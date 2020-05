Braucht Zeit, um Menschen richtig einschätzen zu können: Rüde Sammy. (Tierheim Arche Noah)

In der Arche Noah in Brinkum wartet ein älterer Hund auf neue Halter. Sammy ist im Jahr 2010 zur Welt gekommen. „Der kleine Senior saugt förmlich jede Zuwendung auf“, so Tierheim-Mitarbeiterin Lisa Allen. Der Hund wird als sehr liebevoll und anhänglich beschrieben. Die Grundkommandos kenne er. „Gassigehen ist für ihn das Highlight des Tages“, so Allen. Viel Hektik gefällt dem Rüden nicht. Sammy kommt mit seinen Artgenossen klar, besonders mit Hündinnen. „Nicht kastrierte Rüden sind ein rotes Tuch für den Terrier-Mischling“, gibt Lisa Allen an.

Anfangs benötigt der Rüde seine Zeit, um Menschen richtig einschätzen zu können. Sammy möchte nicht von jedem angefasst werden. Dies zeige er durch Zuschnappen. „In neuen Situationen sollte er darum seinen Maulkorb aufsetzen, den er problemlos trägt“, so Lisa Allen. Sammy braucht zukünftige Halter mit Erfahrung, die ihm eine konsequente Führung und Sicherheit geben können. Der Rüde ist kastriert.

Weitere Auskünfte zu Sammy gibt es im Tierheim Arche Noah, Rodendamm 10, in Brinkum. Die Mitarbeiter sind montags bis freitags von 10 bis 13 Uhr unter der Telefonnummer 04 21 / 89 01 71 zu erreichen. Besuche der Einrichtung sind derzeit nur nach telefonischer Anmeldung möglich. Weitere Informationen sind im Internet unter dem Onlinelink www.tierheim-arche-noah.de zu finden.