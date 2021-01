Im Landkreis Diepholz sollen am Dienstag die ersten Corona-Impfungen in Bassum starten (Symbolfoto). (Frank Rumpenhorst/DPA)

Landkreis Diepholz. Das Impfzentrum des Landkreises Diepholz in der Klinik Bassum soll seinen Betrieb am Dienstag, 2. Februar, aufnehmen. Das teilt die Verwaltung mit. „Alle 550 Termine für das Impfzentrum waren am Donnerstag bereits gegen 8.20 Uhr vergeben. Weitere Anrufer wurden auf die Warteliste gesetzt“, berichtet Kreis-Sprecherin Mareike Rein. Wie berichtet, war es beim Start der Terminvergabe, die nur zentral über die Impf-Hotline der Landesregierung unter 08 00 / 9 98 86 65 oder über das Onlineportal www.impfportal-niedersachsen.de erfolgt, zu starken Überlastungen der Leitungen gekommen. „Impftermine können nicht vom Impfzentrum, dem Gesundheitsamt oder der Kreisverwaltung vergeben werden“, betont Rein erneut.

Bisher haben im Landkreis 3210 Menschen eine Erstimpfung gegen das Coronavirus erhalten. „Zudem konnten in dieser Woche auch erstmals 690 Zweitimpfungen in den Senioren- und Pflegeheimen verimpft werden“, teilt Rein mit. Die 36 Senioreneinrichtungen im Kreis verfügen über insgesamt 2414 Plätze. 32 dieser Einrichtungen wurden mit der ersten Dosis Impfstoff versorgt, acht auch schon mit der zweiten Dosis.

Am Freitag meldete der Landkreis 15 Corona-Neuinfektionen. Damit gibt es 114 akute Covid-19-Fälle im Kreis. Die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen stieg auf 4103. Aktuell befinden sich 392 Menschen in Quarantäne. In den Kliniken des Landkreises werden 18 Patienten mit einem Corona-Verdacht oder einer laborbestätigten Infektion behandelt. Ein Patient wird intensivmedizinisch versorgt und beatmet.