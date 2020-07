Die Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr-Moordeich. Zu einem Unfall ist es am Mittwochabend auf der Stuhrer Landstraße in Höhe der Einmündung zum Kosterkamp in Moordeich gekommen. Laut Polizeibericht war eine 47-jährige Autofahrerin gegen 21.40 Uhr auf der Stuhrer Landstraße in Richtung Varrel unterwegs, als sie aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Dort kollidierte ihr Wagen mit dem Auto einer 58 Jahre alten Stuhrerin. Diese wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Schaden wird auf rund 9000 Euro geschätzt.