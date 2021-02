Rettungssanitäter Maurice Brandt bereitet eine der Spritzen für die Impfungen vor, die am Dienstag im Impfzentrum in Bassum angelaufen sind. (Esther Nöggerath)

Es ist verhältnismäßig ruhig in den Gängen des Impfzentrums in der Bassumer Klinik. Im Wartebereich sitzen zur Mittagszeit drei Menschen, bei der Registrierung wird ein älterer Herr gerade über alles Wichtige informiert und sein Impfpass ergänzt. Längere Warteschlangen gibt es keine. Dafür sind extra mehrere Zeit-Spots über den Tag verteilt eingerichtet worden. An diesem Dienstag sind in dem Impfzentrum des Landkreises Diepholz die ersten Impfungen gegen das Coronavirus erfolgt. Der Landkreis ist damit einer der ersten in der Region, in dem das Corona-Impfzentrum bereits den Betrieb aufnehmen konnte. „Es läuft hervorragend“, sagt Klinikmanager Sven Gliessmann über den Ablauf. Das habe bei der Generalprobe noch anders ausgesehen. Aber so muss es bei Generalproben ja auch sein, damit dann bei der Premiere alles glückt.

Mit zwei zur besseren Orientierung farblich markierten Impfstrecken ist es im Impfzentrum bereits um 8 Uhr in der Früh losgegangen. Nach der Anmeldung im Vorzelt vor dem Krankenhaus, wo auch Fieber gemessen wird, geht es an dem Tag für die Impflinge mit einem Merkblatt weiter über einen Lesebereich zur Registrierung. Danach erfolgt ein Beratungsgespräch mit einem Arzt, ehe es zum eigentlichen Impfen in eine der dafür eingerichteten Kabinen geht, die mit Vorhängen abgeschirmt sind. Danach gibt es noch heiße Getränke und eine kleine Stärkung, um die vorsorgliche Wartezeit im Anschluss etwas zu verkürzen.

Insgesamt 110 Menschen haben sich bereits an diesem Dienstag in dem Zentrum impfen lassen können. Eine von ihnen ist Anita Laschat, die mit ihrer Tochter nach Bassum angereist ist. „Ich fühle mich gut“, sagt sie nach der Impfung. Sie sitzt im Aufenthaltsbereich und trinkt einen Tee, um sich aufzuwärmen. Das Wetter stört sie etwas, die Impfung selbst fand sie nicht schlimm: „Der kleine Piks hat mir nichts ausgemacht“, sagt die 85-Jährige. Ein bisschen aufgeregt ist sie vorher aber trotzdem gewesen.

Als belastend empfand Laschat außerdem den weiten Anfahrtsweg. Denn die 85-Jährige wohnt in Hambergen im Landkreis Osterholz. „In Osterholz gibt es zwar auch ein Impfzentrum, aber das ist noch nicht gestartet“, sagt ihre Tochter Ingrid Laschat, die sie begleitet. Als sie sich um einen frühen Impf-Termin für ihre Mutter bemühte, hatte sie Glück und kam trotz der Probleme mit der landesweiten Impf-Hotline (wir berichteten) relativ schnell durch. Am Telefon bekam sie schließlich einen Termin in Bassum zugewiesen. „Meine Mutter gehört zu den Leuten, die schnellstmöglich geimpft werden sollen“, erklärt Ingrid Laschat. Da sie motorisiert ist, nahm sie die weite Strecke in Kauf. Sie ist froh und erleichtert, dass ihre Mutter nun zu den Geimpften gehört. Auch der Zweittermin für sie wird in Bassum erfolgen.

Inzwischen hat das Land beschlossen, dass die neuen Impf-Termine jedoch nur noch im eigenen Landkreis vergeben werden sollen. Etwas, was auch mit Blick auf die Menschen im Südkreis von Diepholz relevant sein dürfte, für die der Anfahrtsweg nach Bassum teilweise deutlich weiter ist als der Weg über die Landkreisgrenze ins nachbarschaftliche Impfzentrum. Deswegen ist auch die Diepholzer Kreisverwaltung derzeit wieder am überlegen, wie oder wann man möglicherweise ein zweites Impfzentrum einrichten könnte. „Für einen zweiten Standort haben wir Sulingen ausgesucht“, berichtet Landrat Cord Bockhop. Doch noch würde es mit den geringen Impfdosen, die zur Verfügung ständen, keinen Sinn machen, einen zweiten Standort einzurichten. „Wenn wir irgendwann das, was wir jetzt pro Woche an Impfstoff bekommen, an einem Tag kriegen, können wir ganz anders durchstarten“, sagt er.

550 Menschen sollen insgesamt in dieser Woche in Bassum geimpft werden. Und zusätzlich zu den Erst-Impfungen muss auch das Material für die zweiten Termine mit einkalkuliert werden. Sollte irgendwann mehr Impfstoff zur Verfügung stehen, ist es auch möglich, die Kapazitäten im Bassumer Impfzentrum noch auszuweiten. Zwei weitere Impfstrecken könnten dann sofort in Betrieb genommen werden.

Wie viele Impfdosen der Landkreis Diepholz pro Woche geliefert bekommt, entscheidet sich meist erst am Ende der Vorwoche, wie Gliessmann erklärt. Anfang der Woche kommt dann jeweils die Lieferung. „Die Übergabe erfolgt dabei mit Polizeibegleitung“, erzählt er. Die Sicherheit wird groß geschrieben, auch innerhalb des Impfzentrums. Der Impfstoff wird gut verwahrt, ein Sicherheitsdienst sorgt vor Ort für zusätzlichen Schutz.

Weit vorangeschritten ist mittlerweile auch das Impfen in den Alten- und Pflegeeinrichtungen im Landkreis Diepholz, wie Bockhop berichtet. 3305 Senioren sind bereits durch die mobilen Teams vor Ort geimpft worden, in 34 der insgesamt 36 Einrichtungen sind die Erstimpfungen bereits vorgenommen worden. Bis Ende der Woche sollen auch die beiden noch übrigen Pflegeheime folgen. Außerdem sind auch bereits die Zweitimpfungen angelaufen, in elf der Einrichtungen sind diese bereits erfolgt.