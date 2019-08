Auf Feld entdeckt

Hubschrauber spürt vermisste Person auf

Alexandra Penth

Eine pflegebedürftige Person aus Kirchweyhe war am Montag als vermisst gemeldet worden. Per Hubschrauber spürte die Polizei den Menschen auf, der wohlbehalten in die Pflegeeinrichtung zurück kam.