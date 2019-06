Haben einiges erreicht, aber noch viel vor für Weyhe (von links): der kürzlich wiedergewählte SPD-Fraktionschef Frank Seidel, Stellvertreterin Astrid Schlegel und Ortsvereinsvorsitzender Berthold Groeneveld. (Sebastian Kelm)

Weyhe. Die Hälfte ist rum: Gut zweieinhalb Jahre sind vergangen seit der Kommunalwahl im September 2016, knapp zweieinhalb Jahre sind es noch bis zur nächsten im Herbst 2021. Die Weyher SPD nahm das zum Anlass, Zwischenbilanz zu ziehen. Aber natürlich ging es auch um die kommende Wahl, die des neuen Bürgermeisters. Schon am 10. November wird die abgehalten – eine von den Sozialdemokraten beantragte, formell noch ausstehende Abwahl des bereits nach Bremen verabschiedeten Andreas Bovenschulte vorausgesetzt. Eigene Kandidaten scheinen parteiintern bereits gehandelt zu werden, Ortsvereinsvorsitzender Berthold Groeneveld jedenfalls bestätigte auf Nachfrage laufende Gespräche.

Spruchreif soll aber noch nichts sein: Das Thema sei zuletzt „eingefroren“ gewesen, als noch unklar war, wie es in der Causa Bovenschulte weitergeht (wir berichteten mehrfach). Erst jetzt befasse man sich wieder richtig damit, so Groeneveld. „Vielleicht noch im Juli“ könnten sich die aktuell rund 130 Mitglieder auf einen Bewerber verständigen. Fraktionschef Frank Seidel, dessen Name auch gehandelt wird, sagte nur vieldeutig: „Mir liegen noch keine Bewerbungen aus dem Vorstand vor.“ Immerhin: Er ist erst neulich einstimmig als Vorsitzender der Ratsfraktion wiedergewählt worden, ebenso der Rest der politischen Führungsriege.

Lieber redet die Weyher SPD über das Erreichte – und die Vorhaben für die Zukunft. Seidel verweist da auf die vielen Errungenschaften für die Freiwillige Feuerwehr. Nach dem Gerätehaus Leeste als neuem „Flagschiff“ müssten auch alle anderen Standorte modernisiert werden. Seidel bedauert, dass die von seiner Partei initiierte Resolution zur Unterstützung der Flüchtlings-Initiative Seebrücke und zur Erklärung Weyhes als „Sicherer Hafen“ am kommenden Mittwoch, 3. Juli, vermutlich nicht einstimmig vom Gemeinderat verabschiedet wird. Obwohl er meint: „Man kann auch in Weyhe die Welt retten.“ Man wäre der erste „Sichere Hafen“ für Geflüchtete im Landkreis Diepholz. Zuversichtlicher ist er da bei der Unterstützung des Vorstoßes, den Klimanotstand für Weyhe auszurufen. Torsten Kobelt von Die Partei sowie alle Fraktionen bis auf die FDP haben ihre Zustimmung zugesagt.

In Sachen Bürgerbeteiligung wolle man weiter auf Formate wie „Fraktion vor Ort“, „Politik is(s)t Käse“ oder dem „World Café“ setzen, bei dessen Premiere in Melchiorshausen rund 20 Interessierte Ideen sammelten. Nachgehen möchte die SPD dem vor zwei Jahren gestellten Antrag auf Sanierung der Zentralen Sportanlage (ZSA). Kämpfen werde die Fraktion zudem darum, die Straßenbahnlinie 8 nicht nur bis Leeste, sondern bis zu den Bahnhöfen Kirchweyhe und Sudweyhe zu verlängern, den Dreyer Bahnhof endlich barrierefrei zu machen und ähnliche Projekte wie die zur ehrenamtlichen Umgestaltung des Sudweyher Bahnhofsgebäudes zum Kulturcafé zu fördern. Über Ideen werde bereits sinniert. Fest steht für die Sozialdemokraten dafür: Der Geldautomat der Kreissparkasse in Dreye soll unbedingt gehalten werden.