Ort der Einsatz und die Zulassung neuer Medikamente begleitet, so Pohlmeier. Auch an Impfstudien, wie für die jährliche Grippe-Impfung, hat die Praxis bereits teilgenommen. „Wir nehmen an solchen Studien nur Teil, wenn wir von dem Programm überzeugt sind“, betont er. Der Kühlschrank für die aktuelle Studie sei extra angeschafft worden, berichtet Luttermann. „Eine normale Praxis hat den nicht“, sagt er. Dieser Fakt werde spätestens bei der Einrichtung von Impfzentren interessant, prophezeit er. Der Impfstoff müsse konstant kühl gelagert werden, danach muss er rund 30 Minuten auftauen, um dann noch verdünnt zu werden, erklärt Luttermann.

Doch wann könnte der mögliche Impfstoff zugelassen werden? Darüber wollen Pohlmeier und Luttermann nicht spekulieren. „Wir sammeln nur die Rohdaten“, betont Pohlmeier. Kritik an der Schnelligkeit der möglichen Zulassung weist er zurück. „Alle Wege der Informationsübermittlung und -auswertung werden maximal beschleunigt“, sagt er. Das sei ein bisher einmaliger Prozess. Diese Schnelligkeit gehe aber nicht auf Kosten der Sicherheit, betont der Mediziner. „Es gibt keine Kompromisse mit Blick auf die Sicherheit“, sagt Pohlmeier.