Einen weiteren Todesfall in Verbindung mit Corona hat es im Landkreis Diepholz gegeben. Derweil startet die Vergabe der Impftermine für die Über-80-Jährigen in ganz Niedersachsen am Donnerstag. Am 2. Februar will der Landkreis sein Impfzentrum in Bassum in Betrieb nehmen – jedoch mit einer recht geringen Impfdosis in der ersten Woche (Symbolbild). (DENIS BALIBOUSE/DPA)

Landkreis Diepholz. Einen weiteren Todesfall in Verbindung mit dem Coronavirus meldete der Landkreis Diepholz am Mittwoch. Es handele sich um einen 60-jährigen Mann aus dem nördlichen Kreisgebiet. Somit sind im Landkreis Diepholz bisher 75 Menschen mit einer bestätigten Covid-19-Infektion gestorben.

Wie die Kreisverwaltung weiter informierte, startet an diesem Donnerstag, 28. Januar, in ganz Niedersachsen die Terminvergabe für die Impfung gegen das Coronavirus. „Nach der Impf-Verordnung wird das freiwillige Impfangebot zuerst den über 80-Jährigen ermöglicht“, so der Landkreis. Somit werde auch der Weg für die ersten Impfungen im Impfzentrum des Landkreises Diepholz geebnet. Diese sollen voraussichtlich am 2. Februar starten. In den Alten- und Pflegeheimen im Landkreis Diepholz seien bisher 3210 Erstimpfungen durch die mobilen Impfteams erfolgt.

Die Terminvergabe für die über 80-Jährigen, die nicht in Senioren- oder Pflegeheimen leben, erfolgt ab dem 28. Januar, 8 Uhr, über die Impf-Hotline der Landesregierung unter der Rufnummer 08 00 / 9 98 86 65 oder über das Onlineportal www.impfportal-niedersachsen.de. Die Impfung besteht aus zwei Teilen und wird nach frühestens 21 Tagen wiederholt.

Rund 600 Impfdosen zum Start

Die Freude von Kreisverwaltung und Impfzentrum über den baldigen Impfstart wird jedoch noch von der begrenzten Verfügbarkeit des Impfstoffes gedämpft. So hat der Landkreis in dieser Woche nur Impfdosen vom Land erhalten, die für die Zweitimpfung in den Alten- und Pflegeheimen vorgesehen sind, wie Landkreissprecherin Mareike Rein mitteilte. Erst in der kommenden Woche werde eine Lieferung erfolgen, die auch für die ersten stationären Impfungen der über 80-Jährigen im Impfzentrum vorgesehen ist. „Die angekündigten Impfstoffmengen ermöglichen uns zwar den Start des Impfzentrums, jedoch wird dieser leider nur relativ verhalten erfolgen können. Für die stationäre Impfung stehen zunächst nur rund 600 Impfdosen für die gesamte Woche zur Verfügung“, erklärte Landrat Cord Bockhop.„Bei ausreichender Impfstoffversorgung würde das Bassumer Impfzentrum allein diese Menge an weniger als einem Tag verimpfen können.“

Gegenwärtig verzeichnet der Landkreis 127 Corona-Fälle bei 40 Neuinfektionen. Die Reihentestung am Montag in der „Seniorenresidenz am Park“ in Sulingen hat nach Angaben der Kreisverwaltung überdies weitere zwei positive Covid-19-Befunde unter den Mitarbeitenden ergeben. Aktuell befinden sich 451 Kreisbewohner in Quarantäne. Dazu zählen sowohl alle bestätigten Fälle als auch die ermittelten Kontaktpersonen mit erhöhtem Infektionsrisiko und Reiserückkehrer aus Risikogebieten, deren Testergebnis noch aussteht. 3866 Menschen, bei denen das Coronavirus nachgewiesen worden war, konnten aus der Quarantäne entlassen werden. In den Kliniken des Landkreises werden zurzeit 13 Patienten mit einem Corona-Verdacht oder einer laborbestätigten Infektion behandelt. Einer der Patienten wird intensivmedizinisch versorgt und beatmet.

Eine ausführliche Beschreibung der Abläufe im Impfzentrum des Landkreises Diepholz finden Interessierte auch im Internet unter https://impfen-bassum.de/.