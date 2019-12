Sorgt beim Stuhrer Gemeindekulturfest für das Drumherum, steht dabei selbst eigentlich lieber im Hintergrund: Helga Spitzer. (Vasil Dinev)

Stuhr-Varrel. Nein, dass viel Aufhebens um ihre Person gemacht wird, will Helga Spitzer wirklich nicht. Das betont die Varrelerin mehrfach, und das meint sie auch so. „Ich bin lieber im Hintergrund“, sagt sie in ihrer typischen Art zu sprechen: Nicht gehetzt, mit viel Kraft in der Stimme. Spitzers Arbeit, die zeigt sich schon auf der großen Bühne. Sie selbst steht dort als Programmausschuss-Chefin des Stuhrer Kulturfestes nie. Wenn die Tische in der Varreler Gutsscheune mit Servietten, Besteck und Blumenpötten geschmückt sind, am Bühnenrand die bepflanzten Kästen stehen und die Chöre singen, dann ist die Arbeit für Helga Spitzer und ihr Team getan. Zumindest für den Augenblick. Die 74-Jährige zeigt Bilder auf ihrem Handy vom geschmückten Saal mit akkurat zur Bühne zeigender Tafel. Alles steht, wie es soll. Ihr Mund formt ein vor Zufriedenheit strotzendes Lächeln, wenn sie das Zeugnis langer Arbeit auf dem Bildschirm betrachtet.

Zur 41. Ausgabe des Kulturfestes, bei dem sich Stuhrer Chöre, Orchester und Schauspiel-Ensemble auf der Bühne abwechseln, hat die Ur-Varrelerin in diesem Frühjahr den Stuhrer Wolf erhalten. Die Anstecknadel und die Urkunde, mit der die Gemeinde jedes Jahr Ehrenamtliche auszeichnet. Damit gerechnet hatte Helga Spitzer überhaupt nicht, wie sie sagt. Sie saß schon einmal in der Jury des Preises, für den Gemeindekulturring auch schon öfter im Publikum. In diesem Jahr jedoch wollte sie nicht mitkommen, Margit Unger musste sie überreden. Die Vorsitzende des Gemeindekulturrings war eingeweiht und hielt später sogar die Laudatio, bevor Spitzer nach vorne gebeten wurde.

Während der Verleihung entdeckte diese plötzlich ihren Namen unter den Nominierten, dachte aber trotzdem nicht, dass sie einer der fünf Preisträger ist. Als Helga Spitzer nach der Veranstaltung zu Hause ihren Ehemann begrüßte, sagte sie nur: „Guck' mal, was ich hier habe“. Gefühlsmäßig war es für sie eine Achterbahnfahrt: „Mir war das irgendwo peinlich“, beginnt Helga Spitzer mit dem ersten Impuls. Als dann aber nach der Verleihung lauter Menschen auf sie zukamen, die ihr sagten, dass es längst überfällig gewesen sei, dass sie zu den Stuhrer Wölfen gehört, schlug ihre Stimmung in Freude um. „Es ist schön, dass das geehrt wird, und dass alle aus der Jury damit einverstanden waren“, sagt Spitzer, die betont, dass da noch vier weitere Menschen hinter dem Programmausschuss des Stuhrer Kulturfestes stehen. „Das bin ja nicht ich alleine.“ Ihre Stellvertreterin Martina Wurzel nehme ihr zudem viel ab.

Mit dem Jahr 2020 geht es wieder los für die Planer des Festivals. Dann werden Listen rausgeschickt, die Vereine, die mitmachen, geben Rückmeldung und teilen ihre Liedauswahl mit. Eingreifen müssen Helga Spitzer und ihr Team eigentlich nie. Es fügt sich immer zusammen. Nur umdisponieren mussten sie in letzter Minute schon öfter. „Und wie“, sagt Spitzer, die immer einen Notfall-Plan in der Tasche hat. 2018 standen sie kurz vor Konzertbeginn ohne Musikanlage da. Noch rechtzeitig konnte eine organisiert werden. Nervös werde sie da manchmal schon, doch ihre Erfahrung sagt ihr stets eines: „Am Ende klappt es immer“. Das wievielte Kulturfest es für sie als Vorsitzende des Programmausschusses mittlerweile ist, hat Helga Spitzer nicht gezählt. Und welche die bislang schönste Ausgabe war, darauf will sie sich nicht festlegen. „Eigentlich sagen wir jedes Mal hinterher, dass es das schönste Fest war“, sagt sie. Sie legt eine Hand über die andere, als sie sagt, dass es auch dazu gehört, mit der eigenen Arbeit zufrieden zu sein.

Dass sie gut planen kann, hat Helga Spitzer früh unter Beweis stellen müssen. „Auf dem Land musste man organisieren“, sagt sie. Sie ist mit drei Geschwistern dort groß geworden, wo sie und ihr Ehemann noch heute leben. „Man hat geholfen, wenn etwas war – ohne zu fragen“, beschreibt Spitzer. 1983 war sie zu den Musikfreunden Stuhr gekommen, die ein Blasorchester sind und deren Vorsitzende sie heute ist. Die Tochter war der Auslöser, die im Alter von neun Jahren anfing, Klarinette zu spielen. Helga Spitzer gelangte so zum Gemeindekulturring und schließlich zum Programmausschuss für das alljährliche Kulturfest.

Die Preisträgerin hält sich für nicht musikalisch begabt, „überhaupt nicht“, sagt sie. Sie höre die Musik aber gerne. Von Pop über Swing bis zu traditioneller Musik bedienen die Musikfreunde diverse Richtungen. Stets eröffnet das Ensemble den Stuhrer Weihnachtsmarkt, im Sommer ist dann Schluss mit der Musik für Helga Spitzer.

Ihre beiden Enkelkinder, ein Junge und ein Mädchen, beide elf Jahre, halten sie immer auf Trab, auf ihre Familie kann sie sich verlassen. Nach dem Jahreswechsel geht es wieder los mit den Planungen, tagt der Programmausschuss in ihrem Wohnzimmer, steht Glühwein auf dem Tisch, selbst gewürzt. Helga Spitzer nimmt sich dann wieder ihre Liste vor, auf der sie Punkt für Punkt abhakt.