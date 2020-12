In der Bassumer Klinik soll das Impfzentrum im Landkreis Diepholz entstehen – wohl auch für Menschen außerhalb des Kreisgrenzen. (Michael Galian)

Landkreis Diepholz. Beim Landkreis Diepholz ist die Einsatzverfügung des Landes Niedersachsen für das geplante Corona-Impfzentrum in Bassum eingegangen. Das teilt die Kreisverwaltung jetzt mit. „Gerade noch rechtzeitig, um den avisierten Starttermin am 15. Dezember halten zu können“, erklärt der Diepholzer Landrat Cord Bockhop dazu. Zuvor hatte der Kreis Kritik an der fehlenden Genehmigung geübt. Diese kam dann aber am Freitag, so die Kreisverwaltung weiter.

„Ob überhaupt und in welchen Mengen der Impfstoff in der nächsten Woche zur Verfügung stehen wird, ist jedoch nach wie vor unklar“, berichtet Bockhop über die nächsten offenen Fragen. Trotz der verbleibenden Unsicherheiten bezüglich der Verfügbarkeit des Impfstoffes kann der Landkreis als zuständige Katastrophenschutzbehörde nun bis zu vier Impfstrecken in der Klinik in Bassum einrichten. Dort sollen zunächst Menschen mit akutem Impfbedarf versorgt werden. Darüber hinaus habe das Land die Genehmigung für vier mobile Impfteams erteilt. Hierbei erhält der Landkreis Unterstützung durch das Deutsche Rote Kreuz (DRK), teilt die Verwaltung mit. Die mobilen DRK-Teams sollen ebenfalls Mitte Dezember einsatzbereit sein und pflegebedürftige Menschen impfen, die sich in voll- oder teilstationären Einrichtungen befinden oder aufgrund eingeschränkter Mobilität an das häusliche Umfeld gebunden sind.

Darüber hinaus begrüßt Landrat Cord Bockhop, dass auch Möglichkeiten zur Impfung über die Kreisgrenze hinaus bestehen sollen. „Mit der Perspektive eines weiteren Impfstoffes im Frühjahr 2021 werden auch die Hausärzte in die Impfstrategie und das Impfangebot einbezogen, damit wir gemeinsam eine hohe Impfquote in der Bevölkerung erreichen“, kündigt der Landrat an.