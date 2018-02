Herr Tonne, seit rund zwei Monaten sind Sie jetzt Kultusminister des Landes Niedersachsen. Wie fällt Ihr erstes Fazit aus?

Grant Hendrik Tonne: Wir haben in der kurzen Zeit schon einige Dinge in die richtige Richtung bewegt. Zum Beispiel wollen wir den Eltern mehr Mitbestimmung bei der Einschulung ihrer Kinder einräumen und den starren Einschulungsstichtag flexibilisieren. Bei der Inklusion nehmen wir mehr Rücksicht auf regionale Besonderheiten und geben mehr Zeit, damit sich die inklusive Schule überall gut entwickeln kann. Beides Punkte, für die die gesetzlichen Änderungen schon auf dem Weg sind. Wir haben auch das Ziel, die Elternbeiträge für den Kindergarten abzuschaffen und die Unterrichtsversorgung zu verbessern. Auch hier sind wichtige Schritte gemacht. Insofern ist mein erstes Fazit positiv.

Der Job des Kultusministers gilt nicht als die einfachste Angelegenheit. Was genau reizt Sie an dem Amt?

Warum sollte Niedersachsen nicht den Anspruch erheben, Bildungsland Nummer 1 zu werden? Ich werde jedenfalls alles dafür tun, damit wir auf diesem Weg ein gutes Stück vorankommen. Ich bin gerne und überzeugt Politiker, und das mit einem sehr ausgeprägten Gestaltungswillen. In keinem Politikfeld lässt sich auf Landesebene so viel gestalten wie in diesem Ressort. Das Kultusressort halte ich daher für eine der spannendsten und reizvollsten Aufgaben innerhalb der Landesregierung. Ich gehe diese Aufgabe mit Respekt und Demut an, aber auch konsequent, denn einige Dinge müssen zügig angepackt werden.

Nun zu den Sachthemen: Wie ist der aktuelle Stand bei den Verhandlungen mit den Kommunen zur Beitragsfreiheit des ersten und zweiten Kitajahres?

Bildung darf kein Luxusgut sein, sondern sie muss gebührenfrei sein. In der letzten Legislaturperiode haben wir in Niedersachsen die Studiengebühren abgeschafft, jetzt schaffen wir die Elternbeiträge für den Kindergartenbesuch ab. Dabei ist klar, dass das nicht zu Lasten der Kommunen gehen darf und auch nicht gehen wird. Wir sind in Gesprächen mit den Kommunen und alle Seiten sind guten Willens, dass wir ein positives Ergebnis erzielen.

Auf was müssen sich die Kommunen einstellen?

Die Kommunen werden einen fairen Ausgleich für die wegfallenden Elternbeiträge erhalten. Gute und kostenfreie Bildungsangebote sind auch sehr positive Standortfaktoren für die Kommunen. Wir alle wissen, wie wichtig das den Eltern ist. Insofern bin ich auch zuversichtlich, dass wir zueinander finden.

Viele Eltern wird es freuen, dass die Kitajahre beitragsfrei werden, aber an vielen Orten fehlen Erzieher. Wie soll dieses Problem angegangen werden?

Die Eltern in Niedersachsen haben Vertrauen in unsere Fachkräfte in den Kindertageseinrichtungen, das zeigt auch der starke Aufwuchs in den Betreuungszahlen sehr eindrucksvoll. Insgesamt ist das eine sehr erfreulich Entwicklung. Es erzeugt aber natürlich auch einen steigenden Bedarf an Personal für unsere Kindertageseinrichtungen. Die Einführung der dritten Kraft in Krippengruppen, der Einstieg in die dritte Kraft in Kindergartengruppen sowie der Ausbau der Ganztagsangebote in Kindertagesstätten, Hort und Schule führen in Niedersachsen zusätzlich zu einem Mehrbedarf an Fachkräften und somit auch an Auszubildenden. Um dem gerecht zu werden, habe ich einen 6-Punkte-Plan in Vorbereitung, in dem es unter anderem darum geht, die Ausbildungszahlen beim Erzieherberuf weiter zu steigern und den Quereinstieg zu verbessern. Außerdem werden wir die Schulgeldfreiheit in der Erzieherausbildung umsetzen. Wir müssen zu einer Ausbildungsvergütung kommen. Das sind handfeste Maßnahmen, die wirken werden.

In Stuhr wurde gerade eine neue große Kita an einen freien Träger vergeben. Wie wichtig ist Ihnen die Trägervielfalt bei den Einrichtungen?

Absolut wichtig! Öffentliche und private Träger ergänzen ihre Angebote für die Eltern normalerweise ganz ausgezeichnet. Ich kann es nur begrüßen, wenn sich die öffentliche Hand, aber auch Kirchen oder auch private Initiativen für ein gutes, qualitativ hochwertiges Angebot in der frühkindlichen Bildung und Betreuung engagieren.

In der Region ist die Diskussion um den Stand der Förderschulen virulent. Wie sieht es um die Zukunft der Einrichtungen aus?

Ab dem kommenden Schuljahr wird es wieder möglich sein, in den fünften Klassen der Förderschulen Lernen einzuschulen. Bis zum Schuljahr 2022 soll das weiterhin möglich sein – wenn der Schulträger ein Konzept vorlegt, wie es danach mit der inklusiven Schule weitergehen soll. Das ist unser Vorschlag, denn weder wollen wir die Inklusion ausbremsen, noch wollen wir sie dort, wo die Grundlagen noch nicht stimmen, mit Zwang verordnen. Daher geben wir mehr Zeit, fordern aber auch einen klaren Weg in die Zukunft ein. Wichtig ist, die Eltern mitzunehmen und Akzeptanz zu schaffen.

Auch bei den Lehrern mangelt es an Nachwuchs. Woran liegt das?

Da gibt es nicht den einen Grund, sondern ein Vielzahl von Ursachen, und es entpuppt sich als bundesweites Problem. Der Mangel herrscht vor allem im Grundschulbereich, aber auch bei Haupt- und Realschulen. Grundsätzlich sind die Bedarfe gestiegen, zum Beispiel durch mehr Ganztagsschulen und die Inklusion. Wir benötigen aber zum Beispiel auch mehr Lehrkräfte, um die Sprachförderung von Kindern, die wenig oder gar kein Deutsch können, durchzuführen. Offenbar hat die Entwicklung am Lehrerarbeitsmarkt in der Ausbildung der Lehrkräfte hier nicht mitgehalten.

Wie kann der Beruf wieder attraktiver gemacht werden?

Attraktiver wird der Lehrerberuf, wenn wir den Lehrkräften mehr Zeit und Raum für die Schüler und den Unterricht geben. Deshalb ist es mir ein Anliegen, den Bürokratieabbau an den Schulen voranzutreiben. Da sind erste Schritte gemacht und weitere werden folgen. Dann geht es natürlich auch um eine bessere Bezahlung. Deshalb werden wir das Besoldungsgefüge in den Blick nehmen und analysieren, welche Möglichkeiten sich perspektivisch ergeben, um hier zu Verbesserungen zu kommen. Aber ganz klar: Das ist erstens kompliziert und zweitens teuer und daher nicht von jetzt auch gleich zu machen.

Auch bei Nachbesetzung von Schulleiterposten, gerade an Grundschulen, gibt es Probleme. Wie wollen Sie das ändern?

Indem wir jetzt zügig die Schulleiter kleiner Grundschulen besser bezahlen. Das wird schnell umgesetzt. Es geht auch hier um Entlastung und Unterstützung im Schullalltag. Wir müssen dafür sorgen, dass die Schulleitungen ihre Arbeitskraft auf das Kollegium und das pädagogische Konzept der Schule richten können und nicht so stark mit der Abwicklung von Bürokratie belastet sind. Gerade bei kleinen Schulen ist das ein Problem, weil hier häufig keine Verwaltungskraft unterstützen kann. Auch diesen Punkt werden wir angehen.

Seit geraumer Zeit werden Gymnasiallehrer, die eine andere pädagogische Ausbildung haben, an Grundschulen abgeordnet. Das kann doch nicht der Dauerzustand sein, oder?

Soll es nicht und wird es nicht. Gerade gestern habe ich weiterreichende Maßnahmen vorgestellt, um das zurückzufahren. Grundsätzlich halte ich Gymnasiallehrkräfte pädagogisch-didaktisch durchaus für fähig, auch Grundschulkinder zu unterrichten. Aber natürlich ist das eine Umstellung und auch eine Herausforderung. Wir belasten alle Beteiligten damit sehr, gleichzeitig haben wir es hier mit einer sehr schwierigen Lage an den Grundschulen zu tun. Zum neuen Schuljahr 2018/2019 werden wir diese durch ein Bündel an Maßnahmen verbessern und dann können wir auch die Abordnungen deutlich reduzieren.

Das Bildungssystem diente den Vorgängerregierungen oft als eine Art Experimentierfeld (Abschaffung der Orientierungsstufe, Einführung der Oberschule, Abitur nach acht oder neun Jahren). Auf was müssen sich Eltern, Lehrer und Schüler in den kommenden Jahren einstellen?

Ich setze auf Kontinuität, Schulfrieden und Verlässlichkeit. Strukturdebatten wird es mit mir nicht geben.

Wie stehen Sie zum Kooperationsverbot in der Bildungspolitik?

Wenn eine Bundesregierung nicht in Bildung investieren darf, dann halte ich das für einen Treppenwitz der Geschichte. Es ist gut, wenn wir das aufweichen. Denn gerade bei der Digitalisierung, dem Ganztag und mehr Schulsozialarbeit haben wir Riesenbedarf, den Länder und Kommunen nicht alleine stemmen können. Das ist eine Gemeinschaftsaufgabe, da darf uns der Bund nicht im Regen stehen lassen.

Das Interview führte Eike Wienbarg.