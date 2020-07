Unter dem Profiblick von Anke Nesemann (l.) arbeitet Helga Christiansen an ihrer Steinskulptur. (Michael Braunschädel)

Stuhr-Heiligenrode. Vorsichtig legt Christina König letzte Hand an. Sie hat aus einem grünen Speckstein mittels Schnitzen, Feilen und Schleifen in den vergangenen Tagen eine detailreiche Frau gezaubert, die optisch regelrecht aus dem Stein herausspringt. „Ich wollte so wenig wie möglich von dem Stein aufgeben. Ecken und Kanten gehören zum Naturprodukt – das soll so“, sagt sie und blickt stolz auf ihr Kunstwerk. König ist eine der Teilnehmenden, die in dieser Woche den Kunstsommer in der Bildhauerwerkstatt und im Skulpturengarten von Anke Nesemann in Heiligenrode besucht haben.

Christine König hat sich mit ihrem Werk zum ersten Mal künstlerisch an einem Stein probiert und ist durchaus zufrieden mit dem Ergebnis. „Ich werde es auf meinen Schreibtisch stellen“, sagt die Teilnehmerin, der auch die Atmosphäre bei dem Workshop zugesagt hat: „Es ist sehr angenehm in der Natur und in der Gemeinschaft.“

Spielraum für Interpretation

Einige Meter weiter entfernt steht Helga Christiansen aus Bremen, die ebenfalls erstmals beim Kunstsommer dabei ist. Ihr Werk ist dabei weniger figürlich und geht mehr in die abstrakte Richtung. „Es kann alles Mögliche sein“, sagt sie. Sie wolle dem Betrachter Interpretationsspielraum lassen. Ganz anders ist dagegen Regina Bruns aus Twistringen vorgegangen, ebenso Neuling im Kunstsommer. Sie hat einen männlichen Kopf erschaffen. Die Idee habe sich dabei zufällig durch die gegebene Steinform ergeben, sagt sie. „Den Stein mit Hammer und Meißel zu bearbeiten, hat mir am meisten Spaß gemacht.“ Beide berichten, dass sie viel Freude am Bildhauern haben, aber es dennoch körperlich und von der Konzentration her auch anstrengend sei.

Für Nesemann ist es wichtig, dass die Teilnehmer „im Hier und Jetzt sind“ und während des Kunstsommers „aus dem Gedankenkarussell mit Alltagssorgen“ entfliehen können, erzählt die Veranstalterin. „Hier hat man die Chance, mal abzuschalten und kann einfach aus dem Inneren heraus etwas probieren.“

Die Teilnehmer können während des Workshops ihre eigenen Ideen umsetzen und mit verschiedensten Materialien wie Speckstein, Holz, Alabaster oder Keramik experimentieren. Gearbeitet wird dabei mit Handwerkzeugen, erklärt Nesemann und betont: „Wir nutzen bewusst keine Maschinen, wir machen Handwerkskunst.“

Der Kunstsommer findet bereits seit 15 Jahren statt. „Es gibt eine große Resonanz. Das freut mich sehr, gerade weil durch Corona nicht feststand, ob es dieses Jahr wie geplant stattfinden kann“, sagt Nesemann. Gerade durch die Zeit der Pandemie habe sie nicht mit so vielen Teilnehmern gerechnet. Der Kunstbetrieb inklusive Atelier und Kunstschule war coronabedingt rund zwei Monate komplett dicht. Die Umsetzung von den derzeitigen Regelungen gestalte sich in der Kunstschule aber als sehr unkompliziert, berichtet die Kunstliebhaberin und fährt fort: „Wir können hier im Garten und im Atelier die Abstände gewährleisten und sind fast immer an der frischen Luft. Natürlich haben wir auch Desinfektionsmittel.“

In diesem Jahr besteht die Gruppe aus sechs Frauen und zwei Männern – generell gibt es Stammkunden, aber immer auch neue Teilnehmer. Manche erstellen auch mehrere Skulpturen. Die Mitwirkenden suchen sich einen Stein aus Nesemanns Depot aus oder bringen selbst einen mit. Dann werden Ideen gesammelt, was man daraus kreieren könnte. „Was die Teilnehmer wollen, steht im Vordergrund. Und ich helfe ihnen dabei. Wir führen Gespräche und manchmal wird als Hilfe etwas an den Stein angezeichnet. Auch Beispiele aus der Kunstgeschichte fließen als Anregung ein,“ erklärt sie. Nesemann weiter: „Die Ergebnisse sind figürlich bis abstrakt. Beliebt ist es, den Menschen darzustellen.“ Wenn jemand mit seiner Skulptur nicht fertig wird, kann er diese an individuellen Terminen im offenen Atelier fertigstellen.



Wer an diesem Sonntag, 19. Juli, zwischen 10 und 16 Uhr spontan Lust hat, in den Kunstsommer, Am Bürsteler Brachland 5, reinzuschnuppern, kann sich noch anmelden. Die Kosten für Betreuung und Werkzeuge an einem Einzeltag betragen 50 Euro. Anmeldungen und weitere Informationen gibt es telefonisch unter 01 77 / 5 61 36 04 oder online unter www.anke-nesemann.de.