Hündin Gisela ist vorsichtig und etwas schreckhaft. (Michael Braunschädel)

Stuhr-Brinkum. Das Tierheim Arche Noah in Brinkum ist das Zuhause für viele Hunde. So ist es auch bei Gisela. Die zehn Jahre alte Hündin ist nach Angaben der Tierpflegerin Nadine Yavuz freundlich, aber auch vorsichtig und etwas schreckhaft. Gisela stammt aus einem Partnertierheim in Rumänien und muss sich daher noch an das Wohnungsleben in Deutschland gewöhnen. Seit November vergangenen Jahres gehört sie zu den Bewohnern der Brinkumer Einrichtung. Mithilfe von Leckerlis könne man sie aber gut trainieren, sagt Yavuz. Aufgrund ihres Alters wird abgeraten, mit Gisela groß Sport zu treiben. „Sie möchte einfach Anschluss finden“, sagt Yavuz. Die Hündin benötige dazu ihren Freiraum. Bei Gisela handelt es sich um einen Schäferhund-Mischling. In der Vergangenheit wurde sie kastriert.



Weitere Auskünfte zu Gisela gibt es im Tierheim Arche Noah, Rodendamm 10 in Brinkum. Die Mitarbeiter sind montags bis freitags von 10 bis 13 Uhr telefonisch unter der Rufnummer 04 21 / 89 01 71 zu erreichen. Das Tierheim hat darüber hinaus dienstags bis freitags von 15 bis 17 Uhr sowie sonnabends von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Weitere Informationen sind auch im Internet unter der Adresse www.tierheim-arche-noah.de zu finden.