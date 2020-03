Ein offener Blick und immer reichlich Humor im Herzen: Markus Weise ist planmäßig ab 13. Mai auf der Bühne des Weyher Theaters zu sehen. (Vasil Dinev)

Weyhe. Das Gesicht von Markus Weise ist eine permanente Einladung. Dazu, sich von Leichtigkeit anstecken zu lassen, von Freude und Witz. Der gebürtige Delmenhorster ist staatlich geprüfter Clown, Tischler, Lehrer, Rekordhalter im Witze erzählen und noch so vieles mehr – nun auch neu am Weyher Theater.

Es sind die Augen, die einen immerzu auffordern, die einen Schalk im Nacken und alles im Blick haben. Weises Augen versprechen, dass alles ein Vergnügen sei oder eben noch werden kann. Auch in seinem Leben, denn die Eltern waren zunächst gegen das, was der 36-Jährige „Zeit seines Lebens“ vorhatte, wie er sagt: Schauspieler werden nämlich. Als er neun Jahre alt ist, fängt er damit während einer Jugendfreizeit an, macht später Kindertheater, wird Teil einer Theatergruppe, die sich 1999 gründet und steht zwei Jahre darauf zum ersten Mal beim niederdeutschen Theater auf der Bühne. Es hilft aber alles nichts. Weises Vater besorgt dem jungen Mann ein Praktikum beim Tischler, der er dann auch schließlich wird. Tischler sein ist ein schöner Beruf, findet er, will aber trotzdem nicht „ein Leben lang an der Hobelbank“ stehen. Weise studiert Berufsschullehramt in Hannover und steigt in die Sonder- und Sozialpädagogik an beruflichen Schulen ein, unterrichtet dort unter anderem Darstellendes Spiel.

Trotzdem: „Der Wunsch nach Theater blieb“, sagt Weise. So beschäftigt sich der vergnügte Mann zunächst viel mit bekannten Prominenten, studiert sie ein, macht sie nach. Als Parodist wird er Helmut Kohl, Inge Meysel oder Gerhard Schröder. Seinerzeit ist er noch so jung, dass ihn die Eltern zu den Auftritten fahren müssen. 80 bis 90 hat er damals pro Jahr. Weises Weg geht weiter: auf die August-Hinrichs-Bühne des Oldenburgischen Staatstheaters, zu einem Casting für den Film „Wicky und die starken Männer“ von Michael „Bully“ Herbig, auch mit Christoph Maria Herbst, als Büttenredner beim Ganderkeseer Karneval – eines der Talente, das er ausbauen will, indem er sich an der Kölner Büttenrednerschule bewirbt. Es scheitert an Nicht-Kölsch-Kenntnissen.

Klinikclown und Humorberater

Doch Weise bleibt dem Weg der Witzigkeit treu. Er beschließt Clown zu werden – mit staatlichem Segen. In Gänze heißt das dann: staatlich geprüfter Darsteller für Clown, Theater und Komik. Damit wird er als „offiziell komisch“ eingestuft. Er arbeitet als Klinikclown, im Kinderhospiz Syke, in Verden und Bremerhaven. Aber auch das reicht Weise nicht. „Humor war immer mein Ding“ und deshalb treibt es ihn an die Akademie des Vereins Humorcare, wo er zertifizierter Humorberater wird. Dort befasst er sich unter anderem mit Lachforschung und Lachyoga. Fortan kann er Firmen und Schulen auf die Sprünge helfen, wenn es darum geht, eine Gute-Laune-Perspektive auf Dinge einzunehmen.

„Humor und Glückshormone liegen eng beieinander“, sagt der 36-Jährige, der dabei insbesondere auch deshalb Bühnenerfahrung hat, weil er Weltrekordhalter im Witze erzählen ist – erstmalig in 2013. In 60 Sekunden rattert er damals 23 Witze herunter und bricht den bis dahin geltenden Wert von 18. Danach holt ein Brite den Titel. Im Comedy Club Delmenhorst, den er regelmäßig moderiert, setzt er noch einen drauf: Im November 2015 bringt er es auf 33 Gags innerhalb von 60 Sekunden.

„Ohne Humor kann ich keinen Tag überstehen“, sagt der ausgeglichen-fröhliche Mann mit den überzeugenden Lachfalten an Mund und Augen, der seinen Weg stets weiter verfolgt: Mittlerweile ist er zu alldem Übersetzer für Theaterstücke, die er ins Plattdeutsche bringt. Er arbeitet dabei für einen Berliner Verlag, ist Plattdeutsch-Nachrichtensprecher bei Radio Bremen, landet auf der Bremer Packhausbühne, für die er auch Stücke schreibt, spielt auf dem Bremer Theaterschiff, ist jahrelang ehrenamtlicher Weihnachtsmann. Weise probiert es außerdem im Fernsehen: in der RTL-Castingshow Das Supertalent, in der Sat-1-Gerichtssendung Richter Alexander Hold oder auch als Komparse in der ARD-Vorabendserie Großstadtrevier, aber ihm gefällt nicht, wie Film und Fernsehen gemacht werden.

„Theaterlebenstraum“ ist erreicht

Schließlich kann nichts sein jetzt erreichtes Ziel toppen. „Es ist mein Theaterlebenstraum, hier auf der Bühne zu stehen“, ein „Ritterschlag“ gar, sagt Weise über sein Engagement am Weyher Theater, in dem er planmäßig ab dem 13. Mai in dem Stück „Männer allein zu Haus“ zu sehen ist. Dabei wusste er immer: „Ohne Abschluss wird das schwierig.“ Ein absolviertes Schauspielstudium ist eines der wenigen Dinge, die Weise nicht vorweisen kann. Trotz allem Erreichtem: „Die berufliche Frage ist noch nicht ganz geklärt“, sagt der clowneske Darsteller. In seiner Brust schlagen viele Herzen. Theater ist sein Leben, sagt Weise und stellt außerdem fest: „Mein Herz schlägt Applaus.“