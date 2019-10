Prokurist, Vater von drei Kindern, 50 Jahre alt und schon immer in Weyhe zu Hause: Frank Seidel stellt sich am 10. November als Bürgermeisterkandidat zur Wahl. (Vasil Dinev)

Für Frank Seidel (SPD) waren es keine geringeren als Willy Brandt und Helmut Schmidt, die letztlich einen politischen Menschen aus ihm gemacht haben. Wahrgenommen hat er Politik etwa seit den 1980er-Jahren. Als Mensch gibt er sich frankophil und fußballbegeistert. Am 10. November möchte er vom stellvertretenden Bürgermeister in Weyhe zum hauptamtlichen aufsteigen. Auch wenn es ihm um seinen jetzigen Job leid tut.

Es ist ein „komisches Gefühl“, sagt Seidel, wenn er sich vorstellt, dass er bald nicht mehr als Prokurist bei der Sparkassen Immobilien GmbH in Bremen arbeiten könnte, sollte er Bürgermeister werden. Er mag seinen Job. „Ich habe viel mit unterschiedlichen Menschen zu tun“ – eine Herausforderung, sagt er, aber „es macht auch Spaß“. Seit 2008 hat er die leitende Funktion mit Personalführung, sozusagen als rechte Hand des Geschäftsführers. In dem Unternehmen ist er seit 21 Jahren. Nach dem Marsch durch die Schulen empfehlen Seidels Eltern ihrem Sprössling mit dem schließlichen Abschluss an der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Leeste: „Bewirb‘ dich mal!“. Eine kaufmännische Ausbildung war „die Überschrift“, sagt Seidel, und er wurde Sparkassenkaufmann. Dort gehe es um eine gewisse Gemeinnützigkeit, weil die Öffentlichkeit – Kommunen nämlich – daran beteiligt sind. Und um Gewinnmaximierung gehe es auch nicht zentral.

Seidel ist ein Mann der Konstanten. Lange beim Arbeitgeber, seit 33 Jahren mit seiner Frau zusammen, seit 25 Jahren dieselbe Handynummer, seit er sechs Jahre alt war, hat er mit Fußball zu tun, seit 17 Jahren ist er Trainer beim SC Weyhe. „Ich glaube, damit habe ich auch Otto Rehhagel übertroffen“, lacht Seidel. Als Knirps beim runden Leder eingestiegen nennt er Fußball seit jeher als wesentlich in seinem Leben. Mit dem Turnen hatte er es mal versucht, auch Badminton, Tischtennis, war kurz im Schützenverein und blieb trotz allem beim Fußball. Oder deswegen. Eingestiegen war er beim ETSV Kirchweyhe, aus dem in der Fusion mit dem TSV Leeste der SC Weyhe wurde. „Da bin ich heute noch.“ Auch sonntagsabends ganz besonders, wenn „alt, jung, dick, dünn, schlecht, gut“ gegeneinander antreten.

Damit ist es mit dem Fußball noch nicht erledigt. Wird nicht Fußball gespielt, wird er geguckt. Familie Seidel ist „Werder durch und durch“, wie der Kandidat sagt. Es gibt Dauerkarten. Bei jedem Spiel ist einer von ihnen dabei. Die Tickets werden durchgetauscht, sagt er – dann, wenn andere Termine querschießen. „Dann muss Werder auch schon mal leiden.“ Bei Seidel selbst ist das häufiger der Fall. Neben der Zeit auf dem Fußballfeld verbringt er außerdem alle ein bis zwei Wochen mehrere Stunden als Streetwatcher. Dann ist er mit anderen Freiwilligen in den Straßen von Weyhe unterwegs und gibt sich als Ansprechpartner für die Jugend vor Ort. „Das sehe ich als Hobby“, sagt er. Dazu engagiert er sich in den Fördervereinen der KGS Leeste und Kirchweyhe, des Freibades und der Feuerwehren Leeste, Lahausen und Kirchweyhe, wo er aufwuchs – all das „schon lange Jahre überall“, sagt der 50-Jährige, der seit 2001 im Gemeinderat ist. Damals sei er einer der jüngsten auf der Wahlliste gewesen. 2006 wurde er wiedergewählt und gleichzeitig zum Fraktionsvorsitzenden. 2011 zog er in den Kreistag, auch als Fraktionsvorstand, und ist seitdem auch stellvertretender Bürgermeister, ehrenamtlich also.

„Es geht kaum direkter“, sagt er über Kommunalpolitik, für die er sich zu Brandts und Schmidts Zeiten noch nicht interessiert hatte. Brandts Friedenspolitik? „Super“, sagt Seidel, auch wenn nicht alles super ist bei der SPD. Und wenn er auch vom Nato-Doppelbeschluss zu Beginn der 1980er-Jahre nichts hielt, blieb er aber eben auf dem Weg in Richtung Politik. „Ich habe dann gemerkt, dass man da was bewirken kann“ – auf kommunaler Ebene. Leute hätten immer ein Anliegen und sprechen ihn an. „Das finde ich auch gerade spannend.“

Ansprechpartner für Anliegen anderer zu sein scheint sich durchzuziehen bei Frank Seidel. In der Schule hatte er bereits den Posten des Klassensprechers. Politik war schon im Elternhaus präsent. Beide Eltern waren in der Vergangenheit Mitglied in der SPD, auch in der Gewerkschaft. Seidel selbst ist seit 1998 dabei. Parteizugehörigkeit hin oder her: „Ich finde schön, dass das im Rat nicht so Thema ist. Es wird stramm an der Sache diskutiert“, sagt er. Und dass das Parteibuch doch eine Rolle spielt, „merkt man nur zu Wahlkampfzeiten“.

Heute ist Politik auch in seinem Zuhause Thema, mit seinen drei Kindern, die aktuell zwischen 20 und 24 Jahre alt sind. „Die Kinder sind politisch interessiert“, sagt Seidel. In ihren Ämtern als Schülervertreter habe er seinem Nachwuchs auch schon mal im Ausschuss gegenüber gesessen. Bei seinem jüngsten Sohn, Pascal, ist es mit der Politik wie mit dem Fußball. Da ist es am meisten hängengeblieben. Seidel gibt zum Besten: „Das Buswartehäuschen an der KGS Kirchweyhe ist auf Pascals Mist gewachsen.“ Inzwischen ist der 20-Jährige bei den Weyher Jusos.

Die Ehrenämter, die Kommunalpolitik: Es lässt schon vermuten, dass Frank Seidels Kalender wenig Spielraum lässt, allerdings kenne seine Frau das schon. Als stellvertretender Bürgermeister hatte er „von Anfang an eine hohe Taktzahl“, sagt er. Manchmal ziehe er sich innerhalb eines Tages drei Mal um: zu einem Termin, zum Fußball, zu einem anderen Termin. „Ich brauche wenig Zeit für mich“, sagt Seidel über Seidel privat. Will er doch mal alleine sein, versucht er sich vor dem Fernseher an einer Ruhepause auf dem Sofa. „Dann dauert es fünf Minuten, dann kommt jemand rein“, sagt er mit nicht ernst gemeinter Resignation.

Anders sieht das beim Rasenmähen aus – ungestörte Minuten für Seidel, der dabei das eine oder andere Mal obendrein noch Kopfhörer trägt. Nicht, dass ein falscher Eindruck entsteht: „Ansonsten ist Gartenarbeit nicht so meins“, sagt er und gibt zu: „Das vernachlässige ich gerne.“ Die Sicht auf einen englischen Rasen ist nicht das, was er braucht. Geht es um Entspannung, läuft es wieder auf Sport hinaus. Der macht ihm Spaß, sagt er. „Da kriegt man die Rübe frei.“ Auch Bewegung im Fitnessstudio gehört inzwischen dazu. Gassigehen mit dem Haushund etwa fällt flach. Die Seidels haben schlicht keinen, lediglich einen Kater. Immerhin trägt er den Namen eines Sportlers: Diego. Und ja, das ist der Name eines ehemaligen Werder-Spielers.

Selten, aber wenn, dann intensiv beschäftigt sich der Kirchweyher mit einem Klischee-Hobby. Er sammelt Briefmarken. „Das habe ich mir aus Kindertagen bewahrt“, sagt er. Zu sich kommen lässt er sie per Post. Damit nicht genug. Auch Münzen gehören zur Sammellust, ein paar zumindest. Ein oder zwei Mal im Jahr beschäftige er sich mit seinen Exemplaren, dann aber eben in einer „konzentrierten Aktion“. Nicht aus der Vergangenheit übrig geblieben ist die Lust am selber Lesen. Seidel konsumiert nun Hörbücher oder auch Podcasts, „weil man die beim Autofahren hören kann“. So auch Musik. Fettes Brot, Robbie Williams, Fischer-Z oder auch manche Sachen von Sido gehören zur „durchwachsenen“ Playlist Seidels. „Abba finde ich richtig gut“, sagt er und schätzt seinen Geschmack wohl richtigerweise mit „Querbeet“ ein. Musik gibt es aber nicht nur aus der Konserve, sondern auch live. Konzert- und Städtereise in Kombination gibt es beispielsweise bei Bruce Springsteen in Berlin, von dem Seidel „großer Fan“ ist.

Um noch einmal auf Seidels Kontinuität zurückzukommen: Was die Ehe mit seiner Frau Heike angeht so reichen die Wurzeln dieser Beziehung bis in die Schulzeit zurück. Beide waren seinerzeit bei einem Schüleraustausch dabei, der sie nach Frankreich brachte. Damals fing es nicht nur mit Heike an, sondern auch mit Frankophilwerden. Mit einem der Austauschschüler gibt es heute noch Kontakt. So reisten die Seidels zur Hochzeit nach Frankreich und Gegenbesuche in Weyhe gab es ebenfalls.

Dass der jüngste Sohn der Seidels Pascal heißt, ist bei all der Verbindung auch kein Zufall. Die weitere Liebe zum Land drücken noch dazu die Namen der beiden Töchter, die in Bremen und Hannover leben, aus. Sie sind ebenfalls französisch. Seidel mag nicht nur das Land, sondern auch die Sprache, spricht auch selbst. „Es ist interessant, wenn man sieht, dass Leute unterschiedlich sind“, sagt Seidel darüber, wie der Austausch damals auf ihn gewirkt hat. Ein weiteres Relikt der Reise damals sind die Reisen noch heute. Dann geht es nach Paris beispielsweise. „Da gibt es ein Hotel, wo wir immer hinfahren“, sagt Seidel. Und wenn es nicht Paris ist, dann ist Südafrika ein regelmäßiges Ziel, wo Teile der Familie seiner Frau leben.

Sind die Reiseziele im Abseits, sind die Weyher Ziele zentral. In der Kommune müsse Angeschobenes weitergeführt werden, sprich die Veränderungen am Henry-Wetjen-Platz, die Sanierung der KGS Leeste und die Ortskernsanierung. Sichtbar sei ein anderes Ortsbild durch Bebauung. „Das Wohnen hat sich verändert“, sagt er, aber Weyhe wachse nicht. „Das stört mich auch“. Weitere Teile der Agenda beziehen sich auf Verkehr und Klima sowie bezahlbaren Wohnraum. „Da müssen wir ′ne richtige Schippe drauflegen.“



In diesen Tagen stellt der WESER-KURIER die vier Bewerber um das Bürgermeisteramt in der Gemeinde Weyhe vor – nach der Reihenfolge der offiziellen Verkündung ihrer Kandidatur. Der Dritte ist nun Frank Seidel von der SPD.