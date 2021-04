Weil die nächste Impfstofflieferung erst für die kommende Woche erwartet wird, geht es im Impfzentrum in Bassum nun ab dem 6. April weiter. (Vasil Dinev)

Landkreis Diepholz. 53 Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat der Landkreis Diepholz am Donnerstag verzeichnet. Bei weiteren 29 bereits positiv Getesteten ist zudem die britische Virus-Variante nachgewiesen worden. Gegenwärtig liegt die Zahl der Corona-Fälle bei 233. Bisher gab es insgesamt 5230 bestätigte Erkrankungen. Der Inzidenzwert für den Landkreis Diepholz lag laut niedersächsischem Landesgesundheitsamt am Donnerstagmorgen bei 95,4.

Bis Ostersonntag werden im Landkreis Diepholz rund 25.300 Erstimpfungen und 9850 Zweitimpfungen gegen das Coronavirus erfolgt sein, teilte der Landkreis weiter mit. Das Impfzentrum bleibe von Karfreitag bis Ostermontag geschlossen, weil durch die hohen Impfquoten in dieser Woche mit rund 5250 Menschen und der vergangenen Woche mit mehr als 8000 Menschen keine ausreichenden Impfstoffmengen mehr im Impfzentrum vorhanden sind und zur Fortsetzung der Impfkampagne erst eine Lieferung von weiteren Impfstoffen in der nächsten Woche abgewartet werden muss. „Wir haben uns bewusst leergeimpft“, erklärte Landrat Cord Bockhop. Die zuständigen Mitarbeiter hätten dafür in den vergangenen Tagen noch eine Schippe draufgelegt. „Die haben auch ein paar freie Tage verdient“, so Bockhop. Die Wiederaufnahme des Impfbetriebs am 6. April sei sichergestellt.

Aktuell befinden sich 1222 Menschen in Quarantäne. In den Kliniken des Landkreises werden zurzeit zehn Patienten mit Corona-Infektion oder -Verdacht behandelt. Drei von ihnen werden intensivmedizinisch versorgt, einer mit Beatmung.