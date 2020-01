Frank Pinkus (rechts) und Kay Kruppa (links) spielen die Freunde Tom und Markus, Marco Linke (Mitte links) ist Toms Sohn Michael, Joachim Börker Nachbar Harro. (Braunschädel)

Weyhe. Montags Senta, dienstags Luisa und mittwochs Julia – Markus hat seine Frauengeschichten perfekt organisiert. Bis sein frisch getrennter Freund Tom bei ihm einzieht. Denn dessen Entschluss, der Frauenwelt komplett zu entsagen, lässt sich mit Markus' Lebensstil nur schwer vereinbaren. So nehmen zahlreiche Irrungen und Wirrungen in „Ab heute bin ich Jungfrau“, dem neuen Stück des Weyher Theaters, ihren Lauf. Und eins vorweg: Das kam bei der Premiere am Freitagabend so gut an, dass einige Zuschauer Tränen lachten und die Schauspieler am Ende gar nicht von der Bühne lassen wollten.

Die Komödie stammt aus der Feder von Kay Kruppa und Frank Pinkus, die auch die beiden Hauptrollen übernommen haben. Kruppa ist Markus, der Frauentyp, der es genießt, von drei Frauen umschwärmt und geliebt zu werden. Pinkus gibt den etwas verklemmten Freund Tom, ein Lehrer, der von der Frauenwelt enttäuscht ist, nachdem seine Frau nach über 30 Ehejahren mit der Paartherapeutin durchgebrannt ist. „Ich lese lieber ein gutes Buch, das ersetzt mir viel“, betont Tom, kann damit aber später immerhin bei Mittwochsfreundin Julia (Josefine Heidt) punkten. Für Markus hingegen ist Toms neues Motto „Ab heute bin ich Jungfrau“ so gar nichts. Im Gegenteil, selbst die Wünsche seiner Montagsfreundin Senta (Isabell Christin Behrendt) nach einer festeren Beziehung wischt er schnell zur Seite: „Ich bin so gar nicht der Heiratstyp.“

Kruppa und Pinkus präsentieren sich mit dem Zusammenspiel dieser so unterschiedlichen Männertypen einmal mehr in Höchstform, doch die anderen Schauspieler stehen dem in nichts nach. Vor allem Marco Linke avanciert in der Rolle von Michael, Toms Sohn, zum heimlichen Star der Komödie. Michael, ein eher unscheinbarer junger Mann mit kariertem Hemd und Pullunder, zieht nämlich ebenfalls bei Markus ein, nachdem er seiner Frau zu langweilig geworden war. Der frustrierte Michael beschließt deshalb, es wie sein Vater Tom zu halten – „Ab heute bin ich Jungfrau“.

Dass er aber gar nicht so langweilig, sondern durchaus experimentierfreudig ist, zeigt sich spätestens, als er in Verkleidungen schlüpft, die Dienstagsfreundin Luisa (Sarah Kluge) eigentlich für Markus mitgebracht hat. So viel sei verraten: Als Linke alias Michael als Frank N. Furter aus der Rocky Horror Picture Show mit schwarzen Strapsen und High Heels auf der Bühne steht und unbeholfen zum Song „Time Wrap“ singt und tanzt, gibt es im Publikum kein Halten mehr. Die Szene ist ein absoluter Höhepunkt des Stücks, das ohnehin mit vielen komischen und überraschenden Momenten glänzt.

Dafür sorgt auch Nachbar Harro (Joachim Bröker), der ebenfalls in Markus verliebt ist, schnell jedoch auch ein Auge auf die neuen Männer im Haus geworfen hat. „Was bist du denn für ein Schnuckelchen“, bekommt etwa der überraschte Michael von Harro zur Begrüßung zu hören. Schließlich wäre da noch Markus' Mutter, die als Entschuldigung dafür herhalten muss, dass der Womanizer sich den Sonntag immer frei von Frauen hält. Schließlich besuchen ihn seine drei Freundinnen auch am Donnerstag, Freitag und Samstag nach einem festen Zeitplan. Den Sonntag braucht er da einfach zu Erholung. Problematisch wird es, als sich die Frauen nicht mehr an den Stundenplan halten und auch die Mutter kennenlernen möchten. „Ich war bei der Beerdigung deiner Mutter dabei“, verrät Harro aber schon zu Anfang dem Publikum, warum Probleme vorprogrammiert sind.

„Hundertprozentig, das Beste, was wir hier gesehen haben“, lautete am Ende das Fazit von Hans Richter, der mit Ehefrau Bettina und Silvia Bartholdt unter den begeisterten Zuschauern der Premiere war. „Ab heute bin ich Jungfrau“ sei kurzweilig, spannend und ganz leicht frivol, aber nicht unter der Gürtellinie, so die drei Delmenhorster, die regelmäßig im Weyher Theater zu Gast sind. Besonders viel Lob gab es für Marco Linke. „Mutig, dass er sich dieses Netzteil und die Strapse angezogen hat“, sagten sie.