Nora Olearius, die neue Stipendiatin in der Künstlerstätte Stuhr, beschäftigt sich in ihren Arbeiten mit dem Spannungsfeld zwischen Zahlen und Kunst. (Michael Braunschädel)

Stuhr-Heiligenrode. Wenn Nora Olearius einen Baum sieht, sieht sie nicht nur die Pflanze an sich. Sie sieht die Muster, die durch die Verästelung entstehen. Jeder Ast, der sich wieder in weitere Äste aufsplittet und diese wiederum neue Zweige hervorbringen. Fraktale Strukturen in der Natur faszinieren die 32-Jährige, die sich nicht nur mit dem Raum und der Natur, sondern auch mit der Verbindung von Mathematik und Kunst in ihren Arbeiten auseinandersetzt. Seit August ist Olearius nun als neue Stipendiatin in der Künstlerstätte Heiligenrode untergekommen.

Das Spannungsfeld zwischen etwas Objektivem wie Zahlen oder Mathematik und etwas sinnlich-emotionalem wie der Kunst interessieren die Künstlerin besonders. „Ich gebe einen ziemlich klaren Rahmen in meinen Arbeiten vor, weil sie sehr analytisch sind“, sagt sie. Daher sei sie manchmal auch völlig überrascht, dass Außenstehende ihr Vorgehen nicht gleich nachvollziehen können. „Ich finde das alles sehr logisch. Oft kann nur genau der nächste Schritt auf etwas folgen.“

Die gebürtige Hamburgerin hat Freie Kunst an der Hochschule für Künste (HFK) in Bremen studiert und schloss dort 2017 als Meisterschülerin ab. Im Rahmen eines Stipendiums in Helsinki fing sie damit an, sich auch mit Raum und Natur zu beschäftigen. Die dort angefangene Arbeit ist noch nicht abgeschlossen und Olearius will sie nun während ihres Aufenthalts in Heiligenrode fortsetzen. „Das Ganze hat viel mit der Veränderlichkeit von Wachs zu tun“, verrät sie.

Außerdem bereitet sie derzeit viel für ihre Ausstellung in der Städtischen Galerie Bremen vor, die am 10. Oktober eröffnen wird. Danach will sie sich dann auf ihre Zeit in Heiligenrode und die Abschlussausstellung dort im Mai konzentrieren. Die Zeit in dem Stuhrer Ortsteil genießt sie sehr. „Es ist toll, nur fünf Meter bis zum Atelier zu haben“, sagt sie. Auch an der Natur direkt vor der Haustür hat sie Gefallen gefunden. „Das ist viel mehr als in meiner Bremer Stadtwohnung“, erklärt sie.

2010 ist Olearius zum Studium von Hamburg nach Bremen gezogen und lebt dort auch heute noch. Nach ihrem Studium an der HFK studierte sie auch kurze Zeit Physik, allerdings rein interessehalber. „Ich hatte nie die Motivation, dort auch einen Abschluss zu machen“, erzählt sie. Dennoch ging sie zumindest im ersten Semester konsequent zu jeder Vorlesung. „Ich habe allerdings nicht viel verstanden. Aber ich fand es höchst interessant, wie künstlerisch teilweise die Tafel anmutete“, erzählt sie. Die Formeln und Notizen darauf hätten durchaus künstlerisches Potenzial.

Mit Zahlen beschäftigt sich Olearius auch viel in ihren eigenen Arbeiten. Dabei beschäftigt sie die Frage, ob und wie Kunst in Zahlen dargestellt oder bewertet werden kann. „Ich habe mich auch schon mit 'Malen nach Zahlen' beschäftigt“, erzählt sie.

Künstlerische Vorbilder hat die 32-Jährige nicht direkt. „Die Kunst, mit der ich mich am meisten beschäftige, ist die meiner Freunde“, erzählt sie. Man setzt sich mit den Arbeiten der anderen auseinander, tauscht sich aus und ist mit den Werken vertraut. „Das ist wohl auch das, was mich unbewusst mit am meisten beeinflusst“, sagt Olearius. Und eine Künstlerin, deren Arbeiten sie fasziniert und die sie beeinflusst hat, fällt ihr dann doch noch ein: „Ich bin ein großer Fan von Hanne Darboven“, erzählt sie.

Insgesamt zehn Monate wird Nora Olearius nun als Stipendiatin in Heiligenrode verbringen. Der Künstlerische Beirat hatte sie auf seiner Sitzung Anfang Mai ausgewählt, zusammen mit einer weiteren Künstlerin, die im November ihr Stipendium antreten wird. „Das war schon mein zweiter Anlauf in Stuhr“, verrät Olearius. Bei ihrer ersten Bewerbung habe es mit dem Stipendium aber leider nicht geklappt. Umso mehr freut sie sich, dass sie nun in der Künstlerstätte residieren kann. Olearius wird dann im Mai kommenden Jahres in ihrer Abschlussausstellung ihre Werke in Heiligenrode präsentieren.