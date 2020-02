Eine festliche Eröffnungsfeier gab es im Autohaus Mühlenhort. Die Firmenzentrale ist am alten Standort komplett neu gebaut worden. (Vasil Dinev)

Weyhe-Melchiorshausen. Das Warten hat sich gelohnt. Fast ein Jahr später als eigentlich geplant ist der Neubau des Autohauses Mühlenhort an der Syker Straße in Melchiorshausen fertiggestellt. Am Donnerstagabend feierte das Team von Geschäftsführer Heino Mühlenhort mit Dienstleistern, Unternehmern und Vertretern der Politik dieses Ereignis.

„Das fühlt sich ganz gut an“, sagte Mühlenhort nüchtern über den Anblick seiner neuen Geschäftsräume. Doch als er über den Umbau und die Zeit des Übergangs sprach, klang auch der Stolz aus seiner Stimme hervor – schließlich wurde das gesamte Vorhaben bei laufendem Betrieb umgesetzt. „Wir haben praktisch ein Autohaus über das Autohaus gebaut und dann das alte darunter abgerissen“, fasste er zusammen. So seien am Melchiorshauser Standort, der gleichzeitig als Firmenzentrale dient, weiterhin Autos verkauft worden und die Werkstatt sei voll gewesen. Da benötigte es auch eine gewisse Zeit, sich bei allen Beteiligten zu bedanken.

Dieser Leistung zollte auch Weyhes stellvertretender Bürgermeister Jürgen Borchers seinen Respekt: „Das zeigt die Qualität der Mitarbeiter. Hier ist ein gutes Team am Werk.“ Als Vertreter der Gemeinde freue er sich selbstverständlich auch, dass das Familienunternehmen mit weiteren Filialen in Schwerin und Wismar seinen Hauptsitz weiterhin in Weyhe hat und hier auch die Gewerbesteuer zahle. „Ich hoffe, dass die Arbeitsplätze lange erhalten werden können“, sagte Borchers weiter. In Melchiorshausen beschäftigt Mühlenhort etwa 35 Mitarbeiter, wie Mario Wallenhorst, Assistent der Geschäftsführung, erklärte. Durch den Neubau sei das Team um drei Kräfte gewachsen. „Wir sind nicht in der Fläche größer geworden, aber höher“, sagte er zum Umbau. Rund zwei Millionen Euro habe sich das Unternehmen das Vorhaben kosten lassen; etwa eine halbe Million mehr als eingangs veranschlagt. Die Verzögerungen bei der Umsetzung erklärte Wallenhorst damit, dass die jeweiligen Dienstleister wegen ihrer eigenen hohen Auslastung nicht immer nahtlos zum nächsten Bauabschnitt übergehen konnten. Die seien auch überwiegend in der Region ansässig. „Wir hatten geplant, dass das etwas länger dauert“, merkte er an. Beim Standort in Schwerin sei das vor sechs Jahren ähnlich verlaufen. In Melchiorshausen sind durch den Umbau vier Büros und eine weitere Hebebühne in der Werkstatt hinzugekommen, die nun über sechs verfügt. „In der Werkstatt sind wir sehr gut ausgelastet“, sagte Wallenhorst. Und bei den Büros hätte man glatt noch mehr Räume einplanen können. Eins sei ursprünglich als Reserve geplant gewesen doch bereits vor Fertigstellung schon besetzt gewesen. Angesichts der guten Auftragslage sei ein weiterer Vertriebsassistent eingestellt worden. Also demnächst noch ein weiteres Stockwerk? „Wir müssen die zwei Millionen erstmal verdienen“, sagte Wallenhorst und lachte.

An allen Standorten zusammen habe die Mühlenhort-Gruppe rund 100 Mitarbeiter angestellt, führte er weiter aus. In den vergangenen zehn Jahren sei das Team um 25 Arbeitskräfte gewachsen. Jährlich verkaufe das Unternehmen rund 500 Neu- und 600 Gebrauchtwagen, auf den Standort an der B 6 entfielen rund 200 beziehungsweise 250 Fahrzeuge – also fast die Hälfte.

Seine Anfänge als Verkäufer in der Automobilbranche machte Heino Mühlenhort im Februar 1979 an der Alten Poststraße im damaligen Autohaus Dierks. Fünf Jahre später pachtete er das Gelände gemeinsam mit Ehefrau Renate und übernahm die Leitung des Unternehmens und startete mit neun Mitarbeitern. Seit Mai 1989 ist er an der Syker Straße anzutreffen. Aus den einstigen 4000 Quadratmetern Grundstücksfläche und 700 Quadratmetern bebauter Fläche wurden mittlerweile 6500 respektive 1300 Quadratmeter. Hier bietet das Unternehmen 150 neue und gebrauchte Volvo-Autos an. „Eine Auswahl, die im Raum Bremen einmalig ist“, heißt es in der Selbstbeschreibung.

Mit dieser Neueröffnung sind die Feierlichkeiten bei Mühlenhort jedoch noch nicht beendet. In diesem Sommer will die Geschäftsleitung dann auch alle Kunden zu einem Festakt einladen und die neuen Räume präsentieren.