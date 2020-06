Der Container quillt über und an den Seiten türmt sich der Müll: Dieses Bild häuft sich in jüngster Zeit in Stuhr, wie die Verwaltung moniert. (Gemeinde Stuhr)

Corona lässt viele Menschen geradezu häuslich werden – zugegebenermaßen nicht immer ganz freiwillig. Viele kochen mehr zu Hause, entrümpeln, renovieren und bringen den Garten auf Vordermann. Die neue Häuslichkeit führt aber auch zu deutlich mehr Abfall in Privathaushalten. Nicht immer wird der anfallende Abfall auf legalem Weg entsorgt, wie die Gemeinde Stuhr in der vergangenen Zeit verstärkt festgestellt hat. Sandra Stubbemann vom Fachdienst Liegenschaften und Betriebe der Verwaltung spricht von einem regelrechten Müll-Tourismus.

Ein besonders beliebtes „Reiseziel“ scheinen dabei die öffentlich zugänglichen Müllcontainer in den Stuhrer Gewerbegebieten zu sein. Die Kapazitäten dort reichen für den zusätzlichen Sperr- und Hausmüll aber nicht aus, sodass er häufig säckeweise daneben landet. Insbesondere am Wochenende werden die Container zur allgemeinen Müllabladestelle, so der Eindruck der Gemeinde. „Sie wurden für die dort umliegend parkenden LKW-Fahrer aufgestellt und waren immer ausreichend. Nun sind sie trotz regelmäßiger Leerung im Moment schon oft nach wenigen Tagen überfüllt“, schildert Stubbemann weiter. Das sei nicht nur ein unschöner Anblick, sondern locke zum Teil auch ungebetene Gäste wie Ratten an, wenn sich auch Lebensmittelreste in den Mülltüten befinden. Laut Jörg Grube, dem zuständigen Fachdienstleiter in der Verwaltung, entspricht das derzeitige Müllaufkommen dem Dreifachen der üblichen, von der Gemeinde registrierten Menge.

Müllcontainer mit Autobahnanschluss stark betroffen

Besonders betroffen sind nach Angaben der Stuhrer Verwaltung die Müllcontainer jener Gewerbegebiete mit Anschluss an die Autobahn – Brinkum und Groß Mackenstedt etwa. Die dortigen Behältnisse gehören zwar zur Route der Abfallwirtschaftsgesellschaft (AWG) Bassum, aber, so Jörg Grube: „Die AWG nimmt nur das mit, was in den Containern ist.“ Weil es öffentliche Gelände sind, muss jedes Mal der Baubetriebshof der Gemeinde für den liegen gebliebenen Rest anrücken und den Abfall auf Kosten der Verwaltung entsorgen. Der Baubetriebshof hat natürlich andere wichtige Aufgaben zu erledigen, die Grünpflege in der Gemeinde zum Beispiel, statt illegal abgeladenen Abfall zu entsorgen, ärgert sich Grube. Er sagt weiter: „Das ist nicht nur unfair, das ist auch teuer.“ Aufmerksam auf den herumliegenden Müll wird die Gemeinde in der Regel übrigens durch Hinweise von den Betrieben oder aus der Bevölkerung.

Die Fahrer der AWG haben dagegen tendenziell nicht die Erfahrung gemacht, dass Containerplätze in Stuhrer Gewerbegebieten zugestellt worden waren, sagt Dominik Albrecht, Sprecher des Abfallunternehmens, auf Nachfrage. Das Müllaufkommen habe gerade zum Lockdown allgemein aber zugenommen, besonders der Verpackungs- und Restabfall. Und auch die Wertstoffhöfe verzeichnen großen Andrang. Der Wertstoffhof Stuhr/Weyhe war kurz nach der Wiedereröffnung im April so extrem ausgelastet gewesen, dass die AWG dazu aufgerufen hatte, die Dringlichkeit der Anlieferungen zu hinterfragen. Inzwischen hat sich die Lage normalisiert, sagt Albrecht. Die Anzahl der Sperrmüll-Anmeldungen hat im AWG-Gebiet im Mai 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 25 Prozent zugenommen. Container sind in dem Betrachtungszeitraum ebenfalls mehr bestellt worden: im Mai 2020 31 Prozent mehr als im Mai 2019.

Die überquellenden Müllberge an Container-Plätzen sind nicht das einzige Problem in Stuhr. Zudem häufen sich wilde Müllkippen in der Natur. Unter anderem die Steller Heide wird nach Angaben von Stuhrs Wirtschaftsförderer Lothar Wimmelmeier häufig zum Abladeort für nicht mehr Benötigtes. In vielen Grünanlagen in der Gemeinde zeige sich ein ähnliches Bild. Aber nicht nur dort: „Viele Unternehmen und Supermärkte leiden auch unter den Problemen“, sagt Wimmelmeier. Hat erst einmal jemand seinen Abfall entladen, folgen oft andere und der Müllberg wächst. Der Wirtschaftsförderer sorgt sich insgesamt um die umherliegenden Müllmengen. Die jährliche Aufräumaktion war in diesem Jahr coronabedingt ausgefallen. Die Teilnehmer lesen dabei in der Regel zehn bis 15 Kubikmeter Müll in den Ortsteilen auf.

Bußgelder bemessen sich nach Menge und Art des Abfalls

Das Abladen des Mülls an einem anderen Ort als der Deponie ist übrigens keineswegs ein Kavaliersdelikt: Die Gemeinde legt dafür Bußgelder fest, die sich nach Menge und Art des Mülls bemessen. So kann das Hinterlassen des Abfalls auch als Umweltvergehen gelten, sagt Grube. AWG-Sprecher Albrecht betont, dass sich der Großteil der Menschen im Kreis Diepholz aber nicht illegal seines Mülls entledigt: „Die meisten halten sich daran.“