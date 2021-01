Unter anderem im "Haus am Richtweg" in Weyhe wurde ein neuer Corona-Befund festgestellt (Symbolfoto). (Tom Weller/DPA)

Landkreis Diepholz. Der Landkreis Diepholz vermeldete am Donnerstag 20 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Unter anderem wurde unter den Bewohnern der Seniorenresidenz „Haus am Richtweg“ in Weyhe ein positiver Covid-19-Befund festgestellt, berichtet die Kreisverwaltung weiter. Gegenwärtig sind damit 120 Menschen im Landkreis positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Zahl der bestätigten Fälle steigt somit auf 4088.

Nachdem die Vergabe von Impfterminen für die Gruppe der Über-80-Jährigen am Donnerstag mit einigen Anlaufschwierigkeiten gestartet war, vermeldet der Landkreis außerdem, dass alle verfügbaren Termine für das Impfzentrum in Bassum innerhalb kürzester Zeit vergeben waren.

Aktuell befinden sich 365 Menschen im Landkreis Diepholz in Quarantäne. Dazu zählen sowohl alle bestätigten Fälle als auch die ermittelten Kontaktpersonen mit erhöhtem Infektionsrisiko und Reiserückkehrer aus Risikogebieten, deren Testergebnis noch aussteht. 3893 Menschen, bei denen das Coronavirus nachgewiesen wurde, konnten aus der Quarantäne entlassen werden. In den Kliniken des Landkreises werden zurzeit 13 Patienten mit einem Corona-Verdacht oder einer laborbestätigten Infektion behandelt. Davon werden zwei Patienten intensivmedizinisch versorgt, einer mit Beatmung.