Die Zahl der Corona-Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage pro 100 000 Einwohner hat im Landkreis Diepholz den kritischen Wert von 50 überschritten. Die Kreisverwaltung hat die Corona-Regeln verschärft. (Julian Stratenschulte/DPA)

Nun ist es auch im Landkreis Diepholz dazu gekommen, dass der Corona-Inzidenzwert der vergangenen sieben Tage pro 100 000 Einwohner die 50er-Grenze überschritten hat: Am Mittwoch meldete die Kreisverwaltung einen Wert von 57,63. Mit der Überschreitung der 50er-Marke tritt im Landkreis nun auch wieder eine Reihe von weiteren Einschränkungen in Kraft. Insgesamt hat die Kreisverwaltung am Mittwoch 36 weitere Neuinfektionen verzeichnet. Somit sind nun gegenwärtig 127 Kreisbewohner mit dem Virus infiziert, 629 Menschen befinden sich in Quarantäne.

Für die Bewohner des Landkreises Diepholz bedeutet das, dass für private Zusammenkünfte und Feiern, die in der eigenen Wohnung oder anderen eigenen geschlossenen Räumen sowie auf privat zur Verfügung gestellten Flächen unter freiem Himmel wie etwa im Garten oder Hof stattfinden, jeweils nicht mehr als zehn Menschen zugelassen sind. In öffentlich zugänglichen Örtlichkeiten sowie gastronomischen Betrieben sind bei Feiern oder privaten Zusammenkünften nicht mehr als 25 Menschen zulässig.

Darüber hinaus gehende Einschränkungen will die Kreisverwaltung aber zunächst nicht verhängen. Da sich nahezu die Hälfte aller akuten Corona-Fälle "auf Infektionsgeschehen in der ehemaligen Kaserne in Wagenfeld und in Asylbewerberunterkünften in Stuhr zurückführen lassen und im übrigen Landkreis ein deutlich gemäßigteres Infektionsgeschehen zu verzeichnen ist, geht die Kreisverwaltung sehr differenziert vor“, erklärte Landrat Cord Bockhop. „Der Landkreis Diepholz wird gemessen an der aktuellen Situation keine weitergehenden, eigenen Maßnahmen in der Fläche ergreifen, da es sich vergleichsweise um ein moderates Infektionsgeschehen mit klar eingrenzbaren Schwerpunkten handelt.“

Stuhr besonders betroffen

Denn, wie berichtet, lässt sich ein großer Teil der Infektionen auf die Gemeinde Wagenfeld, insbesondere im Bereich des alten Kasernengeländes, zurückführen. Die Gemeinde Stuhr ist derzeit die Kommune mit den zweitmeisten Corona-Fällen im Landkreis. Grund dafür sind laut Bürgermeister Stephan Korte private Zusammenkünfte und Corona-Fälle in zwei Asylbewerberunterkünften in der Kommune. „Die Personen sind identifiziert, separiert worden und in Quarantäne“, sagte Korte. Nach seiner Kenntnis ist der Verlauf bei den Infizierten, die jüngeren und mittleren Alters seien, bisher ein milder mit nur leichten Symptomen. In den beiden betroffenen Asylbewerberunterkünften sind bisher acht Menschen positiv getestet worden, weitere Bewohner befinden sich in Quarantäne.

Die Fallzahlen in Stuhr sind gemessen an der Bevölkerungsstärke der Gemeinde aber nicht übermäßig hoch, sagt der Gemeindechef. Dennoch bittet Korte die Bürger darum, Anliegen in erster Linie telefonisch oder per E-Mail an die Verwaltung heranzutragen. Das Rathaus solle nur in dringenden Fällen aufgesucht werden. Der Verwaltungssitz an der Blockener Straße bleibt jedoch wie bisher regulär geöffnet.

Landrat Cord Bockhop betont, dass auch die allgemeinen Verhaltensregeln sehr gut im Landkreis umgesetzt werden. Da, wo es allerdings punktuell notwendig sei, wie etwa in der ehemaligen Kaserne in Wagenfeld, werde die Kreisverwaltung die Eindämmung des Infektionsgeschehens intensiv mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln begleiten.

Bereits in den vergangenen Wochen hat sich die Kreisverwaltung intensiv auf einen Anstieg der Infektionszahlen vorbereitet. Entsprechend wurde etwa Personal aus zahlreichen Fachdiensten zur Unterstützung des Gesundheitsamtes und des Bürgertelefons abgezogen. An der Dr.-Kinghorst-Schule in Diepholz wurde außerdem ein Corona-Lagezentrum zur Kontaktermittlung eingerichtet. Neben zwei Klassenräumen mit 15 Arbeitsplätzen wurde nun auch die dazugehörige Turnhalle mit 30 weiteren Plätzen für die Kontaktermittlung hergerichtet. Darüber hinaus leistet laut Landkreis-Sprecherin Mareike Rein auch die Bundeswehr seit heute Amtshilfe und unterstützt die Kreisverwaltung mit sieben Soldaten, die im Lagezentrum zur Nachverfolgung von Kontaktpersonen und beim Bürgertelefon eingesetzt werden.

Insgesamt hat der Landkreis Diepholz bislang nun 865 bestätigte Corona-Fälle verzeichnet. 30 Kreisbewohner sind bisher in Verbindung mit dem Virus gestorben. 708 Menschen, bei denen Corona nachgewiesen wurde, konnten aus der Quarantäne entlassen werden. Stationär werden derzeit fünf Patienten mit einem Corona-Verdacht oder einer laborbestätigten Infektion behandelt. Einer der Patienten wird intensivmedizinisch versorgt und beatmet.