Den Auftakt zum Abschluss machten Mo'Jazz & Horns. (Braunschädel)

Stuhr. Den Abschluss des 21. Jazzfestes bildeten zwei weitere Bands. Zum einen Mo'Jazz & Horns sowie Swingtime als Überraschungsgäste. Die Bigband der Kreismusikschule des Landkreises Diepholz bestritt traditionsgemäß die Abschlussmatinee am Sonntagmorgen. Von witzig-trockenen Bemerkungen des künstlerischen Leiters Jens Schöwings begleitet, spielten ein Dutzend Hobbymusiker Klassiker aus Soul-Jazz, Funk und Latin – so zum Auftakt das „Shorty Shuffle“ von Bill Evans. Zuvor hatte Schöwing das zahlreich erschienene Publikum danach gefragt, wer denn aus der Zeitung entnommen hatte, dass sie im Stil von Hot Chocolate spielen würden. Zwar sei das falsch, denn es gehe ja um die Band Chicago, aber man wolle deshalb drei Stücke à la Hot Chocolate spielen. Ironisch gemeint. Natürlich gab es stattdessen drei neu arrangierte Stücke von Chicago. Im zweiten Teil des Sonntagvormittags nahm die Weyher Band Swingtime um Andreas Erbe die Zuhörer mit auf einen musikalischen Ausflug in die Zeit der klassischen Big Bands der USA der 1930er und 1940er Jahre – in die Zeit von Glenn Miller, Benny Goodman oder Tommy Dorsey. Da kam unter anderem Walter Barneveld mit seinem Tenor als Solist beim „Fly me to the moon“ zum Einsatz.