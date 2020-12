Haben mit November- und auch Corona-Blues nichts am Hut: Das Schlagerduo, das sich aus Andreas Lange (links) und Marc Plate zusammensetzt. Sie singen Schlager für die Liebe. (Michael Galian)

Weyhe-Melchiorshausen. Mit Rentierpulli und im Nikolaus-Strick präsentiert sich dieser Tage ein Melchiorshauser Musiker-Duo, das normalerweise Schlager für die Liebe im Repertoire hat und eher im überbunten Blumenhemd, mit Sonnenbrille und Sakko mit Häkel-Einstecktuch unterwegs ist. Unterwegs sein ist bekanntlich gerade nicht so sehr das Thema. Die aktuelle Corona-Lage lässt das nicht zu und damit auch keine Konzerte. Die geben Marcel Schlager & das Dele Unterhaltungsorchester derzeit eher für sich selbst oder die breite Masse, die den Weg auf die Facebook-Seite des Duos findet. Damit wären wir wieder beim Rentierpulli und dem Nikolaus-Strick.

Die zeitgemäßen Kleidungsstücke sind Teil der Kulisse, die Andreas Lange und Marc Plate – so heißen die Musiker mit dem künstlerischen Augenzwinkern in Wirklichkeit – für die Adventszeit geschaffen haben. Dazu gehört ein weihnachtlich dekoriertes Stück Garten samt Hütte und eine Portion – in diesem Fall ein Nikolausstiefel voll – Slapstick. Die beiden Melchiorshauser machen nicht nur Musik zusammen, sondern liefern auch humoristische Unterhaltung. „Wir können beide ganz gut schnacken“, sagt Plate. „Das ergänzt sich gut“, meint auch Bühnenpartner Lange. Dann interagieren sie mit dem Publikum, sofern außerhalb von Corona-Einschränkungen welches da ist. „Wir schießen eigentlich immer aus der Hüfte.“ Da ist nichts einstudiert. Oder sie erzählen eine Geschichte zu dem Schlager, der als nächstes auf dem Programm steht.

Und genau darum geht es den beiden: Die Musik aus lange zurückliegenden Jahrzehnten. Rechnen muss man mit Howard Carpendale, Roy Black oder Roland Kaiser. Viele Menschen würden das Genre ablehnen: „Ja, ja – Schlager“, äfft Lange eine weit verbreitete Haltung nach. Aber am Ende, so sagt er, gehen alle „happy“ raus. Er ist sich sicher: Schlager macht fröhlich. Der Auftrag der beiden: „Glückseligkeit und gute Laune“, ein paar gute Stunden eben, wie Plate sagt. Sie wollen, dass die Gäste eine schöne Zeit haben – mitsingen erlaubt. „Da sind zwei Stunden schnell um“, sagt Lange. Für diese Zeitspanne reicht ihr Repertoire, das bewusst nur aus alten Liedern besteht und eben nicht aus überarbeiteten, in die Gegenwart geholte Stücke mit Beat im Ballermann-Stil. „Wir wollen Originale“, sagt Lange.

All das ist zusammengefasst unter dem Motto „Schlager für die Liebe“. „Die Leute werden handzahm und würden sich gerne in den Armen liegen“, sagt Lange mit einem Schmunzeln über die „flauschige Atmosphäre“, die bei ihren Auftritten seiner Ansicht nach entsteht. Ein Konzept mit Augenzwinkern und dem gleichzeitigen Anspruch, Positives zu verbreiten – gerade in diesen Zeiten. „Wir nehmen uns da selber nicht zu ernst, aber Qualität soll es schon haben“, sagt Plate.

Als Duo zusammengefunden haben die beiden bereits zur ersten Akut-Phase der Corona-Pandemie im Mai. Seinerzeit brachten sie einem Bekannten nach dem Lockdown ein Ständchen. Die Musik kam über eine kleine Box und außerdem gut an. „Corona hat die Gründung quasi ermöglicht. Plötzlich war viel Zeit“, sagt Lange. Seitdem ist Marc Plate, alias Marcel Schlager, Sänger im Duo. Alexander Lange, besser bekannt als Dele, benannt nach seiner Oma Adele, ist das Unterhaltungsorchester, weil er für die Musik zuständig ist. Die Lieder, die aus der Konserve abgespielt werden, begleitet er live mit dem Saxofon.

Die Idee, sich musikalisch zusammenzutun hatten Lange und Plate bereits 2014, als sie bei einem Public Viewing zur Fußball-Weltmeisterschaft gemeinsam zu Liedern gesungen hatten. Seit dem laufenden Jahr gibt es schließlich Auftritte. Die Konfirmation an dem einen Tag, am nächsten ein 85. Geburtstag, Betriebskonferenzen, ein Oktoberfest unter Corona-Bedingungen, im Sommer auch schon mal vor rund 50 Menschen auf dem eigenen Hof. Auf diesen einen Auftritt haben sie sich drei bis vier Wochen lang vorbereitet, berichtet Lange. 15 bis 18 Titel kommen dabei zusammen. Kostproben davon gibt es auf ihrer Facebookseite zu sehen.

Shows stehen wegen des zweiten Lockdowns aktuell nicht an, geprobt wird aber dennoch: „Was uns extrem in die Karten spielt: Wir sind zu zweit“, sagt Plate. Diese Art der Zusammenkunft geht angesichts der geltenden Regeln in Ordnung. Wenn im kommenden Jahr wieder mehr möglich sein sollte, planen sie Konzerte mit 150 Leuten. Und es sieht so aus, als könnte das – in gewisser Hinsicht zumindest – etwas werden: „Es kommen schon viele Anfragen fürs nächste Jahr“, sagt Plate.

Befreundet sind Plate und Lange schon weit über ihre Zeit als Duo hinaus. Vor 15 Jahren kreuzte sich ihr Weg, als sie seinerzeit Nachbarn wurden. Sie wohnen in derselben Straße. Sie trennt ein 20-Sekunden-Fußmarsch, wie Plate sagt. Beide bringen reichlich Auftrittserfahrung mit in ihr künstlerisches Konglomerat. So war Plate bis vor acht Jahren zehn Jahre lang Schauspieler am Weyher Theater. Angefangen hatte er schon seinerzeit im Schultheater, danach spielte der Versicherungskaufmann in der Lahauser Bühne. Auch bei Lange fing es früh mit der Kunst an. Mit zehn Jahren fing er an, Musik zu machen. Heute spielt er Saxofon, Klarinette, Flöte, Keyboard, etwas Trompete und Schlagzeug. Der Tischler leitete Orchester, spielte in der MC-Showband und ist bei den Bubingas aktiv.

Wo es mit dem Duo noch hinführen soll? „Ein Auftritt im ZDF-Fernsehgarten wäre mal was“, sagt Plate. Eines Tages eigene Lieder zu schreiben, fällt dabei unter das Motto „sag niemals nie“, plattdeutsche unter „möt wi mol kieken“. Vieles scheint noch möglich bei den Schlageristen, denn „wir haben uns keine Grenzen gesetzt“.