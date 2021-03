Die Impftermine in Bassum fallen in dieser Woche aus. (Vasil Dinev)

Aufgrund der Aussetzung der Impfungen mit dem Wirkstoff von Astra-Zeneca müssen die Termine im Impfzentrum Bassum in dieser Woche grundsätzlich ausfallen. Darauf weist der Landkreis Diepholz hin. Die Impfungen für die über 80-Jährigen laufen jedoch wie geplant dezentral und auch im Impfzentrum weiter, heißt es. Auch bereits terminierte Zweitimpfungen mit dem Impfstoff von Biontech finden im Impfzentrum weiterhin statt. Weitere Informationen sollen baldmöglichst folgen.

Außerdem hat der Landkreis an diesem Dienstag 23 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Damit sind derzeit 132 Kreis-Bewohner aktuell nachweislich mit dem Virus infiziert. Insgesamt gibt es bislang 4781 bestätigte Corona-Fälle im Landkreis Diepholz. Außerdem wurde bei weiteren zehn bereits positiv getesteten Menschen im Landkreis die britische Mutation B.1.1.7 nachgewiesen.

Aktuell befinden sich 835 Menschen im Landkreis in Quarantäne. 4561 Menschen, bei denen das Coronavirus nachgewiesen wurde, konnten aus der Quarantäne bereits wieder entlassen werden. 88 Kreis-Bewohner sind bisher in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. In den Kliniken des Landkreises Diepholz werden zurzeit 13 Patienten mit einem Corona-Verdacht oder einer laborbestätigten Infektion behandelt. Zwei Patienten werden intensivmedizinisch versorgt und beatmet. Der Inzidenzwert für den Landkreis, der online unter www.niedersachsen.de/Coronavirus/aktuelle_lage_in_niedersachsen einsehbar ist, lag laut Niedersächsischem Landesgesundheitsamt am Dienstagmorgen bei 59.