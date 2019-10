Um brisante Fragen rund um den Brinkumer Ortskern ging es im Stuhrer Ausschuss für Gemeindeentwicklung. (Sebastian Kelm)

Stuhr-Brinkum. Eigentlich sollte es in der Sitzung des Stuhrer Ausschusses für Gemeindeentwicklung und Umwelt am Donnerstag im Rathaus um einen Antrag der Besser-Fraktion zur Auslobung eines städtebaulichen Wettbewerbs für die Ortskerngestaltung Brinkum gehen. Diese Frage rückte allerdings in den Hintergrund, als CDU-Ausschussmitglied Frank Schröder über den Wechsel des Vermarkters (wir berichteten) für die Flächen rund um den ZOB sprach – und dabei Informationen aus nicht-öffentlichen Sitzungen preisgab. So berichtete Schröder, dass die Kreissparkasse Syke (KSK) ab sofort als neuer Makler agieren soll. Eine Nachricht, die die meisten anderen Anwesenden verwunderte, da diese eigentlich noch nicht für die Öffentlichkeit gedacht war. Auf Nachfrage unserer Zeitung wollte Ulrich Richter, allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters, die Aussage von Schröder „weder bestätigen noch dementieren“.

Doch der Reihe nach: Im Antrag der Besser-Fraktion, den Gerd-Wilhelm Bode vorstellte, ging es gar nicht um die Vermarkter-Frage. Vielmehr stellte die Fraktion einen ähnlichen Antrag wie bereits im Jahr 2011. Darin schlägt Besser vor, einen städtebaulichen Wettbewerb zur Gestaltung der geplanten Marktplatzfläche und der Gebäude rundherum auszuloben. Das sei die Möglichkeit, „einen externen Stadtplaner ranzulassen“ und somit den „Blick über den Tellerrand“ zu wagen, sagte Bode.

Im Zentrum des Konzepts für den neuen Ortskerns sollen nach Wünschen von Besser die Aufenthaltsqualität, Dienstleistungen, Wohnen und die Neuordnung des Verkehrs stehen. Alle diese Dinge sollten in der Rahmenplanung enthalten sein, die dann Grundlage für den Wettbewerb sind. Diese können dann über drei bis sechs Monate laufen, so Bode.

Danach solle eine Jury aus Bürgern, Politik und Experten nach festgelegten Kriterien über die Beiträge entscheiden. „Es geht um die städtebaulichen Leitlinien“, sagte Bode. Auch Aussagen über die Oberflächengestaltung, die Beleuchtung oder die ökologische Raumplanung sollten mit einbezogen werden. So sollten die Gebäude möglichst klimaneutral entstehen. Dabei gehe es um ein verlässliches Gesamtkonzept, erklärte Bode. „Es ist nur möglich, wenn wir die Fläche gesamt betrachten“, sagte er. Der Prozess müsse ebenfalls unter „ständiger Begleitung durch die Öffentlichkeit“ stattfinden. Auch Bode spielte in seinen Aussagen bereits auf nicht-öffentliche Beschlüsse an. „Was genau beschlossen ist, darf ich nicht sagen“, so Bode. Danach waren zunächst die Bürger dran. So kritisierte Heinz Kolata im Namen der Bürgerinitiative Brinkum in Fahrt erneut die Planungen. Vor allem der geplante ZOB auf dem Parkplatz des Hotels Bremer Tor war ihm erneut ein Dorn im Auge. „Dieser Busbahnhof ist nicht erforderlich“, sagte er. Vier Haltebuchten an der Bremer Straße würden vollkommen ausreichen. Wiederum forderte er, auch das Gelände rund um das Bremer Tor und das mexikanische Restaurant in die Planung miteinzubeziehen. Auch eine Erweiterung des Hotels an einem anderen Standort am künftigen Marktplatz könne er sich vorstellen. „Mit 60 Hotelbetten können Sie keine Busse aufnehmen“, so Kolata. Bei einem Umzug des Hotels werde auch ein „wertvolles Grundstück“ frei, das „vernünftig zu bebauen“ sei. Brinkum in Fahrt sei weiterhin bereit, sich in den Prozess miteinzubringen.

Mit Verweis auf die Tagesordnung erklärte Stuhrs Stadtplaner Christian Strauß, dass es bei dem Antrag von Besser nicht um den Inhalt der Ortskerngestaltung geht, sondern um einen Verfahrensvorschlag. Inhalte würden dann besprochen, wenn der Antrag angenommen wird.

Bernhard Helmerichs (Grüne) konnte in dem Besser-Antrag nichts erkennen, „das uns voranbringt“. Jan-Alfred Meyer-Diekena (FDP) machte seine Zustimmung von der Einbeziehung des Bereichs um das Bremer Tor abhängig. Susanne Cohrs (SPD) sprach über den im Jahr 2017 beschlossenen Investorenwettbwerb. „Das Unternehmen hat nicht das gebracht, was wir erwartet haben“, sagte sie mit Blick auf dessen Ergebnis. Zum Antrag der Besser-Fraktion erklärte sie: „Wenn wir zustimmen, müssten wir wieder bei Adam und Eva anfangen. Wir sollten aber langsam in die Hufe kommen.“

Die Bürger und auch Brinkum in Fahrt hätten die Möglichkeit gehabt sich einzubringen, befand Frank Schröder. Dann ließ er die Bombe platzen und sprach von der „KSK als neuem Makler“ für die Flächen im Ortskern. Der Maklerwettbewerb lasse der Gemeinde freie Hand, wenn „die KSK uns behilflich ist, die Gebäude zu vermarkten“, so Schröder weiter. Damit berichtete der Ratsherr aus nicht-öffentlichen Beratungen der Stuhrer Politik, was bei vielen Anwesenden für Verwunderung sorgte. Von Gerd-Wilhelm Bode und Jan-Alfred Meyer-Diekena darauf angesprochen wollte Schröder „keine weitere Stellungnahme“ abgeben. Der Antrag der Besser-Fraktion wurde anschließend bei einer Ja-Stimme von Bode und einer Enthaltung abgelehnt. Die Diskussion um Schröders Fauxpas war aber noch nicht vorbei. Auf die Nachfrage eines Bürgers, wie die Vergabe an die KSK gelaufen ist, gab es von Verwaltungsseite keine Antwort. Frank Schröder entschuldigte sich hingegen für seine Äußerung: „Ich habe einen Fehler begangen, aus einer nicht-öffentlichen Sitzung zu sprechen.“ Ulrich Richter wollte den Sachverhalt von Schröders Aussage nicht kommentieren. Die Vergabe von solchen Aufträgen erfolge grundsätzlich nicht-öffentlich. „Es besteht bezüglich des Ortskerns Brinkum keine vertragliche Beziehung mit einem Dienstleister oder Vermarkter“, sagte Richter auf Anfrage des WESER-KURIER. Sollte es einen neuen Partner geben, werde die Gemeinde in Kooperation mit ihm die Öffentlichkeit informieren. Auch von der KSK selbst gab es keine Stellungnahme auf die Aussage von Schröder. „Wir haben das nicht zu kommentieren“, erklärte KSK-Sprecher Dennis Landt.