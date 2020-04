Kater Kalle ist jetzt ziemlich genau sechs Jahre alt. (Tierheim Arche Noah Brinkum)

Stuhr-Brinkum. Ein Kater wartet derzeit auf neue Halter. Das Tierheim Arche Noah in Brinkum ist jetzt sein Zuhause. „Kalle wurde in einer Transportbox ausgesetzt und kam so zu uns“, so Tierpflegerin Janina Walter. Anfangs sei der Kater etwas schüchtern und unsicher. Auch fauche er, aber dies sei nur zu seiner Abwehr. Wenn er sich aber an seine Menschen gewöhnt hat, liebe der Kater es, zu kuscheln. Ab diesem Zeitpunkt könne er ein sehr angenehmer Mitbewohner werden. Kalle „mobbe“ seine schwächeren Artgenossen. „Wir vermitteln Kalle deshalb als Einzelprinz“, so Walter. Für den Kater wünscht man sich ein Zuhause, in dem nicht so viel Trubel herrscht und wo er in seinem eigenen Tempo ankommen kann. Kalle kam 2014 zur Welt. Er ist ein Freigänger und wurde kastriert.

Weitere Auskünfte zu Kalle gibt es im Tierheim Arche Noah, Rodendamm 10, in Brinkum. Die Mitarbeiter sind montags bis freitags von 10 bis 13 Uhr unter 04 21 / 89 01 71 zu erreichen. Besuche der Einrichtung sind derzeit nur nach telefonischer Anmeldung möglich. Weitere Informationen: www.tierheim-arche-noah.de.