Im Impfzentrum in Bassum sind teilweise fünf Impfstrecken parallel im Einsatz. (Vasil Dinev)

Das Impfen zum Schutz gegen das Coronavirus soll in den kommenden Wochen im Landkreis Diepholz deutlich vorangehen. So hat die Kreisverwaltung basierend auf den bisherigen Impfstofflieferungen und den vom Land angekündigten Lieferungen eine Hochrechnung aufgestellt, der zufolge bis Ende März rund 30.000 Impfstoffdosen verimpft werden könnten. Dies entspreche der doppelten Menge der bisher verabreichten Impfdosen.

Aufgrund der wachsenden Liefermengen waren im Impfzentrum in Bassum in dieser Woche erstmals fünf Impfstrecken parallel im Einsatz. Auch ein Wochenendbetrieb des stationären Impfzentrums ist für März geplant. „Darüber hinaus werden wir, sobald uns die Genehmigung vom Land Niedersachsen vorliegt, auch das zweite Impfzentrum in Betrieb nehmen. Dieses entsteht voraussichtlich in der Samtgemeinde Rehden und wird insbesondere den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Diepholz, der Gemeinde Wagenfeld sowie der Samtgemeinden Altes Amt Lemförde, Kirchdorf und Rehden den Zugang zur Covid-19-Impfung erleichtern“, erklärt Landrat Cord Bockhop. Danach werde auch die Errichtung eines dezentralen Impfstandortes im Bereich Sulingen und Siedenburg geprüft.

Alle 36 Senioreneinrichtungen im Kreisgebiet, in denen die Impfungen zuerst erfolgen sollten, wurden mittlerweile sowohl mit der ersten als auch mit der zweiten Dosis Impfstoff versorgt, teilt der Landkreis weiter mit. Auch die Tagespflegeeinrichtungen im Landkreis haben mittlerweile die erste Impfstoffdosis erhalten. Zur priorisierten Impfgruppe der über 80-Jährigen zählen im Landkreis rund 16.000 Menschen.

Anfang der Woche hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn angekündigt, das Personal in Kindertageseinrichtungen sowie an Grund- und Förderschulen in die zweite Priorisierungsstufe hochzustufen. „Die dafür notwendige Änderung der Impf-Verordnung, die die Impfreihenfolge rechtsverbindlich für alle Bundesländer regelt, steht jedoch noch aus“, sagt Landrat Cord Bockhop. „Angesichts der Ankündigungen der vergangenen Tage, die bisher keinerlei Regelungen, sondern meist Korrekturen und Rücknahmen nach sich zogen, entzieht sich uns als Landkreis aktuell jegliche Grundlage, um weitere Maßnahmen zur Krisenbewältigung einzuleiten.“

Auch das vom Land angekündigte Impfkonzept setze eine Änderung der Verordnung durch die Bundesregierung voraus. „Bisher haben wir im Impfprozess sehr gute Erfahrungen mit den Regelungen aus Hannover gemacht, insbesondere in Bezug auf die aktive Ansprache durch das Impfzentrum für Impfungen in Seniorenheimen und Tagespflegeeinrichtungen. Blinder Aktionismus bringt uns an dieser Stelle nicht weiter", so Bockhop. Stattdessen gelte es, die Vorgaben für einen geregelten Ablauf abzuwarten.

Die Frage, wann genau wer mit seiner Erstimpfung dran ist, könne er derzeit nicht beantworten. Gleiches gelte für die Frage, ob für die Impfung der rund 6000 Lehrkräfte und Mitarbeiter der Kindertageseinrichtungen im Landkreis letztlich der Wohnort oder der Tätigkeitsort ausschlaggebend sein wird. „Sobald die entsprechenden Regelungen feststehen, werden wir diese auch kommunizieren“, kündigt der Landrat an.