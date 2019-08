Die Polizei sucht nach der anderen Hundehalterin und Zeugen (Symbolbild). (Björn Hake)

Weyhe-Kirchweyhe. Bei einem Kampf zwischen zwei Hunden ist eine Besitzerin am Sonnabend gebissen worden. Der Vorfall ereignete sich nach Mitteilung der Polizei gegen 16 Uhr an der Waldstraße in Höhe Am Ellernbruch an der Hache in Kirchweyhe. Eine Besitzerin ging zwischen die Hunde und wollte sie trennen. Dabei wurde sie gebissen und fiel zu Boden. Die andere Hundebesitzerin, laut Polizei eine ältere Dame, ging weiter, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Während des Vorfalls kamen noch zwei Frauen mit einem Pudel vorbei, heißt es. Die Beamten bitten die ältere Dame und die beiden Zeuginnen, sich bei ihnen unter der Nummer 04 21 / 8 06 60 melden.