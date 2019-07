Daja ist ein kleiner Wirbelwind und braucht noch Erziehung. (Michael Braunschädel)

Stuhr-Brinkum. Daja, die ursprünglich aus Ungarn kommt, wartet zur Zeit im Brinkumer Tierheim Arche Noah auf mögliche Halter. Die Einrichtung möchte die Hündin an Menschen vermitteln, denen klar sein sollte, dass Daja noch einiges zu lernen hat. Sie ist laut Angaben von Tierpflegerin Lisa Allen nicht nur ein junges Wesen, das im Jahr 2016 zur Welt kam, sondern sie hat auch einige positive Eigenschaften. Freundlichkeit oder Aufgeschlossenheit zählen unter anderem dazu. „Auch wenn man Daja noch viel beibringen muss, ist sie durchaus sehr lernwillig“, erzählt Lisa Allen, die auch den Besuch einer Hundeschule empfiehlt. Zu ihren Artgenossen habe die Hündin ein gutes Verhältnis. Mit Kindern hat sie bisher wenig Erfahrungen sammeln können. An der Leine wird sie von den Mitarbeitern noch als Wirbelwind bezeichnet. Daja habe dazu keinerlei ängstliche Charakterzüge, sie freue sich über jeden Menschen. „Man kann über die Hündin nur Gutes sagen“, so Allen abschließend. Hündin Daja ist laut Angaben des Tierheims kastriert.

Weitere Informationen zu Hündin Daja gibt es im Tierheim Arche Noah, Rodendamm 10 in Brinkum. Die Mitarbeiter sind montags bis freitags von 10 bis 13 Uhr telefonisch unter der Rufnummer 04 21 / 89 01 71 zu erreichen. Das Tierheim hat zudem dienstags bis freitags von 15 bis 17 Uhr sowie sonnabends von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Weitere Infos gibt es auch im Internet unter der Adresse www.tierheim-arche-noah.de.