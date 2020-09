Den Sachschaden schätzen die Beamten auf 86 000 Euro. (Björn Hake)

Wildeshausen/Stuhr. Das Auto eines Stuhrers ist am Sonntag gegen 2.08 Uhr während der Fahrt auf der Autobahn 1 in Brand geraten. Es entstand hoher Sachschaden. Wie die Autobahnpolizei Ahlhorn weiter mitteilt, fuhr der 42-Jährige zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-West und Wildeshausen-Nord in Fahrtrichtung Bremen, als er bemerkte, dass aus dem Motorraum seines Fahrzeugs Rauch aufstieg. Daraufhin stoppte er das Fahrzeug auf dem nächsten Parkplatz und verließ es gemeinsam mit seiner 43-jährigen Beifahrerin. Kurz darauf geriet der Wagen komplett in Brand. Durch die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Wildeshausen, die mit vier Einsatzfahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort war, konnte das in Vollbrand stehende Auto gelöscht werden. Durch den Brand wurde die Fahrbahndecke des Parkplatzes sowie eine Mülltonne beschädigt. Die Schäden am komplett ausgebrannten Auto, an der Fahrbahn sowie an der Mülltonne schätzen die Beamten auf etwa 86 000 Euro.