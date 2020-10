Der Landkreis Diepholz hat am Dienstag 19 Neuinfektionen vermeldet (Symbolbild). (Robert Michael/dpa)

Einen Inzidenzwert von 47,49 der vergangenen sieben Tage pro 100 000 Einwohner hat der Landkreis Diepholz am Dienstag vermeldet. Seit diesem Tag greifen im Landkreis Diepholz auch die in der Landesverordnung geregelten Beschränkungen für private Feiern und Zusammenkünfte ab einem Wert von 35 (wir berichteten). "Weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens erachte ich zunächst nicht als erforderlich. Sollte die kritische 50er-Inzidenz jedoch erreicht werden, müssen weitere Maßnahmen in Verhältnismäßigkeit zu dem aktuellen Infektionsgeschehen geprüft werden“, äußerte sich Landrat Cord Bockhop.

Mit 19 Neuinfizierten, die der Landkreis am Dienstag vermeldete, sind aktuell 97 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Die Gesamtzahl aller bisher Infizierten im Kreisgebiet liegt damit bei 829. 522 Menschen, darunter Infizierte, deren Kontaktpersonen sowie Reiserückkehrer, befinden sich derzeit in Quarantäne. 702 Menschen mit nachgewiesener Infektion konnten aus der Quarantäne entlassen werden. 30 Menschen sind bisher in Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Sechs Patienten werden aktuell in den Landkreis-Kliniken behandelt, einer davon intensivmedizinisch und unter Beatmung.