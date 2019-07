Der Wasserstand des Mühlenkampsees ist niedrig wie selten zuvor, viele Muscheln verenden im Schlamm. (Fotos: Sebastian Kelm)

Der Regen der vergangenen Tage hat etwas Linderung gebracht für den Leester Mühlenbach. Führte dieser kürzlich kurzzeitig kein Wasser mehr, kann er mittlerweile immerhin wieder als Rinnsal bezeichnet werden, zumindest Pfützen haben sich wieder gebildet. Thomas Brugger, Vorsitzender der Weyher Ortsgruppe des Naturschutzbundes (Nabu), befürchtet dennoch einen „Totalschaden“ für das Gewässer, insbesondere für die dort lebende Tierwelt. Die Querder etwa, wurmartige Larven der Neunaugen, die im Boden zu finden sind, dürften das Trockenfallen kaum überstanden haben, glaubt er. „Eine ganze Generation dahin“, beklagt Brugger sichtlich betrübt. Noch dramatischer, weil trockener, ist die Situation aber am Hombach.

In dessen Verlauf von Nordwohlde bis Fahrenhorst bleibe der Wasserkörper stabil bei einer Tiefe von 25 Zentimetern und 2,2 Metern Breite, hat der Nabu-Mann beobachtet, weiter abwärts bis zur B 6 in Melchiorshausen verliere er dann aber 80 Prozent seines Volumens und sei gerade einmal noch fünf Zentimeter tief. Dies beginne also, wo die Harzwasserwerke mit dem Fördern von Trinkwasser anfangen. Im Unterlauf – Hombach und der regelmäßig trockenfallende Gänsebach werden in Leeste zum besagten Mühlenbach – ist er teilweise komplett leer. Und das ausgerechnet am beliebten, gerade erst aufwendig aufgewerteten Mühlenkampgelände und dem dortigen See – um dessen Fortbestand Brugger sich aufgrund des sinkenden Pegels ebenso sorgt wie überdies Klosterbach und Hache. Der Hombach verlandet schon jetzt zusehends, und er fragt: „Welcher Weyher Bürger hat das schon einmal erlebt?“ Er selbst kenne jedenfalls keinen.

250 Flussmuscheln gerettet

Brugger und weitere Nabu-Mitstreiter hatten daher am Wochenende alle Hände voll zu tun, rund 250 Große Flussmuscheln aus dem Schlamm zu retten und in den nahen Mühlenkampsee zu bringen. Die Muschel wird in der Roten Liste der gefährdeten Arten in der Kategorie als „vom Aussterben bedroht“ geführt. Tote Exemplare finden sich dennoch weiterhin zuhauf im Uferbereich, der auf einem breiten Streifen bereits nur noch Matsch ist. Davon scheinen aber noch nicht allzu viele Besucher des Areals, Notiz genommen zu haben.

Der Nabu-Vorsitzende kritisiert: „Über 100 Grundwassermessstellen, aber keiner merkt, dass der Fluss schon am 29. Juni ausgetrocknet ist.“ Die Ursache für all dies hat er ausgemacht: die Trinkwassergewinnung durch die Harzwasserwerke. Die machte er bereits dafür verantwortlich, dass das Böttchers Moor an Wasserschwund leidet und das benachbarte Kleine Moor inzwischen komplett trocken liegt (wir berichteten). „Zuerst sterben die Moore, dann die Flüsse“, warnt er. Jetzt habe es eben Hombach und Mühlenbach „erwischt“.

Die Trockenheit 2018 und in diesem Jahr haben seiner Ansicht nach zwar auch ihren Anteil daran, dass die Pegel sinken, an den mangelnden Niederschlägen allein könne die beängstigende Entwicklung indes nicht liegen. Brugger prangert an, dass die jährliche Menge des geförderten Trinkwassers in der Region von 16 auf 20 Millionen Kubikmeter erhöht wurde – 80 Prozent davon aber nicht hier bleiben, sondern nach Bremen gehen. „Weil es eben billiger ist, bei uns Grundwasser zu fördern, als es aus der Weser zu gewinnen“, erklärt er.

Im Normalfall würde hier Grundwasser durch sogenannte Exfiltration in den Hombach fließen, führt er weiter aus. Das Gegenteil, Infiltration, ströme stattdessen aber Flusswasser in den Boden. Damit der Hombach nicht weiter „leer gesaugt“ wird, fordert er, dass die Entnahme in der Nähe mindestens reduziert wird.

Brunnen B 8 seit Freitag außer Betrieb

Genau das hat der Landkreis Diepholz nun tatsächlich verfügt. Martin Kleingünther von der zuständigen Unteren Wasserbehörde bestätigt in einem Antwortschreiben an Thomas Brugger das Vorliegen von „extremen Ereignissen im Hombach, wie sie bislang noch nie dagewesen sind“. Und er verkündet: „Als gegensteuernde Maßnahme greift seit Freitagmittag die Einstellung der Trinkwasserförderung des Brunnens B 8.“