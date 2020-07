Ihre fünf Hoffnungsmenschen vor und auch nach Zeiten von Corona wollen Gerald Meier (von links), Ulrich Krause-Röhrs, Gudrun Müller und Holger Hiepler vorstellen. (Maike Plaggenborg)

Weyhe. Widerstandsaktivisten, ein Soziologe, ein Religionswissenschaftler und eine Fantasiefigur stehen in diesem Jahr im Fokus der Weyher Sommerkirche. Und damit fünf Akteure, mit denen die Pastoren der Leester Kirchengemeinde und der Kirchweyher Felicianusgemeinde das Motto für 2020 präsentieren: Hoffnungsmenschen. Am kommenden Sonntag, 26. Juli, ist der erste Gottesdienst der fünfteiligen Reihe.

Hintergrund des Themas war auch die Corona-Zeit, sagt Pastor Ulrich Krause-Röhrs. „Wir haben alle nach Spuren gesucht, die Hoffnung machen.“ Danach haben die Pastoren der beiden Gemeinden eines verbundenen Pfarramts Vorbilder gesucht, die inspirieren – Leuchtturmpersonen nämlich.

Er selbst macht den Auftakt in der Leester Marienkirche und beschäftigt sich in dem Gottesdienst mit Dietrich Bonhoeffer. „Er ist für mich einer der herausragenden Theologen des letzten Jahrhunderts, der in seinem theologischen Denken seiner Zeit voraus war“, sagt er. Als einer der wenigen und ersten habe der 1906 in Breslau geborene Gelehrte 1933 erkannt, was mit dem Nationalsozialismus auf Deutschland zukommt. Von seinen Forderungen habe seinerzeit keiner etwas hören wollen. Bonhoeffer habe „dem Rad in die Speichen fallen“ wollen. „Er ist in den Widerstand gegangen“, so Krause-Röhrs, für den es dessen Stationen im Leben waren, „warum er für mich jemand ist, der ein Hoffnungsmensch ist“. Besonders beeindruckt habe ihn, dass Bonhoeffer bereits in New York war und schließlich, angetrieben vom Widerstandswillen, zurück nach Deutschland gekommen sei. Er wurde schließlich verhaftet und kurz vor Kriegsende am 9. April 1945 im Konzentrationslager Flossenbürg erhängt.

Für Pastor Gerald Meier war das Buch „Die Kunst des Liebens“ von Erich Fromm eine Art Taschenbibel als er noch Student war. „Ich habe bewusst jemanden genommen, der nicht in einem kirchlich-theologischen Kontext steht“, sagt er über seine bevorstehende Predigt am 2. August in der Felicianuskirche. Fromm war Gelehrter der Frankfurter Schule und habe als „linker Soziologe“, der seine Lehre auch mit der Psychoanalyse verbunden habe, eine gerechte Gesellschaft im Auge gehabt, so Meier. Fromm habe sich mit der Frage beschäftigt, was Gesellschaft zusammenhalte und trage und beschäftigte sich in einem weiteren Buch „Haben oder Sein“ mit Werten, die im Kapitalismus gelebt werden. Sein humanistischer Ansatz sei aktuell für heute. Aus Meiers Sicht besteht insbesondere beim Thema Liebe ein Bezug zu Gott. Liebe, sagt er, ist die „tiefgründigste und ernsthafteste Kraft des Menschen“.

In eine zweite Runde geht Krause-Röhrs am 9. August in der Marienkirche, wo er sich abermals mit einem Menschen des Widerstands gegen den Nationalsozialismus befassen will. Er wendet sich dem „kritischen Geist“ und der „starken Person“ Sophie Scholl zu, die ihre Ideen und Werte aus dem christlichen Glauben gezogen habe. Als Studentin habe sie gemeinsam mit anderen Flugblätter in der Münchener Universität und weiten Teilen Deutschlands verteilt. Scholl, die zur Widerstandsgruppe Weiße Rose gehörte, wurde im Alter von 21 Jahren 1943 enthauptet.

Mit einer nicht in der analogen Wirklichkeit existierenden Figur will sich Pastorin Gudrun Müller in ihrem Gottesdienst am 16. August in der Felicianuskirche befassen. Bei ihr geht es um einen Helden, der keinen Namen hat und eine Rolle in dem Computerspiel Skyrim spielt. Darin geht es um einen Drachen, der die virtuelle Welt bedroht. Er sei ein „Symbol für alles, was uns auffressen will“ – Angst beispielsweise oder auch Unsicherheit. Und die habe gerade während der Corona-Zeit zugenommen. „Vieles, was sicher und selbstverständlich war, hat sich als trügerisch erwiesen“, sagt Müller. Im Spiel hilft der Held, den der Nutzer die Fähigkeiten entwickeln lassen kann, die er braucht. „Darin wird man dann besser.“ Die Idee dahinter sei, dass kein Vorbild nötig ist, sondern man sich selbst weiterentwickelt. Und auch, dass man „dem Weltenfresser etwas entgegen setzen kann“.

Letzter in der Reihe der Sommerkirche ist Pastor Holger Hiepler, der sich in seinem Gottesdienst mit dem jüdischen Religionswissenschaftler Pinchas Lapide befassen will. Gemeinsam mit seiner Ehefrau und seinem Sohn habe sich der Diplomat für Israel über viele Jahre für den christlich-jüdischen Dialog eingesetzt. Für Hiepler steht das Thema Feindbilder dabei im Fokus. In Lapides Buch "Entfeindung leben?" gehe es darum, diese aufzulösen. "Für Christen gibt es keine Feinde", sagt Hiepler. Juden müssten sich allerdings auch heute noch mit der Feindschaft von Menschen aus dem christlichen Bereich, nicht zwingend Angehörige einer Kirche" auseinandersetzen. So würden jüdische Restaurants und Synagogen angegriffen. In massiver Weise zuletzt bei dem Attentat auf ein Gotteshaus in Halle im Oktober 2019. Wachleute vor den Türen und Sicherheitsschleusen seien vielerorts Realität für Juden.

Jeder der Gottesdienste soll etwa 45 Minuten dauern. Es gelten weiterhin die coronabedingten Regeln, was bedeutet, dass nicht gesungen werden darf. Wer sich nicht auf einem festen Sitzplatz befindet, muss einen Mund-Nase-Schutz tragen. Eine Anmeldung ist nicht nötig, allerdings sind die Plätze in der Felicianuskirche für Einzelpersonen auf 60 begrenzt, die aber von zwei Menschen eines Haushalts belegt werden können. Damit sind maximal 120 Plätze verfügbar. In der Marienkirche liegt die Zahl bei 55 beziehungsweise 110 Plätzen. Außerdem werden die Kontaktdaten der Besucher erfasst.

Die Gottesdienste an den folgenden Sonntagen jeweils um 10 Uhr im Überblick: 26. Juli in der Marienkirche Leeste am Henry-Wetjen-Platz mit Pastor Ulrich Krause-Röhrs über Dietrich Bonhoeffer; 2. August in der Felicianuskirche am Kirchweg 24 mit Pastor Gerald Meier über Erich Fromm; 9. August in der Marienkirche mit Pastor Ulrich Krause-Röhrs über Sophie Scholl; 16. August in der Felicianuskirche mit Pastorin Gudrun Müller zum Thema Dovahkiin (Drachenblut); 23. August in der Marienkirche mit Pastor Holger Hiepler über Pinchas Lapide.