45 nachgewiesene Neuinfektionen mit dem Corona-Virus hat der Landkreis Diepholz am Freitag vermeldet (Symbolbild). (Marius Becker/DPA)

Nachdem am Donnerstag in einem Weyher Seniorenheim bei 22 Bewohnern sowie fünf Mitarbeitern die Corona-Tests positiv ausgefallen sind, hat der Landkreis Diepholz nun einen ersten Todesfall unter den Betroffenen der Einrichtung vermeldet. Wie es in einer Mitteilung der Kreisverwaltung heißt, ist am Freitag eine Bewohnerin des Seniorenheims in Zusammenhang mit Covid-19 in der Bassumer Klinik verstorben. Ein weiterer Bewohner wird derzeit stationär behandelt. Die weiteren in der Einrichtung betroffenen Senioren weisen laut Landkreis-Sprecherin Mareike Rein bisher aber keine bis leichte Symptome auf.

Entsprechend den Empfehlungen des Niedersächsischen Landesgesundheitsamts (NLGA) ist in enger Absprache mit dem Gesundheitsamt des Landkreises Diepholz nun auch, wie angekündigt, eine räumliche Separierung der bestätigten Fälle, der Kontaktpersonen und der anderen Bewohner erfolgt. Außerdem müssen die Bewohner vorerst auf Gäste verzichten, denn auch ein Besuchsverbot wurde für die Einrichtung ausgesprochen.

Mehr zum Thema 22 Bewohner infiziert Corona-Ausbruch in Weyher Seniorenheim Nun ist es bestätigt: 22 Heim-Bewohner und fünf Mitarbeiter einer Weyher Senioreneinrichtung sind ... mehr »

Darüber hinaus ist am Freitag auch noch ein neuer Corona-Fall in der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Moordeich bestätigt worden. Ein Schüler der siebten Klasse der Lise-Meitner-Schule ist mit dem Virus infiziert. Da allerdings „im Unterricht Mund-Nasen-Bedeckungen getragen und ein Lüftungskonzept sowie das allgemeine Hygienekonzept strikt umgesetzt wurden, werden entsprechend der aktualisierten Empfehlungen des NLGA nur Personen, zu denen der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden konnte, als Kontaktpersonen der Kategorie eins gewertet“, erläutert Mareike Rein.

Entsprechend der neuen Corona-Verordnung der Niedersächsischen Landesregierung, die am Montag, 2. November, in Kraft tritt, findet der Unterricht an der KGS Moordeich nun aber für die Dauer von 14 Tagen zunächst in geteilten Lerngruppen statt. Die Schule informiert noch am Wochenende die Schüler sowie deren Eltern über die genaue Gestaltung der geteilten Lerngruppen über ihre Homepage unter www.kgs-moordeich.de sowie weitere Informationskanäle. Diese Regelung würde laut Rein auch für andere Schulen greifen, insofern sich an diesem Wochenende Corona-Fälle im jeweiligen schulischen Umfeld bestätigen.

Ab einem Inzidenzwert über 50 pro Landkreis sieht die neue Landesverordnung zudem eine Verpflichtung zum Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen an Schulen auch während des Unterrichts vor. Das betrifft allerdings nur die Sekundarbereiche I und II. „Diese Verpflichtung tritt somit auch an den Schulen im Landkreis Diepholz ab Montag in Kraft“, erläutert die Landkreis-Sprecherin.

Mehr zum Thema Reihen-Tests in Einrichtung Corona-Fall in Weyher Altenheim In einem Weyher Seniorenheim ist ein Corona-Fall nachgewiesen worden. Bereits am Dienstag wurden ... mehr »

Insgesamt vermeldete die Kreisverwaltung für Freitag 45 Neuinfektionen im Landkreis. Somit sind gegenwärtig noch 218 Menschen aktuell mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt verzeichnet der Landkreis nun 1138 bestätigte Fälle überhaupt. Der Inzidenzwert der vergangenen sieben Tage pro 100 000 Einwohner beläuft sich inzwischen auf 105,6. Dieser Wert basiert laut Rein auf den aktuellen Daten des Gesundheitsamts des Landkreises Diepholz. Die derzeit geltenden Maßnahmen der Niedersächsischen Landesregierung richten sich dagegen nach dem Sieben-Tage-Inzidenzwert des Niedersächsischen Landesgesundheitsamts, das online unter www.niedersachsen.de/Coronavirus/aktuelle_lage_in_niedersachsen/ informiert.

In Quarantäne befinden sich aktuell 1073 Kreis-Bewohner. Dazu zählen sowohl alle bestätigten Fälle als auch die ermittelten Kontaktpersonen mit erhöhtem Infektionsrisiko und Reiserückkehrer aus Risikogebieten, deren Testergebnis noch aussteht. 889 Personen, bei denen das Virus nachgewiesen wurde, konnten aus der Quarantäne wieder entlassen werden. 31 Menschen sind bisher in Zusammenhang mit Corona verstorben.

In den Kliniken des Landkreises Diepholz werden zurzeit acht Patienten mit einem Corona-Verdacht oder einer laborbestätigten Infektion behandelt. Zwei der Patienten werden intensivmedizinisch versorgt und beatmet.