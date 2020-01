Landkreis Diepholz. Der Turm über der Stadt Diepholz ist doppelt so hoch wie noch vor neun Jahren – und gerät dementsprechend leichter ins Wanken. Mit 7,40 Euro pro Quadratmeter Ackerfläche ist Diepholz absoluter Spitzenreiter im kreisweiten Vergleich. Gerd Ruzyzka-Schwob, der Vorsitzende des Gutachterausschusses für Grundstückswerte Sulingen-Verden, hat die aktuellen Bodenrichtwerte für landwirtschaftliche Flächen im Landkreis Diepholz in seinem Büro mit aufgetürmten 20-Cent-Münzen auf einer Karte dargestellt. Das dreidimensionale Modell hat er schon einmal 2010 bei der Vorstellung der Werte zu Demonstrationszwecken aufgebaut – nur waren die Werte nicht auf dem jetzigen Niveau und der Turm damals stabiler.

Holger Könemann, Teamleiter bei der Regionaldirektion Sulingen-Verden des Landesamts für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN), spricht auf den gesamten Immobilienmarkt im Kreis bezogen von einem Rekordumsatz. Alle bisherigen Werte seien übertroffen worden. 688 Millionen Euro sind es 2019, was einem Wachstum um 15 Prozent innerhalb eines Jahres entspricht. Der Wert kommt insbesondere durch Bauland und bebaute Grundstücke sowie die Landwirtschaft zustande.

„Wir haben weniger bei den Höfen, dafür mehr Geld bei Acker- und Grünland umgesetzt“, fasst Gerd Ruzyzka-Schwob in Bezug auf landwirtschaftliche Flächen zusammen. Der Durchschnittspreis im gesamten Landkreis liegt bei 4,78 Euro pro Quadratmeter, ein Plus von 3,5 Prozent im Vergleich zu 2018. Obwohl 2019 mit 393 Stück acht Kaufverträge weniger als im Jahr davor abgeschlossen wurden, ist der Umsatz von 33,8 Millionen Euro auf 34,8 Millionen Euro gestiegen – bedingt durch höhere erzielte Preise. Aufgeteilt auf die Grundstücksarten machen mehr als die Hälfte der Kaufverträge 2019 Ackerflächen aus. Rund 24 Prozent sind Grünflächen, 13 Prozent Flächen mit übriger Nutzung – was zum Beispiel Moore sein können – und neun Prozent Forstwirtschaft.

Sowohl die Anzahl der abgeschlossenen Verträge als auch der Geldumsatz fielen 2015 und 2017 höher aus. Nach großen Anstiegen hat sich die Preisentwicklung für Ackerland etwas beruhigt. Doch eine Trendwende ist für die Experten nicht in Sicht. Denn landwirtschaftliche Fläche ist nach wie vor beliebt. Öffentliche Institutionen suchen sie als Ausgleichsflächen für Bauprojekte, für die Flurbereinigung und den Straßenausbau. „Man fragte sich 2015 und 2016, ob die Fahnenstange erreicht worden sei“, sagt Holger Könemann. Doch zwei bis vier Prozent Steigerung seien bei der Ackerfläche auch danach stets drin gewesen. Und auch Helmut Weiß, Leiter der Regionaldirektion des LGLN in Sulingen, denkt, dass der Trend eher weiter nach oben zeigt. Schließlich habe auch die vergangene Wirtschaftskrise nur geringe Auswirkungen auf die Bodenwerte landwirtschaftlicher Flächen gehabt.

Der Anteil an verkauftem Grünland hat 2019 im Landkreis Diepholz den größten Sprung beim Flächenumsatz gemacht. Nach Angaben des Gutachterausschusses für Grundstückswerte handelt es sich dort um ein Plus von 22 Prozent auf 2,02 Euro pro Quadratmeter. Das sei vor allem auf Ackerquoten zurückzuführen. Per EU-Prämie können Landwirte davon profitieren, Grünland in Ackerfläche umzuwandeln. „Das hat im Südkreis zu steigenden Grünlandpreisen geführt“, sagt Gerd Ruzyzka-Schwob. Große Veränderungen gibt es auch beim sogenannten Unland. Dass der Landkreis verstärkt Moor kauft, um einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten, schlägt sich in der Statistik nieder. Der Geldumsatz aus der übrigen Nutzung war 2019 im Vergleich zum Jahr davor um 44,3 Prozent gestiegen.

Insbesondere im östlichen Teil des Landkreises sind die Bodenwerte für Ackerland hoch. Der Durchschnittswert des Spitzenreiters Diepholz kann bei entsprechender Flächengröße auch bis zu neun Euro betragen. Landwirtschaftliche Fläche ist in Siedenburg am günstigsten, dort kostet der Quadratmeter im Schnitt 3,30 Euro. In Eydelstedt in der Samtgemeinde Barnstorf hat es mit einem Euro Unterschied die größte Steigerung innerhalb eines Jahres gegeben. In Sulingen und Kirchdorf steht das erste Mal eine Vier vor dem Komma. „Das sind historische Werte“, kommentiert Könemann.

Im Südkreis sind eher die größeren Flächen vorhanden, die bei Landwirtschaftsbetrieben begehrt sind. Im Nordkreis war Grünland schon immer tendenziell teurer, sagt Gerd Ruzyzka-Schwob, der in der Regionaldirektion Sulingen-Verden des LGLN das Dezernat Werteermittlung und städtebauliche Bodenordnung leitet. Dort sind die Preise relativ stabil ab vier Euro pro Quadratmeter. Spitzenreiter ist Twistringen mit im Schnitt 6,50 Euro Verkaufspreis pro Quadratmeter.

Auch die Pachtpreise sind im Südkreis höher als im Norden. Der Mittelwert liegt dort bei 700 Euro pro Hektar, im Nordkreis sind es etwa 100 Euro weniger. Wobei die Zahlen nur einen Teil der Realität abbilden, wie Gerd Ruzyzka-Schwob als Vorsitzender des Gutachterausschusses erklärt. Denn die Neuverträge und Vertragsverlängerungen sind nur bedingt meldepflichtig. Der Landkreis Diepholz und die Kirche übermitteln die Werte, Landwirte müssten das ebenfalls. Ist das nicht der Fall, gelte das als Ordnungswidrigkeit, die jedoch nicht weiter verfolgt werde. Das LGLN nehme daher eine „umfangreiche Stichprobe“, um einen Durchschnittswert zu ermitteln, so Gerd Ruzyzka-Schwob. Ob die meisten Käufer oder Pächter aus dem Landkreis Diepholz kommen, kann er aufgrund des Datenschutzes nicht sagen. Jedoch sei nicht von der Hand zu weisen, dass Flächen im Kreis Diepholz vor allem bei Masttierbetrieben aus dem Landkreis Vechta, wo die Bodenwerte fast doppelt so hoch sind, hoch im Kurs stehen.

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte Sulingen-Verden besteht seit 1963 und bekommt alle Kaufverträge in vier Landkreisen übermittelt. Die Mitarbeiter der Geschäftsstelle sind in den Dienststellen des LGLN zu finden. Daneben gehören 63 ehrenamtliche Gutachter dem Ausschuss an. Die aktuellen Bodenrichtwerte für Bauland und den Grundstücksmarktbericht für 2019 wird der Ausschuss Anfang 2020 öffentlich machen.