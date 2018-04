Bald schon ist der Name Hoyer ganz aus Melchiorshausen verschwunden. (Rahn)

Der "Tank-Treff Weyhe" war mehr als eine reine Tankstelle, für manchen in Melchiorshausen eben auch ein bisschen Nahversorger-Ersatz. Nun hat Hoyer seinen Standort an der Syker Straße 29-31 (B6) geschlossen. Und viele fragen sich, wie es dort weitergeht. Eine Antwort darauf kann Thomas Hartmann als Sprecher der Hoyer-Unternehmensgruppe nicht geben. Ob und wann dort etwas Neues eröffnet, sei Sache des Eigentümers. Seine Firma wiederum war nur Pächterin – immerhin seit Anfang August 2008. "Aus unserer Sicht hätte sowohl in das Gebäude wie auch in die Außenanlage investiert werden müssen. Dazu wären wir bei einem eventuellen Kauf oder einem entsprechend langfristigen Pachtvertrag bereit gewesen. Darüber konnte aber letztlich keine Einigung erzielt werden", so Hartmann. Schließlich wurde der Vertrag einvernehmlich zum 30. April aufgelöst.