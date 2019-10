Studierte Architektin, Mutter von vier Kindern, 42 Jahre alt und seit 2005 in Weyhe: Annika Bruck stellt sich am 10. November als Bürgermeisterkandidatin zur Wahl. (Vasil Dinev)

Dass Annika Bruck überhaupt den Weg in die Weyher Politik gemacht hat, daran ist der Kita-Gemeindeelternrat schuld. „Ich habe damals den Ausbau mit vorangetrieben“, sagt sie, wenn auch nur als Beisitzerin. Seit 2011 ist sie Ratsfrau in der Grünen-Fraktion und will nun auf den Bürgermeisterposten.

Damals hat die studierte Architektin nach dem weiterbildenden Studiengang Umwelt, Energie und Technik – extra für Frauen zum Wiedereinsteig – einen Job im Bereich Windkraftplanung. Ihre vier Kinder sind damals etwa zwischen zwei und neun Jahren alt. In die Politik möchte sie seinerzeit „die Stimme der jüngeren Frau einbringen“, denn „wenn man nur meckert, bringt das auch nichts“. Frauen empfindet sie zahlenmäßig ohnehin im Rat als „schlecht vertreten“. Genauso wie Männer gehören auch sie in die Politik. Deshalb engagiert sie sich auch als Mentorin im niedersächsischen Programm „Frau. Macht. Demokratie“, das zum Ziel hat, weibliche Polit-Neulinge mithilfe erfahrenerer Frauen in der (Kommunal-)Politik unterzubringen. Das Streben nach Gleichberechtigung ist ihr Thema, auch privat, in der Ehe beispielsweise. Bei einem kürzlichen Mentoring-Treffen mit anderen Tandempaaren wurde über die Schwierigkeiten der Machbarkeit bei der politischen Arbeit von Frauen mit Kindern debattiert. Bruck aber habe nur in die Runde gefragt: „Haben Eure Kinder alle keine Väter?“ Die Betreuung des Nachwuchses ist für sie kein alleiniges Mütterthema, sondern genauso auch Vätersache.

Warum sie Politik macht? Sie habe schnell gemerkt, dass diese ihr viel Spaß bringt, sagt sie. Schon damals im besagten Elternrat. Es ist Teil ihrer Freizeit. Und das gewollt. „Das ist nach wie vor so.“ Allerdings stoße man zeitlich und von der Professionalität her schnell an Grenzen. Politik sticht Bücher, Kinder, Bewegung – alles Elemente ihres privaten Zeitvertreibs. Alle konkurrieren miteinander um die knappe Ressource der 43-Jährigen, die bei der Immobilien Bremen arbeitet, also dem Hochbauamt der Hansestadt, wie sie sagt. Dort hat sie mit dem Bestandsmanagement von öffentlichen Gebäuden zu tun. Die Arbeit ist erfüllend, sagt sie. „Die Infrastruktur rund um Schulen und Kitas ist halt wichtig.“ Und nicht nur das. „Ich bin gerne in der Verwaltung.“ Dort hatte sie sich ganz bewusst beworben, „um auch die nicht-politische Seite kennenzulernen“.

Die Frage nach ihrem nahezu Vollzeit-Pensum allein im Beruf beantwortet sie flugs mit einer Rundum-Erklärung, sollte sie Bürgermeisterin werden. „Viel wird sich für die Familie nicht ändern“, sagt sie. Sie habe jetzt schon ein großes Ausmaß, was Termine angeht – auch am Wochenende und abends. Seit 2016 ist sie Fraktionsvorsitzende und Sprecherin der Grünen im Gemeinderat. Sie ist im Ortsvorstand der Weyher Grünen und zusätzlich auf Kreisebene unterwegs, ebenso bei Landesdelegiertenkonferenzen. Auch ihre Kinder sind ihr Hobby. „Ich bin begeisterte Zuschauerin“, sagt sie über deren Veranstaltungen, die sie begleitet, etwa bei Sportturnieren oder Orchesterauftritten.

Dazu kommt die tägliche Pendelei nach Bremen, die sie mit einem Pedelec auf sich nimmt – bringt in der Woche weitere sieben Stunden auf das Zeitkonto. Der einfache, etwa 45 Minuten lange Weg durch die Leester Marsch bis zur Bremer Bürgerweide ist für Bruck die Auszeit, die einzige, die sie am Tag braucht und wohl auch bekommt. „Das ist mein Luxus, den ich mir jeden Tag gönne“, sagt sie. Sie mag, dass sie nicht auf Züge angewiesen ist und trotz Unterstützungsmotor eben doch in die Pedale treten muss. Musikhören ist auf dem Rad kein Thema. „Ich fahre leise vor mich hin, weil ‚leise’ gibt es hier selten“, sagt Bruck über ihr Zuhause.

Denn nach der Fahrt kommt wieder anderes Leben in ihr Leben. „Hier ist ja immer Halli-Galli.“ Im Schnitt seien dort sechs Menschen anwesend. Und damit erklärt sie auch den extra langen Esstisch mit den vielen Stühlen, der in der offenen Küche steht. Eines ihrer vier Kinder, inzwischen im Alter von zehn bis 17 Jahren, oder auch die Eltern hätten immer Besuch. Platz ist für alle da in dem alten Haus, das sie und ihr Mann gekauft und renoviert hatten, nachdem die Suche nach einem Eigenheim in Bremen erfolglos blieb. Dort hatte sie studiert und war damals der Liebe wegen überhaupt in die Hansestadt gekommen. Umgezogen nach Weyhe sind die Brucks 2005. Annika Bruck stammt aus einem Dorf mit 2000 Einwohnern nahe Springe. Dass sie keine Ur-Weyherin ist, mache ihr keine Probleme. Vorbehalte spüre sie nicht. Nur bei Gesprächen über alte Themen könne sie nicht mitreden. Froh ist sie deshalb, dass in ihrer Ratsfraktion Parteikollegen sind, die ursprünglich aus der Wesergemeinde stammen.

Bürgermeisterin will sie werden, weil in dem Amt beide Seiten gefragt sind, denn das Amt hat für sie eine Brückenbauerfunktion zwischen Verwaltung und Politik. Ein Bürgermeister ist eben für beides zuständig. Hinzu kommen repräsentative Aufgaben. Sie kann vor Menschen reden, wie sie sagt. „Ich weiß, dass ich mich nicht verstecken muss.“ Inhaltlich setzt sie etwa auf ökologische Aspekte beim Wohnungsbau. Das müsse auch die Verwaltung puschen, etwa bei Photovoltaikanlagen oder Solarthermie. Auch klimafreundliches Bauen ist für sie relevant. Allerdings würde sie nicht veranlassen wollen, „dass alle ihre Häuser dämmen müssen“.

Überhaupt bezeichnet Annika Bruck sich eher als „pragmatische Grüne“. Die Frage nach Dogmen verneint sie klar. Sie esse Fleisch. Auch konventionelles, abgepacktes. „Ich kann nicht immer noch zum Bio-Fleischer.“ Aber die Familie bekomme regelmäßig eine Kiste mit Obst und Gemüse – dann doch in Bioqualität. Man könne sich nicht ständig Gedanken darüber machen. Über grünen Konsum. „Das mache ich auch nicht“, sagt Bruck. Sie meint, „von Grünen wird erwartet, dass sie alles richtig machen“. Bruck hält dagegen. „Ich habe auch ein Auto vor der Tür.“ Und das nutzt sie eben auch – für Fahrten mit den Kindern, die sie zum Sport bringt beispielsweise. Nicht alle Termine des Nachwuchses liegen vor der Haustür, mancher auch in Brinkum. Kurzstrecken mit dem Auto fallen raus für sie, Stichwort Elterntaxis. Zur Schule müssen die Kinder zu Fuß gehen, „das musste ich selber auch“. Aber: „Ich werde nicht anfangen, allen alles zu verbieten.“ Auch sich selbst nicht. Ihr Pedelec auf dem Weg zur Arbeit lässt sie auch mal stehen, wenn es zu stark regnet.

Anderen etwas überzustülpen? Ist scheinbar nicht Brucks Sache. „Meine Kinder dürfen auch zu Tedi gehen“, sagt sie. Allerdings hinterfragt sie, was sie bei dem Non-Food-Discounter kaufen. Dann gibt es eine Prüfung à la „meinst du wirklich, dass du das brauchst?“. Enger sieht die Wahlweyherin es beim Fliegen. Kurztrips übers Wochenende nach Mallorca kommen für Bruck nicht in Frage. „Ich kenne so viel von Deutschland und Europa noch nicht.“ Auch in den Urlaub mit der Familie geht es nicht mit dem Flugzeug, aber auch nicht mit der Bahn, eben weil sie mit vier Kindern und einem Hund reisen.

Ebenso nachhaltig aber dabei mit einer Begründung aus der Kategorie „da bin ich leidenschaftslos“ hält sie es mit dem Kauf von CDs. Sie bezieht MP3s, also digitale Musikdateien. Was die Richtung angeht, so hört sie Musik „rauf und runter“. Wegen der Nähe zu Hannover, aus der sie gebürtig kommt, hegt Bruck Sympathie für die Band Fury In The Slaughterhouse, die eben aus der Landeshauptstadt stammt. Und: „Ich komme ja aus der Red-Hot-Chili-Peppers- und U-2-Zeit“, sagt Bruck über das weitere musikalische Repertoire.

Neben Musik geht es bei Bruck in ruhigen Stunden auch ums Lesen. Dann greift sie zu Krimis, aber nur dann, wenn ihr Mann da ist. „Sonst kann ich nicht einschlafen“, scherzt sie und sagt: „Ich bin überhaupt kein ängstlicher Typ, habe aber eine blühende Fantasie.“ Schwere Literatur kommt ihr nicht in die Hände, eher Seichtes oder auch Harry Potter. Mit der Gleichmäßigkeit hält sie es auch bei Konflikten. „Viel streiten ist nicht meins“, sagt sie. Lieber stelle sie eine Regel auf, statt auf Konfrontation zu gehen. „Ich kann, wenn ich muss, Entscheidungen durchsetzen und habe da auch einen breiten Rücken“, sagt sie, plädiert aber eher für Kompromisse, so auch in der Lokalpolitik. Sie entscheidet „lieber gemeinsam, als dass man gegeneinander arbeitet.“

In diesen Tagen stellt der WESER-KURIER die vier Bewerber um das Bürgermeisteramt in der Gemeinde Weyhe vor – nach der Reihenfolge der offiziellen Verkündung ihrer Kandidatur. Die Erste ist nun Annika Bruck von Bündnis 90/Die Grünen.